Tejfölös pogácsa, túrós pogácsa és sajtos pogácsa recept: mi más kellhet még?

Egyszerű sajtos pogácsa recept, sajtos túrós pogácsa és sajtos tejfölös pogácsa vendégvárásra: mutatjuk, hogy zajlik a pogácsa készítése, hány kalória egy sajtos pogácsa?

Közelegnek az ünnepek, és bizony a rengeteg édesség mellett szükségünk van sós harapnivalókra is, amelyek napokig elállnak és ellátják csemegével a vendégsereget. A sajtos pogácsa recept, a tejfölös pogácsa alap és a sajtos túrós pogácsa mind-mind mennyei harapnivalók, amelyekből a sok soha nem elég: készítsd el őket 8 fővel számolva, egy kiló liszt felhasználásával, hogy biztosan jusson mindenkinek! Cikkünkben leírjuk, hogyan készül az egyszerű tejfölös pogácsa (pogácsa alaprecept), a sajtos pogácsa recept és a mennyei túrós pogácsa recept, ami kibillent a komfortzónából!



Tejfölös pogácsa szezámmaggal meghintve Tejfölös pogácsa szezámmaggal meghintve

Tejfölös pogácsa alaprecept

A tejfölös pogácsa hozzávalói

A tejfölös pogácsa tésztájához

1 kg liszt

500 g margarin

2 ek sertészsír

2 db tojás

1 tk kristálycukor

1 dl tej

4 dl tejföl

60 g élesztő

2 ek só

A tejfölös pogácsa tetejére

2 db tojás

ízlés szerint köménymag vagy szezámmag

A tejfölös pogácsa recept elkészítése

1. Futtassuk fel az élesztőt: keverjük össze a langyos tejjel az élesztőt és a cukrot, majd letakarva tegyük félre 15 percre.

Futtassuk fel az élesztőt: keverjük össze a langyos tejjel az élesztőt és a cukrot, majd letakarva tegyük félre 15 percre. 2. Gyúrjuk össze a tészta összes hozzávalóját alaposan, kézzel, majd egy edényben egy konyharuhával letakarva kelesszük 40 percen keresztül.

Gyúrjuk össze a tészta összes hozzávalóját alaposan, kézzel, majd egy edényben egy konyharuhával letakarva kelesszük 40 percen keresztül. 3. Nyújtsuk ki a pogácsa tésztáját kb. 1 cm vastagságúra, majd pogácsaszaggató vagy pohár segítségével szaggassunk belőle korongokat. Kockázzuk be a tetejüket késsel.

Nyújtsuk ki a pogácsa tésztáját kb. 1 cm vastagságúra, majd pogácsaszaggató vagy pohár segítségével szaggassunk belőle korongokat. Kockázzuk be a tetejüket késsel. 4. A két tojást verjük fel, majd egy ecset segítségével kenjük meg vele a pogácsák tetejét. Ízlés szerint egy kis köménymaggal, vagy akár szezámmaggal is megszórhatjuk.

A két tojást verjük fel, majd egy ecset segítségével kenjük meg vele a pogácsák tetejét. Ízlés szerint egy kis köménymaggal, vagy akár szezámmaggal is megszórhatjuk. 5. 190°-ra előmelegített sütőben süssük pirosra 25 perc alatt. Kínáljuk vele vendégeinket melegen vagy hidegen!



Egyszerű sajtos pogácsa Egyszerű sajtos pogácsa

Egyszerű sajtos pogácsa recept (sajtos tejfölös pogácsa)

A sajtos pogácsa hozzávalói

A sajtos pogácsa tésztájához

1 kg liszt

500 g margarin

2 ek sertészsír

2 db tojás

1 dl tej

4 dl tejföl

60 g élesztő

2 ek só

300 g trappista sajt

A sajtos pogácsa tetejére

2 db tojás

100 g trappista sajt

A sajtos pogácsa recept elkészítése

1. A fent leírt módon előkészítjük a pogácsa tésztáját egy különbséggel: kelesztés előtt lereszelünk hozzá 300 g trappistasajtot és belegyúrjuk a tésztába.

A fent leírt módon előkészítjük a pogácsa tésztáját egy különbséggel: kelesztés előtt lereszelünk hozzá 300 g trappistasajtot és belegyúrjuk a tésztába. 2. A kiszaggatott pogácsakorongokat vagdossuk be késsel, kenjük meg tojással, majd szórjuk meg reszelt trappistasajttal.

A kiszaggatott pogácsakorongokat vagdossuk be késsel, kenjük meg tojással, majd szórjuk meg reszelt trappistasajttal. 3. 190°-on, 25 perc alatt készre sütjük.



Sajtos túrós pogácsa Sajtos túrós pogácsa

Sajtos túrós pogácsa recept

A sajtos túrós pogácsa hozzávalói

A sajtos túrós pogácsa tésztájához

1 kg liszt

500 g margarin

2 ek sertészsír

2 db tojás

1 dl tej

4 dl tejföl

60 g élesztő

2 ek só

100 g trappista sajt

200 g tehéntúró (darabos)

A sajtos túrós pogácsa tetejére

2 db tojás

100 g trappista sajt

A sajtos túrós pogácsa recept elkészítése

1. Készítsük el a sajtos túrós pogácsa tésztáját a pogácsa alaprecept esetében leírt módon annyi különbséggel, hogy kelesztés előtt hozzágyúrjuk a lereszelt trappistasajtot és a kézzel összemorzsolt túrót.

Készítsük el a sajtos túrós pogácsa tésztáját a pogácsa alaprecept esetében leírt módon annyi különbséggel, hogy kelesztés előtt hozzágyúrjuk a lereszelt trappistasajtot és a kézzel összemorzsolt túrót. 2. Nyújtsuk ki és szaggassuk pogácsa formájúra a leírt módon, vagdossuk be, majd kenjük meg tojással és szórjuk meg sajttal bőségesen.

Nyújtsuk ki és szaggassuk pogácsa formájúra a leírt módon, vagdossuk be, majd kenjük meg tojással és szórjuk meg sajttal bőségesen. 3. Ez esetben is 190°-on süssük ki, 25 perc alatt.

Diétás kérdések: hány kalória egy sajtos pogácsa?

A pogácsa egy tipikusan olyan harapnivaló, amit hajlamosak vagyunk addig enni, amíg van előttünk az asztalon - ez nem jó hír azoknak, akik éppen most szeretnének belefogni egy szigorú fogyókúrába. Nem árulunk el nagy titkot azzal, ha kijelentjük, hogy a pogácsa nem diétás étel, ám azt is hangsúlyoznunk el, hogy egy kiegyensúlyozott étrendben a szénhidrátoknak is kell teret engednünk. A sajtos pogácsa fogyasztása is megengedett, ám figyeljünk oda: míg 1-2 darabot jóízzel elfogyaszthatunk a diéta alatt, ne habzsoljunk, ne együnk meg 6-8 darabot, még ha nagyon kívánjuk se!

A sajtos pogácsa kalória tartalma / 100 g: kb. 460 kcal (kalóriadús, hizlaló)

/ 100 g: kb. 460 kcal (kalóriadús, hizlaló) 1 darab sajtos pogácsa kalória tartalma: egy kisebb pogácsa kb. 20 g, ennek megfelelően kb. 92 kcal-val kell számolnunk.

Címlapkép: Getty Images