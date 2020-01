Neked is idegesítőek a szomszédaid? Így kezeld hatékonyan a helyzetet

Aki nagyobb lakóközösségben él, tudja, néha kompromisszumokat kell kötni a békés egymás mellett éléshez. Máskor azonban vannak olyan helyzetek, amikor kifejezetten jól jön, ha mellettünk éppen lakik valaki, aki gyermekei vagy kutyája miatt többet van otthon, mint mi. De mihez kezdjünk, ha a szomszédunk kellemetlen szokásai megkeserítik az életünket?

Vannak tipikus idegesítő szomszédok, akik mintha folyton fúrnának, hajnalban indítják el az ezeréves zörgő mosógépüket, üvöltetik a techno zenét, ha elmennek otthonról, egész nap vonyít a kutyájuk, és még hosszan sorolhatnánk, mivel tudják kiakasztani a többi lakót. A Miutcánk.hu összeszedte a leggyakoribb típusokat, és tippeket is arról, hogyan kezeljük őket, s mit hozhatunk ki a kapcsolatból.

A hangos

Feltekert zene, rendszeres esti és reggeli mosás, porszívózás vagy turmix használat. A Miutcánk lokális közösségfejlesztő platform korábbi kutatásából kiderült, hogy Magyarországon szomszédjaik legrosszabb tulajdonságának a lármázást tartják az emberek. Tízből hét embernek ez borzolja leginkább az idegeit. Aligha kétséges, hogy ez valóban megnehezítheti az egymás mellett élést. Mindenképpen elsődlegesnek kell lennie a békés megbeszélésre való törekvés.

A helyzet az esetek többségében szerencsére már ekkor is sokat javul, sőt meg is oldódhat. Ha ez nem segít, akkor a közös képviselő bevonása is célszerű a probléma rendezésébe, mivel a társasház alakuláskor készített Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) nagy valószínűséggel irányadó pontokat tartalmaz ide vonatkozóan.

Mindenképpen ajánlott a nézeteltérés békés rendezése

- hangsúlyozta Dr. Baksa Péter, ügyvéd. A jogi út megnyitása ugyanis sokszor mindkét fél számára csak problémák sorát zúdítja a nyakukba. Ekkor a rendőrségi feljelentésen túl első körben a jegyző előtt indítható birtokvédelmi eljárás jön szóba, az itt hozott határozatot azonban a másik fél még bíróság előtt megtámadhatja, vagyis egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz a végső állomás, ráadásul a bizonyítási kérdések ilyen ügyekben nagyon nehézzé válhatnak.

Szerencsére itthon is kezd elterjedni az ügyek békés rendezését szolgáló mediáció, mely kompromisszumos megoldások kialakítását célozza és bár itthon még újdonságnak számít, Nyugat-Európában már jellemző megoldás ilyen helyzetekre. Ilyenkor a felek az ügyvédet, mediátort nem ügyük képviseletére kérik fel, hanem a szomszéddal való beszélgetésük, egyeztetésük pártatlan és semleges levezetésre. Ekkor a jogi szakember valójában az ügy békés rendezését képviseli és a találkozóknak (mediációs üléseknek) egy, a szomszédok által aláírt, jogilag kötelező erejű dokumentum is lehet az eredménye. Sőt, a megállapodás közvetlen végrehajthatósága is biztosítható szükség esetén, ugyanis bármelyik fél per megindítása nélkül is kérheti a bíróságtól közvetítői eljáráshoz kapcsolódó egyezség bíróság általi jóváhagyását, mely ahhoz hasonló helyzetet teremt, mintha az egymás mellett lakók között már ítélet született volna.

Az idős szomszéd

Bizonyosan számtalan házban fellelhetünk olyan idős szomszédokat, akik több tíz éve erősítik a lakóközösséget. Nem csak az idősek iránti tisztelet miatt, de nagyon is fontos, hogy figyeljünk a körülöttünk élőkre, kiváltképp, ha szépkorúakról van szó. Kopogjunk át időnként; ha boltba megyünk,

kérdezzük meg, szükségük van-e valamire, vagy csak hívjuk át őket egy teára, ha időnk engedi.

Emellett bátran kérhetjük a szakértelmüket is például főzésben-sütésben. Így segítünk nekik aktívnak maradni, s nem túl sok megerőltetést igénylő hozzáállással akár egészségük megőrzésében is szerepet játszhatunk.

A család

Középkorú pár, óvodás vagy kisiskolás gyermekkel - feltételezhetően sokan ráismernek a körfolyosó másik oldalán lakó családra. Zsebpénz kiegészítéshez nyugodtan felajánlhatjuk, hogy vigyázunk a kicsikre vagy segítünk egy-egy tantárgy korrepetálásában, és ezeket a Miutcánk alkalmazáson is megtehetjük, ha egy kicsit messzebb is mennénk a következő emeletnél. Mivel az egyik szülő ilyenkor gyakran többet van otthon a kisgyermekek miatt, cserébe biztosan számíthatsz rájuk, ha szemmel kell tartani a lakást pár napra, de ők azok a szomszédok is, akiktől bátran kölcsönkérhetsz a sütéshez-főzéshez, a nálad otthon elfogyott a készlet.

A kutyatartó

Kutyás szomszédok sok örömet tudnak szerezni a környék lakóinak. Szülők számára emlékezetes pillanatokat okozhat, amikor gyermekeik a szemben lakó kedves kutytájával hosszú perceket tudnak játszani. A könyék állattartói gyorsan közösség részévé tudnak válni, rendszeres sétájuknak köszönhetően szinte folyamatosan képesek a környék változásait szemmel tartani. Az ismeretfelvételben ráadásul a Miutcánk is segítséget tud nyújtani, az állattartóknak ugyanis lehetőségük van a kedvenceiket saját profiljukhoz adni.

Nem mindig áldás azonban az állattartó szomszéd. A Miutcánk korábbi kutatásából kiderült, hogy sokaknak problémája van a szomszédban élő kutyákkal, macskákkal. A békés, megbeszélésen alapuló vitarendezés itt is elsődleges. Ha ez nem hoz eredményeket, akkor a közös képviselő bevonása lehet a következő lépcső.

Amennyiben így sem tudják elsimítani az ügyet a felek, akkor jegyzőhöz lehet fordulni. Sokan nem tudják, de számos önkormányzat határozatba foglalja, hogy adott lakásban mekkora, s mennyi kutyát lehet tartani - mondta Baksi Hajnalka közös képviselő, a Budapesten több ház feladatait ellátó Édes Otthon Társasházkezelő vezetője. Társasházak esetében pedig az alakuláskor elfogadott SZMSZ is tartalmazhat erre vonatkozó pontokat, sőt több helyen ezekben a dokumentumokban az egzotikus állatok tartására is kitérnek. Ehhez kell viszonyulni a lakóknak, s ha ettől eltérnek, az szabálysértési eljárást jelenthet az állattartó lakó számára.

