Robban a bírságbomba: pár hete maradt annak, akinek kertes háza, hobbitelke van

Az idei évben is árgus szemekkel figyeli majd a hatóság a parlagfűvel fertőzött területeket, és szórják majd a bírságokat a mulasztóknak bel- és külterületen egyaránt. És ez nem csak üres fenyegetőzés. A Pénzcentrum információi szerint tavaly összesen 3336 esetben szabtak ki a hatóságok növényvédelmi bírságot, melyek együttes összege meghaladta a 161 millió forintot.

Mint arról itt a Pénzcentrumon is beszámoltunk, a tavalyi évtől megszűnt a földtulajdonosok és földbérlők kötelező parlagfűirtására vonatkozó türelmi idő. Ez azt jelenti, hogy már egész évben kötelesség a parlagfű elleni védekezés, és a hatóságok is egész évben árgus szemekkel keresik a mulasztókat, de különösen az allergiaszezon közeledtével - és végig a szezon alatt - indulnak be igazán. Aki esetleg nem tudná: minden földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A felvett jegyzőkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a parlagfű-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít. Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől függően

15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és belterületen egyaránt.

Nem árt tudni azonban, hogy belterületen az ingatlan méretéhez képest nagyobb összegű bírság szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon. Ez persze nem véletlen, a lakóövezetben virágzó parlagfű ugyanis nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára. Amennyiben az érintett nem fizeti meg a bírságot, az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik. Ráadásul a kötelezően kiszabott bírságon túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is az "ügyfélnek" kell megfizetnie.

És ez nem csak üres fenyegetőzés. Arról, hogy mi várható idén parlagfű-fronton az országban, illetve mennyire repkedtek a tavalyi évben a bírságok, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) illetékeseit kérdeztük.

Pénzcentrum: Mit mutatnak az elmúlt évek statisztikái; hogyan alakult a parlagfűvel fertőzött területek aránya az országban?

Nébih: A fertőzött területek nagyságáról nincs információnk, viszont a bejelentett és az ellenőrzött területek nagysága nő. A lakosság egyre gyakrabban használja bejelentésre a Parlagfű Bejelentő Rendszert, emiatt a hatóságok látókörébe is több fertőzött terület kerül. Évről-évre emelkedik a belterületen tett bejelentések száma, azonban a belterületen lévő eljárások számában nem tapasztalható emelkedés.

Pénzcentrum: Mire számítanak az idei szezonban, kevesebb lesz a parlagfűvel fertőzött terület, mint tavaly vagy az időjárás kedvezett a növény terjedésének?

Nébih: Ezzel kapcsolatban nem tudunk egyértelmű választ adni, hiszen az időjárás nagyban befolyásolja a növény fejlődését. Annyi mindenképpen megjegyezhető, hogy a parlagfű rendkívül jól alkalmazkodik az időjárási körülményekhez, magjai a talajban hosszú ideig megőrzik a csírázóképességüket. A Nébih honlapján (https://portal.nebih.gov.hu/parlagfu) parlagfű szezonban kéthetente megjelentetünk az országos parlagfű helyzetképpel kapcsolatban hasznos információkat, ahonnan az érdeklődők tájékozódhatnak az aktuális országos helyzetről.

Pénzcentrum: Mire számítanak, az idei évben megnehezíti majd a felderítéseket, illetve a hatósági intézkedéseket a koronavírus-járvány?

Nébih: Alapvetően a koronavírus-járvány nem nehezíti a felderítéseket, hiszen szabad területekről van szó, szabad levegőn zajlik a munka, ahol az előírt távolságtartási követelmények betarthatóak a felderítés során. Továbbá, ahogy minden évben, helikopteres felderítés is zajlik, ami gyorsan, nagy területek felderítésére alkalmas, természetesen itt is a megfelelő szabályok betartásával. Összességében a felderítések ugyanúgy zajlanak, mint a megelőző években, a Parlagfű Bejelentő Rendszer is fogadja a bejelentéseket az idei évben is, segítve a hatékonyabb felderítést és hatósági eljárást.

Pénzcentrum: A tavalyi szezonban összesen hány esetben szabott ki a hivatal növényvédelmi bírságot parlagfű miatt belterületen?

Nébih: A tavalyi év során 96 db bírsághatározat született belterületen. Megemlítenénk, hogy belterületi eljárás esetén a bírságot nem a Nébih szabja ki, hanem - a jegyző által felvett és átadott jegyzőkönyv alapján - az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya.

Pénzcentrum: A tavalyi szezonban összesen mekkora összegben szabott ki a hivatal növényvédelmi bírságot parlagfű miatt belterületen?

Nébih: A kiszabott bírság összege belterület esetében 8.554.000 Ft volt. (Ezt természetesen szintén nem a Nébih szabta ki, a fentebb leírt okokból.)

Pénzcentrum: A tavalyi szezonban belterületen mekkora volt a legmagasabb kiszabott bírságösszeg?

Nébih: "Top büntetésről" nem tudunk információt adni, általánosságban elmondható, hogy belterületen a bírságösszegek jellemzően 50.000-150.000 Ft között mozogtak a tavalyi évben.

Pénzcentrum: A tavalyi szezonban összesen hány esetben szabott ki a hivatal növényvédelmi bírságot parlagfű miatt külterületen?

Nébih: A tavalyi év során 3240 db bírsághatározat született külterületen. Megemlítenénk, hogy külterületi eljárás esetén a bírságot nem a Nébih szabja ki, hanem - a földhivatal által felvett és átadott jegyzőkönyv alapján - az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya.

Pénzcentrum: A tavalyi szezonban összesen mekkora összegben szabott ki a hivatal növényvédelmi bírságot parlagfű miatt külterületen?

Nébih: A kiszabott bírság összege külterület esetében 152.931.269 Ft volt. (Ezt természetesen szintén nem a Nébih szabta ki, a fentebb leírt okokból.)

Pénzcentrum: A tavalyi szezonban külterületen mekkora volt a legmagasabb kiszabott bírságösszeg?

Nébih: Külterületen a legmagasabb bírság összege 2.000.000 Ft volt.

