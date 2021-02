Kiderült: ennyire drága a mobilinternet Magyarországon

Igencsak különböző a világ országaiban az internet-hozzáférés minősége, illetve a világháló megfizethetősége. Sőt, sok országban tapasztalni, hogy gyakorta a legócskább internetért kell a legtöbb pénzt fizetni. Egy 85 országot vizsgáló kutatás megmutatta a legnagyobb világhálós egyenlőtlenségeket a világban, de azt is, hogy Magyarország ebben a tekintetben igencsak jól áll globálisan. Mondhatni, néhány tényezőben tényleg a világ élvonalába is beférünk.

A megbízhatatlan internet éppúgy tönkreteheti a munkanapokat vagy egy filmes estét magánemberek esetében, mint ahogy akadályozhatja a fejlődést vagy az innovatív ötletek kiterjesztését a cégek életében. Nem véletlen, hogy a kiemelkedő internetminőséggel rendelkező országok gyakorlatilag kritikus infrastruktúrának tekintik az internetet, mind polgáraik, mind üzleti közösségeik számára.

A Surfshark VPN-szolgáltató által készített internetminőség-index alapján Szingapúr jelenleg a világ legjobbja, de a skandináv illetve Benelux-államok is igen magasan szerepelnek a 85 országot vizsgáló rangsorban, ami többek között figyelembe veszi a szélessávú és mobilinternet-kapcsolatok sebességét és megbízhatóságát is.

Az élvonallal szemben, a spektrum másik végén helyezkedik el az internetminőség-indexben Srí Lanka és a Fülöp-szigetek áll. Az index készítői szerint a szigetországok amúgy is nehezebb helyzetben vannak, nekik általában jelentős többletköltséget kell vállalniuk az internetes infrastruktúráért, ami ráadásul helyenként gyengébb kapcsolathoz is vezet. A "világtól" távol eső helyek, jellemző szigetek ugyanis gyakran műholdakon keresztül csatlakoznak az internethez, ami eleve csökkenti a sebességet és a megbízhatóságot, például már csak az időjárási tényezők végett is.

A kutatás másik érdekesség, hogy megállapították benne, hogy világszinten a rossz minőségű internetkapcsolatok egyben a legkevésbé megfizethetők is. Internetminőségben például a legalsóbb szinteken álló Nigériában egy átlagos munkavállalónak több mint 33 órát kell dolgoznia, hogy a legolcsóbb (!) havi szélessávú internetkapcsolatot ki tudja fizetni. Ugyanilyen tendenciát láttak ugyanakkor rengeteg latin-amerikai országban, de a már említett Fülöp-szigeteken, illetve Pakisztánban és Thaiföldön is. Utóbbi három ország egyébként a 85-ből a legkevésbé megfizethető, rossz minőségű internettel rendelkező állam.

Mennyire drága az internet Magyarországon?

Ahogy látjuk, a világ országaiban óriási különbség mutatkozik az internet-hozzáférhetőség, és megfizethetőség tekintetében, ugyanakkor a Surfshark adatai azt jelzik, hogy Magyarország igencsak jó helyen áll a nemzetközi versenyben, az internetminőség-indexben. A szélessávú internet megfizethetőségét és megbízhatóságát tekintve Magyarország a globális átlag felett áll, a 85 országból a 16. legjobb helyen. Európát tekintve a 9-ek vagyunk a sorban.

Érdekesség, hogy a kutatás megjegyzi, a vizsgált országok 75 százalékában az embereknek a globális átlagnál többet kell dolgozniuk azért, hogy megengedhessék maguknak az internetet. Globális átlagban ez azt jelenti, hogy egyénenként havonta 3 órát és 48 percet kell dolgozni (országos átlagbérek alapján) azért, hogy a legolcsóbb havi szélessávú csomagért fizetni tudjanak. Ez az időtartam azonban helytől függően változik, Nigériában csaknem 34 óra, Hondurasban 10 óra, miközben az USA-ban 52 perc, Kanadában viszont csak 7.

Magyarországon átlagfizetésből az egy havi, legolcsóbb szélessávú internetért átlagosan 26 percet kell dolgozni.

Ez Bulgária után Európa második legkevesebbje, és világszinten is igencsak olcsónak számít. Közvetlen szomszédjaink közül például senki sem esik 1 óra alá ezen a téren, megjegyzendő ez egész Európát tekintve ritka. A kutatás meg is jegyzi, míg a skandináv országok általános digitális életminősége az egyik legmagasabb a világon, a szélessávú szolgáltatások megfizethetősége alacsonyabb ott, mint más gazdasági értelemben vett gazdag országban. Például Svédországban, Dániában és Norvégiában több mint 1 óra 45 percet kell dolgozni átlagosan egy havi olcsó szélessávú internet-hozzáféréshez.

Mennyire drága a mobilinternet Magyarországon?

A kutatás a szélessávú interneten túl megvizsgálta azt is, hogy mennyit kell dolgozni átlagosan 1 GB mobilinternetért. Az olló itt is elég nagy volt, 17 másodperctől a 60+ percig terjedt. Magyarország ebben az esetben is a világ élvonalában (0-5 perc) végzett, hazánkban ugyanis

1 GB mobilinternetért átlagosan 3 percet kell dolgozni.

Ez a szám egyébként egész Európában sehol sem kúszott 20 perc fölé, sőt a legtöbb országban 0-10 perc közé esett, ahogy a világátlag is 10 percen állt meg.

