Itt a tavaszi szünet: így ne rontsd el a karanténünnepet

Elkezdődött a tavaszi szünet, ami tovább tetézi a dolgozó szülők gondjait: most aztán tényleg mit fog kezdeni a gyerek a sok szabadidejével? A szakértő szerint egyetlen doglot tehetünk ilyen rendkívüli körülmények között: elengedjük az elvárásainkat, és örülünk az együtlétnek.

Mától hivatalosan is megkezdődött a tavaszi szünet, ami egy hétig, azaz április 15-ig tart. Az életünk jelen körülmények között azonban nem sokat fog változni, csupán csak annyiban, hogy a dolgozó szülőknek még nehezebb lesz feladatok híján lekötni a gyermeket. Az elmúlt pár hét minden család életében arról szólt, hogy megpróbáltak alkalmazkodni a járvány okozta szokatlan helyzethez és egyszerre lavíroztak a home office és a digitális oktatás kihívásai között.

Jön a szünet, nő a feszültség

"Azonban a tavaszi szünet beköszöntével a szülőknek korlátozott lehetőségek mellett kell megszervezni a gyerekek megnövekedett szabadidejét, ami sokakban kelthet aggodalmat és szorongást. A tavaszi szünet és a húsvéti ünnepek közeledtével az eddigieknél is inkább érzékelhetjük a bezártsággal és az izolációval járó feszültségeket" - mondta el a Pénzcentrumnak Szánthó Tünde, klinikai szakpszichológus jelölt.

Sokan ilyenkor utaztak el vagy látogatták meg a rokonokat, a barátokat és nagycsaládi vagy baráti körben töltötték el a szünidőt. Minden ünnep egyben közösségi ünnep is, így ekkor hatványozottan jelenhet meg a közösség és a tágabb család hiánya. Arra a kérdésre, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a tavaszi szünet tervezésekor, amik segítik a szabadidő szervezését, a szakember azt válaszolta:

"Elsőként fontos megemlíteni a napi rutin kérdését. Bár a hétköznapok során könnyebb a munka és az iskola köré szervezni a napirendet, a szünetek idején is segíti keretezni a napokat, ha az alap tennivalóknak megvan a maga ideje (pl: ébrdés, étkezések, közös szabadidő, alvás). Ez az egész család számára biztonságot nyújt és kiszámíthatóvá teszi a napokat.

Hasonló elvek mentén szervezhetjük meg a húsvéti ünnepeket is: egy ilyen bizonytalan helyzetben, mint a mostani, fokozott jelentőséggel bírnak azok a szokások és rituálék, amik minden évben részei a családi életnek. Ezek a rítusok segítenek megőrizni a normalitás és a kontroll élményét. A gyerekek besegíthetnek a húsvéti előkészületekbe és a tágabb családot vagy a barátokat is bevonhatjuk az ünneplésbe videohíváson keresztül."

Kevesebb elvárás önmagunk felé

Sokat segíthet Szánthó Tünde szerint, ha most kisebb elvárásokat támasztanak maguk és a gyerekek felé is. Nincsenek biztos receptek a szünidő kellemes eltöltésére, hiszen minden család más és különböző igényeik és lehetőségeik vannak. Azonban, ha elengedik azt az elvárást, hogy ennek a tavaszi szünetnek tökéletesnek kell lennie, akkor sokkal élvezhetőbbé válik a tizedik közös esti filmezés is. Nem biztos, hogy ez lesz a legeseménydúsabb tavaszi szünet a család életében, de az biztos, hogy a szokásosnál több lehetőségünk lesz együtt lenni, beszélgetni és egymásra figyelni.

