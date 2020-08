Ők a koronavírus-járvány nagy nyertesei: fellendülőben az iparág

A koronavírus-járvány minden szektorra másképp hat, a lakberendezési piac bizonyos szegmenseire eddig pozitívan hatott - derül ki egy friss felméréséből, mely elsősorban a lakberendezési és lakásdekorációs termékek vásárlási szokásait vizsgálta a koronavírus-járvány idején.

A korábbi kijárási korlátozások, illetve a jelenleg is fennálló korlátozások a koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítása érdekében mindenki számára jelentős változásokat hozott a korábban megszokott életvitelhez képest. A lakberendezési piacra ez különböző módon hatott. Egyrészt az otthon kényelme, illetve az otthoni munkavégzés megfelelő körülményeinek biztosítása előtérbe került, illetve a vásárlási szokások is megváltoztak: egyre többen vásárolnak online lakberendezési vagy lakásdekorációs termékeket is. Másrészt az utóbbi időben a lakberendezési piacon egyre népszerűbb DIY (Do it yourself - Csináld magad) megoldások tovább erősödtek - derül ki a Wallplex Magyarország legfrissebb felméréséből.

A járvány hatására a válaszadók 34 százaléka előre hozta tervezett lakásfelújítását, míg 17 százalékuk elhalasztotta vagy időben megcsúszott vele, 18 százalékuk a betervezett lakásfelújítással terv szerint haladt, a megkérdezettek 9 százaléka pedig csak azért vágott bele a lakásfelújításba, mert a bezártság hatására sok lett a szabadidejük, egyébként ők az idei évre nem terveztek lakásfelújítást.

A kutatásban résztvevők 73 százaléka vásárolt már online lakberendezési vagy lakásdekorációs terméket idén, és ezeknek a vásárlóknak a 78 százaléka a kijárási korlátozás alatt. Fontos kiemelni, hogy a válaszadók fele már eddigi is vásárolt online lakberendezési termékeket, de a járvány alatt ezt gyakrabban tették meg, míg közel 20 százalékuk csak azért vásárolt interneten keresztül, mert a kijárási korlátozás alatt erre nem volt más lehetőségük.

A válaszadók több mint fele (57 százaléka) költött online lakberendezési termékek vásárlására abból az összegből, amit a járvány előtt szabadidős tevékenységekre fordított. A megkérdezettek több mint 70 százaléka gondalja úgy, hogy a világjárvány hatására tovább erősödött a DIY trend a lakberendezésben, hiszen a kijárási korlátozás következtében az emberek jelentős része olyan lakberendezési megoldásokat, alapanyagokat és termékeket keresett és vásárolt, amelyeknek a beszereléséhez vagy beépítéséhez nem volt szükség szakemberre.

A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a lakberendezési piac bizonyos szegmenseire - főleg azokra a vállalatokra, akik online értékesítenek - eddig összességében pozitívan hatott az elmúlt időszak. Természetesen ehhez hozzájárul a már említett DIY megoldások egyre népszerűbbé válása is.

A kutatás eredményeit alátámasztja a Wallplex Magyarország forgalma is: az idei év első 6 hónapjában a vállalat kétszer annyi konyhapanelt értékesített, mint a tavalyi év egészében.

