Megtaláltuk: ennyiért árulják a Makovecz-család villáját + képek!

Friss bulvárhírek szerint 250 millió forintért árulják a Makovecz Imre által tervezett, 220 nm-es romantikus villát budán, a 12. kerületben. A világhírű magyar építész családjára számára tervezett ház a hirdetés szerint remek befektetési lehetőség. Mutatjuk a képeket.

Makovecz Imre munkássága során közel ötszáz épületet tervezett, amelyek közül nagyjából a fele épült meg. Az úgy nevezett organikus építészet híve volt, melynek fő alapelve, hogy az épület belesimuljon a tájba, része legyen a környezetnek, amelybe tervezték. Ez a szándék, és az építész sajátos stílusjegyei fedezhetőek fel a leghírebb épületein is, mint a piliscsabai egyetem épületei, a makói Hagymaház, és Hagymatikum Fürdő, vagy a csíkszeredai és siófoki templom. A Bors adta hírül, hogy árulják a családja számára tervezett villát, a Pénzcentrum pedig megtalálta az ingatlan hirdetését.



Forrás: ingatlan.com

A képeken is látszik, hogy az 1008 négyzetméteres telken álló ház tervezésekor fő szempont volt a természetes anyagok: a fa és a kő használata. Az 1981 és 200 között épült villában a nappalin és konyhán felül, 4 hálószobába és 2 fürdőszoba található. Az épület két szintes, pincével és garázzsal rendelkezik.

Az 1 millió 136 ezer forintos négyzetméterár nem átlagos a környéken, de nem is olyan kimagasló. Találhatunk itt 210 négyzetméteres villát is 279 millió forintért, igaz hogy a telekméret kisebb, és persze vannak olcsóbbak is. Egy 250 négyzetméteres villa 220 millió forintért is árulnak, tehát olcsóbb és drágább ajánlat is van a piacon a Makovecz-villánál.



Nem áll meg az áremelkedés

Tavaly a használt lakásokat az egy évvel korábbinál 8,3, az új lakáso-kat 5,1 százalékkal magasabb áron értékesítették (tiszta, összetételhatástól megtisztított árváltozás alapján). 2015 óta a használt lakások éves áremelkedése alapvetően meghaladta az új lakásokét: a 2015. évinél a használt lakások 30, az újak 23 százalékkal kerültek többe. A lakásárak emelkedése reál értelemben is számottevő volt az elmúlt években. A használt lakások 2015 óta bekövetkezett árnövekedése a fogyasztói árak változásának hatását kiszűrve 23, az új lakásoké 16 százalékos volt.

A használtlakás-árak emelkedése 2018 II. negyedévében gyorsult fel és távolodott el az új lakások áralakulási trendjétől

- derült ki a KSH lakásárindexéből. 2018-ban Budapesten a használt lakások átlagosan 28,7 millió forintba kerültek, 4,3 millió forinttal többe, mint 2017-ben.