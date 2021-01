Nem tűrnek tovább a diákok: petíció indult a 2021-es érettségi vizsgák eltörléséért

Néhány napja indult csak el az idei érettségik eltörlését szorgalmazó petíció, és máris több mint 23 ezer aláírója van. Az aláírásgyűjtést indítő végzős diák azt a megoldást javasolta, hogy az érettségi vizsgák helyett a jegyeik átlaga alapján kaphassák meg az érettségijüket, illetve a szakmai viszgáikat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken azt közölte: nem lesz változás a középfokú felvételik menetében, az írásbeli vizsgák az eredeti időpontban, személyes jelenléttel történnek. Az írásbeli felvételiket az érettségi írásbeli vizsgákon alkalmazott és bevált biztonsági előírások és járványügyi szabályok szigorú betartása mellett tartják meg, a távolságtartásért az előző évekhez képest jóval több, 535 helyszínen. A középiskolába jelentkezők száma együttesen mintegy 75 ezer - áll az Emmi közleményében.

Orbán Viktor bejelentését követően, miszerint február 1-jéig maradnak a védelmi intézkedések, így a középiskolai digitális oktatás is, csak nőtt a diákok bizonytalansága, hiszen az érettségi rohamosan közeledik - derült ki az RTL Híradójából. A műsorban megszólaltatott középiskolai tanárok közül többen azt állították, hogy sok diák csalódott, még akkor is, ha megértik a döntést. Egy középiskolai osztályfőnök szerint a diákok számára két hónap volt az a határ, amíg bírták az online oktatást, mára legtöbbjük elvesztette a motivációját,

az érdeklődésüket nehezen vagy egyáltalán nem lehet fenntartani.

Az érettségi vizsgákra és a felsőfokú képzésekre továbbra is február 15-e a határidő.

A diákok az eddig közölz információk alapján semmilyen könnyítésre, engedményre nem számíthatnak.

Petíció indult a vizsgák eltörléséért



Petíciót indított egy érettségi előtt álló diák, melyben azt javasolja: "az érettségi vizsga megtartása helyett kapják meg a tanulók a vizsgáikat a jegyeik átlaga alapján". A járványhelyzet okozta nehézségek miatt ugyanis állítása szerint jelentős hátrányt szenvednek a 2021. májusában érettségizők.

"Mint azt mindannyian tudjuk, a jelenlegi vírus miatt jelentősen megváltozott az életünk. Munkahelyek, családok, életek mennek tönkre. Mint minden ágazatra, az oktatásra is nagy súlyt tett ez a helyzet. Keményen tanultunk egész évben, a szeretett Tanáraink is rengeteget dolgoztak és fáradoztak azért, hogy idáig eljussunk. Az OKJ és érettségi vizsgák is májusban és júniusban lennének (írásbeli, majd szóbeli), de a jelenlegi helyzet megnehezíti a diákok és Tanárok munkáját is.

Elszoktunk az iskolai élettől, itthon igyekszünk tanulni, pótolni, megérteni. De nagyon nehéz, hogy nem tudunk szemtől-szemben kommunikálni a Tanárainkkal, a több hónapos kieséssel nagyobb hátrány ér minket. Rengeteg ember bukna el egy érettségitől, vagy egy nagyon fontos szakmai vizsgától a vírus miatt

- írja a Petíciók oldalán.

Címlapkép: Getty Images