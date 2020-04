Tömegek kerültek utcára: ezt már érzi a hajléktalan-ellátórendszer is

A budapesti hajléktalan-ellátórendszerben eddig munkásszálláso, olcsó albérletben lakók jelentek meg. Hivatalos számk még nincsenek.

A magyarok mellett vannak külföldi, elsősorban román és ukrán állampolgárok is az új igénylők közt, akiknek a száma már most közelítheti vagy meg is haladhatja az ezret - számol be a 24.hu. A lap úgy tudja, hogy a hajléktalan-ellátásban résztvevő szervezetek próbálják rávenni a különböző munkásszállásokat, hogy ne küldjék el az ott élőket, még akkor se, ha azok most a koronavírus okozta leépítés elszenvedői.

Címlapkép: Getty Images