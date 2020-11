Zár a Cinema City is: ez lesz a megvásárolt, de fel nem használt jegyekkel

A járvány további terjedésének megelőzése céljából a Cinema City valamennyi magyarországi mozija november 11-től határozatlan időre bezár.

A koronavírus további terjedésének megelőzése kapcsán megszavazott 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet 12. § értelmében a Cinema City valamennyi magyarországi mozija november 11-től határozatlan időre bezár.

"Természetesen követjük a kormányzati intézkedéseket, mert számunkra is a legfontosabb a nézőink és a dolgozóink egészsége. Ugyanakkor szomorú, hogy idén másodszor kell elbúcsúznunk a mozilátogatóktól. Bízunk abban, hogy hamarosan friss nemzetközi és magyar filmkínálattal, mérsékeltebb járványügyi körülmények mellett találkozhatunk majd velük" - mondta Buda Andrea, a Cinema City marketing és PR igazgatója. "Ha a járványhelyzet és a mozis piac is normalizálódik, abban bízunk, hogy az idei elhalasztott nagy premiereket mihamarabb be tudjuk pótolni, ehhez a biztonságos mozizást - ahogyan eddig is -, a továbbiakban is biztosítani fogjuk" - tette hozzá.

Az online megvásárolt jegyeket a Cinema City visszautalja, a pénztárban vásárolt jegyeket a blokk és a jegy bemutatásával a mozivezető irodájában fizeti vissza a mozihálózat. Amennyiben nincs blokk a vásárlásról, csak a mozijegy, ez esetben 90 napos rendkívüli felhasználású jegyet biztosít a Cinema City.

A be nem váltott ajándékjegyek érvényességét, melyek november 11 után járnak le, a mozihálózat az újranyitás dátumától számított plusz fél évre automatikusan meghosszabbítja.

