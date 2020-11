Készételt, élelmiszert postáznál karácsonykor? Ezeket a hibákat ne kövesd el

Jóval nagyobb csomagforgalommal kell megbirkóznia a postának az idei adventi időszakban, és feltehetően készételt, élelmiszert is többen fognak feladni 2020-ban, mint eddig. Bár sokkal többen ünnepelnek karácsonykor szűkebb körben, kihagyva idén a nagy családi ebédeket, nem kell feltétlenül lemondani a töltött káposztáról, zserbóról, halászléről - hiszen ételeket is fel lehet adni postán. A Pénzcentrum most utánajárt, milyen csomagfeladási szabályok vonatkoznak az ételküldeményekre, és hogyan érdemes becsomagolni azokat.

Az idei év karácsonyát sokan töltik szeretteiktől távol, nagy családi ünneplés helyett szűk körben - nem csak a korlátozások, hanem a fertőzésveszély miatt is. Emiatt az ajándékozás menete is el fog térni a megszokottól: leszűkülhet az ajándékozottak köre, és a személyes átadás helyett is más csatornákat kell majd választani.

Természetesen az ajándékozás is fontos része a karácsonyi szokásoknak, viszont legalább annyira fontos a legtöbb család számára, hogy együtt lehetnek szeretteikkel. 2020-ban megvan rá az esély, hogy a karácsony is átértékelődik, és ennek a viszontagságokkal teli évnek a végén rengetegen fognak lemondani a felszínes hagyományokról, leszámolni a rossz beidegződésekkel. Idén - ahogy egész évben tettük - arra kell törekedni, hogy kihozd a legjobbat a helyzetből.

Az ünnep, maga a hangulat, a karácsonyi öröm sok összetevős egyenlet: általában benne vannak a családi találkozások, a megszokott ünnepi dekoráció, az otthoni díszek, az a terítő/teríték, amit ilyenkor mindig előveszünk. Másnak a mama zserbója és Frank Sinatra-slágerek jelentik a karácsonyt, valakinek pedig a társasozás Szenteste. Ahány ház, annyiféle összetevője lehet az ünnepnek.

Így is épp elég stresszes az adventi időszak minden évben - itt van néhány tipp, hogy csökkentsd a szorongást -, mégis idén egyfajta plusz kényszer az is, hogy kompenzáljuk magunkat és a családot az egész éves zűrzavarért. Nem ünnepelhetünk együtt? Beszélünk konferenciahívásban. Nem ajándékozhatunk személyesen? Akkor megoldjuk digitálisan, online. Nem lesz idén nagy karácsonyi vacsi? Feladjuk egymásnak a bejglit postán.

Ételek, élelmszerek postázása



Ahogy a legtöbb ünnephez, a karácsonyhoz is kötődnek hagyományos ételek is: valaki nem tudja elképzelni az ünnepeket halászlé nélkül, más egész évben a karácsonyi kacsát várja, vagy a frissen szeletelt mákos bejglit a délutáni kávé mellé. Akármilyen étel kötődik is a családi ünnephez, ebben a lemondásoktól terhes évben könnyen úgy érezheti bárki, hogy a papa marhapörköltje nélkül, vagy a nagynéni hólabdája - kozáksapkája - nélkül már nem lesz ugyanaz.

Sokan most külföldről sem tudnak hazalátogatni az ünnepekre, ahol még az otthoni fogások hozzávalóihoz sem jutnak hozzá feltétlenül.

Idén a korlátozások és a fertőzésveszély miatt a szokottnál többen dönthetnek úgy, hogy idén szakítanak a hagyományokkal és házi készítésű ételt, vagy aprósüteményt, bejglit, zserbót, stb. küldenek karácsonyra. Esetleg hozzávalókat, mellékelve a receptet. Azonban ételek postázásakor érdemes néhány alapvető szabályt betartani:

a postára adás hét elején történjen meg, nehogy egész hétvégére elakadjon valahol a - romlandó - kaja a postázási láncban.

a romlandó, hűtve tárolandó ételek esetén mindenképpen alapszabály a hőszigetelt csomagolás: hűtőtáskában, vagy hőtartó kartondobozban - ha szükséges jégakkuval hűtve - érdemes feladni.

elsőbbségi postázást érdemes kérni.

ne felejts el szólni annak, akinek ételt postázol: nyissa ki rögtön a dobozt. Lehetséges, hogy miután megkapta, nem nyitva fel rögtön, mert várni akar vele karácsonyig - mondván ajándék! -, így nem teszi száraz, hűvös helyre vagy hűtőbe sem.

ha tértivevénnyel adjuk fel a csomagot, megtörténhet, hogy a címzett nem tudja átvenni, és bekerül a postára, ahová csak másnap tudnak érte menni. Jobb előre meggyőződni, hogy át tudja-e venni a címzett.

olyan ételek esetén, amelyek hűtést igényelnének, és a fagyasztás nem árt az állaguknak, érdemes lehet befagyasztani, és úgy postázni, jégakkuval együtt küldeni. A töltött káposztát például nyugodtan fel lehet adni fagyasztva.

Ha valaki biztosra akar menni, érdemes olyan ételt küldenie postán - például mézeskalácsot - amivel nem nagyon történhet semmi gond. Vagy a hozzávalók postázásánál is érdemes úgy eljárni: a lisztet, cukrot, fűszerkeveréket már eleve bekeverni, de tojást pl. nem tenni a csomagba.

Ha mégis viszonylag sérülékenyebb, romlandó készételt postáznánk, vagy olyasmit, ami pl. kifolyhat, akkor legyünk nagyon elővigyázatosak a csomagolásnál! Nem biztos, hogy jó ötlet befőttesüvegben feladni halászlevet, mert az üveg még törékeny is. Jól válasszuk meg az edényt, amibe az ételt fel akarjuk adni, hogy mindenhol jól záródjon. Ha sérülékeny, akkor jól párnázzuk ki, mielőtt becsomagoljuk.

A házilag készített étel, süti az egyik lekedvesebb ajándék lehet idén - ne rettentsen el senkit a csomagolás, postázás.

Mindössze körültekintőbbnek kell lenni idén. Mivel 25-e péntekre esik, ezért karácsony előtt 4 napos hetünk lesz. Aki ételt szeretne postázni, az legjobb, ha a 21-22-i hétvégén készíti el és már hétfőn feladja azt elsőbbséggel, alaposan becsomagolva.

Postázás szabályai

Lapunk megkereste a Magyar Posta ügyfélszolgálatát azzal a kérdéssel, hogy csomagfeladás esetén vonatkozik-e valamilyen külön szabály az élelmiszerek, kész ételek küldésére. Azt a választ kaptuk, hogy a feladási feltételekkel kapcsolatban a Postai Szolgáltatások ÁSZF 1. számú függeléke ("A postai szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei") adhat tájékoztatást.

A II/B. rész 3. pontja a "Romlandó, nem fertőző biológiai anyagok", melyből kiderül, hogy azokat a biológiai anyagokat (pl.: élelmiszereket), melyek élő kórokozókat (pl.: baktérium, vírus) nem tartalmaznak vízhatlan belső tartályba és külső védőtartályba kell csomagolni. A belső tartályba, vagy a belső és a külső tartályok közé nedvszívó anyagot kell elhelyezni, amelynek olyan mennyiségűnek kell lennie, hogy törés esetén az egész folyadéktartalmat magába szívja.

Egyébként mind a külső, mind a belső tartályok tartalmát úgy kell csomagolni, hogy el ne mozdulhassanak. A küldemény külső csomagolásán fel kell tüntetni a "Romlandó/Perishable" feliratot

- írja a posta ÁSZF-je, és fontos tudni, hogy az ilyen küldemények a tartalom eltarthatóságától függően kizárólag belföldi viszonylatba és időgarantált többlet szolgáltatással adhatóak fel. Arra is külön kitér a szabályzat, hogy külön kell gondoskodni fagyasztásos szárítással és jeges csomagolással arról, hogy a hőmérsékletre érzékeny anyagok (pl.:nyers, fagyasztotthús) tartósítását úgy biztosítsák, hogy a fagyott tartalom vagy jeges csomagolás esetleges olvadása a külső burkolatot ne áztassa át, más küldeményekben, postai berendezésekben és egyéb tárgyakban ne okozzon kárt.

A külső csomagolásnak vagy a védőcsomagolásnak vízhatlannak kell lennie.

Törékeny küldemények

Ahogy említettük, lehetséges, hogy az étel maga sérülékenyebb, esetleg az azt tartalmazó edény törékeny. Erre is van megoldás, illetve szabály. Azt írja a posta ÁSZF-je: a törékeny dolgot tartalmazó küldeményként kell feladásra előkészíteni minden, a tartalom tulajdonságából, jellegéből következően a postai szolgáltatás teljesítése során megkülönböztetett kezelést igénylő tartalmat (pl.: üveg és porcelántárgyak illetve olyan tárgyak, amelyek az általános megítélés szerint részben vagy egészében nyilvánvalóan törékenyek), vagy ha e kezeléshez különleges érdek társul, (pl.:egyedi, gyűjtemény darabok).

Törékeny dolgot tartalmazó küldeményben -a "Törékeny" jelzés feltüntetése mellett - elhelyezett tárgyakat fém, fa, műanyag vagy erős, merevtöbbrétegű hullámkartonból készült dobozba kell csomagolni és fagyapottal, hungarocellel vagy más hasonló térkitöltő anyaggal kell kitölteni/bélelni (alul, felül, oldalt, illetve a benne lévő tárgyak között), amely a szállítás során minden súrlódást, fordulást, ütődést a tárgyak között vagy a tárgyak és a doboz falai között megakadályoz.

Csomagolás során a dobozokat optimálisan úgy kell kihasználni, hogy a csomagolóanyag megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése - a Posta elvárható gondossága mellett -megóvja a postai küldemény tartalmát a sérüléstől.

A postai kezelésre átvett törékeny tárgyat tartalmazó küldemények esetében a "Törékeny" jelzés, -ami csak a megkülönböztetett kezelés szükségességét jelöli a Posta számára - nem mentesíti a feladót az előzőek szerint ismertetett megfelelő csomagolás alól

- hívják fel a figyelmet.

