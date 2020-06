Indul a bírságidőszak: ezért 150 ezres büntetést kaphatnak az ingatlantulajok

Akár 150 ezer forintos büntetést is kaphat az, aki nem a meghatározott időben rakja ki a lomokat. Úgyhogy érdemes figyelmesen elolvasni a tájékoztatókat! Az sem mindegy, milyen hulladékot raksz ki az utcára!

A kijárási korlátozások alatt volt idő selejtezni az otthoni cuccokat, rengeteg bútort és egyéb tárgyat ítélhettek kidobásra a magyarok. Jó hír, hogy a koronavírus-járvány enyhülésére tekintettel július 6-án újraindítja a lakossági lomtalanítást Budapesten a Fővárosi Közterület-fenntartó, a kerületekkel is egyeztetnek az időpontokról. Elsőként a XIV. kerületből viszik majd el a huladékot.

Ám érdemes megfontoltan cselekedni, és figyelmesen elolvasni az FKF kiküldött tájékoztatóját, hiszen aki a megjelölt idősáv előtt, vagy után helyez ki hulladékot, és elkapják,

annak 150 ezer forintos bírsággal kell számolnia közterületszennyezési szabálysértés miatt.

Minderre azért van szükség, hogy a szemétkupacok csak pár órán át legyenek a közterületeken, mielőtt elviszik őket. Egyébként az sem mindegy, hogy mit raksz ki a lomiba, ugyanis egy csomó dolgot tilos a kupacra tenni. Ilyenek a veszélyes hulladékok, például a festékek, hígítók, autógumik, amiknek általában külön gyűjtőpontot szoktak szervezni, ahol szakszerűen ártalmatlanítják őket. Nem lehet továbbá kihelyezni a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot, az ipari, a mezőgazdasági, vagy a szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot, építési törmeléket, zöld hulladékot, földet, illyetve olyan szemetet, amit amúgy a szelektívbe is ki lehetne dobni (pl. papír, PET-palack, üvegek).

Bár a vonatkozó rendelet tiltja, de a gyakorlatban más kerületekbe is át lehet vinni a szemetet, ha épp ott van lomtalanítás - ugyanis nemigen ellenőrzi senki, hogy ki teszi le a szemetét lomtalanításkor. Legalábbis eddig ez volt a tapasztalat, aztán lehet, hogy így a járvány után bekeményítenek.

Másutt házhoz mennek

A Zöld Híd által kezelt településeken 2019-től házhoz megy a hulladékgyűjtés. A lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal maximum 2 köbméterig igénybe venni a szolgáltatást. Előre leegyeztetett napokon végzik ezt el a szerződött, hátralékkal nem rendelkező ügyfeleknél. Az igénylést interneten lehet leadni a cég honlapján.

A különbség annyi, hogy ebben az esetben az lakosok az ingatlanon belül kötelesek tárolni a hulladékot az átvevők megérkezéséig. A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak.

A nagydarabos lomot, például a bútorokat szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja. A begyűjtés időpontjáig a lomot az ingatlanon belül kell tárolni. A hulladék bejelentés nélküli kihelyezése a közterületre illegális hulladéklerakásnak minősül, és szabálysértési bírság kiszabásával jár - írják a tájékoztatóban.

Rétre, erdő szélére ne vidd!

Országos probléma, hogy sokan nem várják ki a következő lomtalanítást, vagy nem akarják elvitetni a sittet, ehelyett inkább egy közeli erdőn, mezőn rakják le a szemetüket. Mondanunk sem kell, hogy ez teljesen és totálisan illegális - és nem mellesleg oltári tahóság.

A 218/1999 (XII.28.) kormányrendelet értelmében ugyanis szabálysértést követ el és százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen vagy nem az arra kijelölt helyen engedély nélkül lerak, elhelyez.

A jövőben vélhetően tovább szigorodnak a szabályok, legalábis erre utalt még tavasszal Palkovics László miniszter is: mint mondta, egy készülő tervezet szerint már nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek számítana az illegális hulladéklerakás. Emellett az Emmi és az ITM további elriasztó szabályozásokon is dolgozik, így nem kizárt, hogy a százezres maximális büntetési tételen is idővel emelni fognak. Az Agrárminisztérium pedig kezdeményezte, hogy a kerületvezető erdészek hatósági jogkört kapjanak, ugyanis ezáltal 1108 erdész tudna a rajtakapott illegálisan szemetelők ellen hatóságilag fellépni.

Egyébként az FKF adatai szerint lomtalanításkor jóval több az illegálisan lerakott szemét Budapesten, a teljes kirakott mennyiség 40-50 százalékát is eléri az így, vagy nem a szabályoknak megfelelően lerakott hulladék mennyisége. Az FKF az illegálisan vagy szabálytalanul lerakott hulladékból is elszállítja azt, amit a gyűjtési rendszerében egyébként is átvenne, de a szakszerű ártalmatlanításra váró veszélyes hulladékot nem.