Kiakadt a szakszervezet: ismét dolgozók tízezrei kényszerülnek home office-ba

A home office törvény azonnali benyújtását, az álláskeresési idő meghosszabbítását és az otthoni tanulásra kényszerülő gyerekekre felügyelő szülők egyikének táppénzen való ellátását követeli a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ). A beígért határidőhöz képest legalább egy hónapos késésben van a kormány a home office törvény megtárgyalásával - hívták fel a figyelmet.

A MASZSZ közleményben emlékeztetett, hogy a kormány szeptemberre ígérte az otthoni munka feltételeit szabályozó törvény megtárgyalását, ám ez eddig nem történt meg - reagált közleményben a járvány miatt hozott újabb kormányzati intézkedésekre a szövetség. A MASZSZ szerint az intézkedésekből megint kimaradt az emberekről való gondoskodás.

A MASZSZ elnöke, Kordás László emlékeztet: a törvénytervezet részleteiről hónapokkal ezelőtt megegyeztek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) ülésének résztvevői - kormány, munkáltatói és munkavállalói oldal képviselői -, s abban állapodtak meg, hogy a döntéshozók szeptember közepén a parlament elé terjesztik a tervezetet. Azóta nem történt semmi - írja a szövetség közleményében.

Miközben a járvány miatt a miniszterelnök tegnap - november 9-én - újabb munkavégzési korlátozásokat jelentett be, s ennek következtében ismét munkavállalók tízezrei fognak otthonról dolgozni, még mindig nincs egyértelmű szabályozás, amelyhez a munkáltatók és a munkavállalók is igazodhatnának ebben a megváltozott helyzetben - írják, és hozzáteszik: a kormány késlekedésének kárvallottjai ismét a munkavállalók.

A MASZSZ elnöke szerint a döntéshozók egyszerűen nem hajlandók tudomásul venni, hogy munkavállalók százezrei szorulnak segítségre. Arra is kitértek: a szövetség többször is kezdeményezte az álláskeresési idő 3-ról 6 hónapra való meghosszabbítását, valamint az ez időre szóló járadék mértékének az emelését is. A kormánynál ez is süket fülekre talál, pedig a változtatással százezrek életét lehetne legalább átmenetileg megkönnyíteni.

Ha nincs munka, akkor megélhetés sincs, s mégis a kormánynak kell segítséget nyújtania a foglalkoztatásból kiesetteknek

- érvel Kordás, aki szerint a kormánynak késlekedés nélkül el kell rendelnie, hogy táppénzre mehessen az a szülő, akinek a járvány idején az iskolák, óvodák, bölcsődék bezárása miatt otthon kell tartania a kiskorú gyerekét. A döntéshozók azonban egyelőre ezt is csak megígérték - hívja fel a figyelmet az elnök. Kordás László szerint emberek százezreinek az életét ezekben a napokban éppen ezek, a mindennapjaikat befolyásoló részletek határozzák meg, ezért a szakszervezetek azonnali intézkedést várnak a kormánytól.

