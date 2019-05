Indul a razzia: milliós bírságot kaphat, akinek kertes háza, hobbi telke van

Kedvezett az időjárás a parlagfűnek, ezért már most el kell kezdeni a védekezést - hívja fel a figyelmet a Parlagfűpollen No Egyesület. Az idei évben is júliustól szabhat ki bírságot a NÉBIH a parlagfűvel fertőzött területek miatt.Az egyesület információi szerint idén nagyobb figyelmet fognak szentelni a hatóságok a parlagfüves területek felderítésére. Mutatjuk a tudnivalókat.

"Figyelem! Már most kell védekezni a parlagfű ellen" - szögezi le friss közleményében a Parlagfűpollen No Egyesület. És nem véletlenül, mint írják, országszerte négy-hatleveles állapotban vannak a fejlettebb parlagfűtövek és az esőzések hatására folyamatosan csírázik az utánpótlás. Hozzáteszik: a vegyszeres gyomirtás hatleveles állapotig eredményes, ezután mechanikai védekezést lehet alkalmazni, amely az őszig lábon álló kultúrákban nehézkes, illetve csak a táblaszéleken lehetséges.

Az egyesület kiskertekben a sorközök kapálását ajánlja. "A megelőzés legfontosabb módja a vetésforgót úgy alakítani, hogy a parlagfű-fertőzésre hajlamos régiókban szakértelem nélkül ne fogjunk olyan növény termesztésébe, amely betakarítása a parlagfű virágzása utánra esik" - fogalmaznak a közleményben. Jelzésük szerint igen veszélyeztetettek a nem megfelelő záródású napraforgó kultúrák, de belvizes területeken, homokon, vízmosásos lejtőkön és egyéb rossz termőhelyeken kerüljük a kukorica- a szója és a tökültetvények telepítését is.

Míg az elmúlt években a parlagfüves területek ellenőrzése csökkenő tendenciát mutatott, addig információink alapján az idén a lakosság egészségének megóvása érdekében ismét nagyobb figyelmet fognak szentelni a hatóságok a parlagfüves területek felderítésére

- szögezi le közleményében a Parlagfűpollen No Egyesület.

Hamarosan indul a razzia!

A Parlagfűpollen No Egyesület információi szerint tehát idén erőteljesebb kontrollra számíthatnak az ingatlntulajdonosok. Ahogy azt az eddigi években megszokhattuk, úgy az idei évben is júliustól szabhat ki bírságot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a parlagfűvel fertőzött területek miatt. Aki esetleg nem tudná:

minden földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A felvett jegyzőkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a parlagfű-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít.

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) jelentősége változatlanul kiemelkedő a hazai gyomnövények palettáján. A rendkívül allergén növény humán egészségügyi vonatkozásait nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A virágpora súlyos allergiás megbetegedések okozója, ami a magyar lakosság mintegy 20 %-át érinti. A parlagfű gazdasági szempontból is meghatározó, mivel agresszivitásának köszönhetően elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, jelentős terméskiesést okozva.

Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől függően

15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és belterületen egyaránt.

Nem árt tudni azonban, hogy belterületen az ingatlan méretéhez képest nagyobb összegű bírság szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon. Ez persze nem véletlen, a lakóövezetben virágzó parlagfű ugyanis nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára. Amennyiben az érintett nem fizeti meg a bírságot, az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik.

Ráadásul a kötelezően kiszabott bírságon túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is az "ügyfélnek" kell megfizetnie. Külterületek esetében a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, míg belterületeknél az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket, melyek magukban foglalják:

a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta),

a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre)

a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költséget.

külterületek esetében az ingatlanügyi hatóságnál felmerült valamennyi költséget.

Így védekezz a parlagfű ellen!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei szerint kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, egyben a leginkább környezetkímélő védekezési mód a gyomlálás, míg a gyepterületeken a rendszeres, vegetációs időben 3-4-alkalommal, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás lehet célravezető. Na persze akadnak egyéb, háztáji módszerek is szép számmal: