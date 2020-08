Szalmonellás müzliszelet került forgalomba: itt árusítják, meg ne edd!

A termékek vételárát blokk nélkül is visszafizetik az üzletekben, mivel van rá esély, hogy Salmonella-val szennyezett brazil dió felhasználásával készült.

Az Egyesült Királyság a RASFF-on keresztül tájékoztatta a Nébih-et, hogy Magyarországra is érkezett azokból az EAT NATURAL márkájú müzliszeletekből, amelyek esetlegesen Salmonella-val szennyezett brazil dió felhasználásával készültek. Pontos megnevezése: Brazil & sultana with peanuts and almonds (Müzliszelet - brazil dió, mazsola, földimogyoró, mandula).

EAT NATURAL a termék márkája, és 50 grammos kiszerelésben árusítják (MMI: 31.08.2020).



A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a problémás termékekből a budapesti Culinaris Kft-hez szállítottak. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosítókkal ellátott termékeket ne fogyasszák el. A cég a honlapján tájékoztatta vásárlóit, hogy a termékek vételárát blokk nélkül is visszafizetik az üzletekben.

