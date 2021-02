Így mulat a budai elit: 50 ezres vacsora, 300 ezres minikoncert Valentin-napra

Egyre népszerűbb hazánkban is a szerelmesek ünnepe, a Valentin-nap, tavaly összesen már 13 milliárd forintot költöttek el a magyarok a hozzá kapcsolódó tárgyakra és élményekre. Idén azonban ennek feltehetően csak a töredékét fogjuk, hiszen se romantikus utazás, se éttermi vacsora, sem pedig élő koncert nem jöhet szóba a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások okán. Vagy mégis? Mutatjuk, hogyan készülnek a legélelmesebb éttermek és menedzserek az év legrózsaszínebb napjára.

Idén a Valentin-nap is más lesz, mint azt megszokhattuk. Az utóbbi pár évben itthon is egyre népszerűbbé váló angolszász ünnepen egyre népszerűbb: egy felmérésben megkérdezett magyarok 75 százaléka azt válaszolta, ünnepli a szerelmesek napját és ugyanennyi meg is ajándékozza választottját ezen a napon. A megkérdezett férfiak körében a leginkább választott ajándékok a parfüm (29%) és a virág (28%) lett. Nem sokkal maradt le a dobogós helyezéstől az édesség kategória sem (25%). A hölgyek részéről megosztóbbak voltak a válaszok, ők az édesség (19%) és a kézzel készített ajándékok (19%) mellett voksoltak.

Az üzletek ugyan rogyásig vannak ajándékokkal, sőt szuper akciókat is ki lehet fogni, egy biztos: romantikus éttermi vacsorára biztosan nem számíthatunk vasárnap, ahogy a mozi és a színház sem jöhet szóba, és egy vidéki romantikus kiruccanás sem. Tárgyakat idén is vehetünk ugyan, de ajtón kívüli élményekről le kell mondanunk.

13 milliárdot költünk egy átlagos Valentin-napon

A Valentin-nap óriási biznisz, hiszen mint az egyéb ünnepekkor, az emberek hajlamosak olyan dolgokért, élményekért is fizetni, méghozzá nem is keveset, amelyekért az év többi szakában nem. Évente több mint 50 millió szál rózsa fogy, több mint 36 millió szív alakú doboz csoki, és nagyságrendileg 200 ezer lánykérés zajlik le a világban február 14-én.

Mi, magyarok 2020-ban összesen 13 milliárd forintot költöttünk el Valentin-napon, ám idén ez az összeg csak a tavalyi töredéke lehet, már csak azért is mert tavaly ennek a 13 milliárdnak a felét utazásra költöttük el. 2020-ban a HelloVidék gyűjtötte össze a legromantikusabb vidéki kétszemélyes szálláshelyeket. A cikkből kiderült, hogy akár 40-50 ezer forintot is elkérnek a szállásadók egyetlen éjszakáért ezen a különleges februári hétvégén.

De nem csak a szálláshelyek telnek meg Valentin-nap környékén, az éttermek is dugig vannak ilyenkor, sőt a mozik is - nem véletlenül időzítik a romkomokat épp erre az időpontra. Ezek a bevételek most mind kiesnek. Pedig a különböző szolgáltatóknak legalább akkora szükségük lenne a rájuk, mint a lakosságnak a kimozdulásra.

Valentin-nap a négy fal között

Persze nem kell minden élvezetről lemondani azoknak, aki alaposan megülnék ezt az ünnepet, csak egy kicsit körül kell nézni. Ahogy arról már a Pénzcentrum is beszámolt, az üzletek rogyásig vannak cuki Valentin-napos áruval, az almától kezdve a salátán át, a fogkrémig minden lehet szívecskés - nyilván az üzletláncok igyekeznek kihasználni a helyzetet: ha már nem utazhatunk, vagy költhetjük el a pénzünket étteremben legalább a fogkrém legyen otthon ünnepi.

De az éttermek sem adják fel a küzdelmet: a Dining Guide összegyűjtötte azokat a top éttermeket, amelyek a szerelmesek napjára különleges ajánlattal állnak elő, házhoz viszik a legromantikusabb vacsorákat.

Olimpia Vendéglő menüjében megtlálható a kacsamáj terrine gyümölcsmustárral, kávé espumával és marhapofa karamellizált körtével, sült zellerrel jus-vel. Az 5-fogásos vacsoramenü 11 990 forintba kerül.

kerül. Párisi Passage Café & Brasserie menüjében vvan vaníliában pácolt tigrisrák, narancsos saláta, pirított kesudió és az érlelt bélszín, gratin burgonya, roppanós zöldég, ördögszekér gomba, vörösboros jus. Az otthon elkészíthető csomag ára 23 990 forint , 5 szálas rózsacsokorral 29 190 forint , 10 szálas rózsacsokorral pedig 34 490 forint . A menü tartalmaz 2 db 0,2l-es pezsgőt is!

, 5 szálas rózsacsokorral , 10 szálas rózsacsokorral pedig . A menü tartalmaz 2 db 0,2l-es pezsgőt is! Stand25 Bisztró menüje kínál füstölt lazacot tormával, fél töltött kapirgálós csirkét, pecsenyelevet, és grillezett zöldségeket. A 3-fogásos ebéd/vacsora 2 főre 24 500 forint, és mindkét ajánlat mellé a ház ajándéka egy 0,2 l-es Canella Bellini/prosecco.

és mindkét ajánlat mellé a ház ajándéka egy 0,2 l-es Canella Bellini/prosecco. Trattoria Pomo d’Oro: házi tésztarolád tengeri finomságokkal töltve, Együtt szívdesszert. 2-személyes tálak 5900 forinttól, 3-fogásos menüsor két főre 8900 forintért.

3-fogásos menüsor két főre Textúra Étterem ből kóstolhatunk báránygerincet és pofát francia rakott burgonyával és málnás pezsgő mousse fehércsokoládéval. A menü ára két főre 20 000 forint, a ház ajándéka pedig egy palack Orsolyák Heaven’s Door gyöngyöző bor.

a ház ajándéka pedig egy palack Orsolyák Heaven’s Door gyöngyöző bor. Petrus Restaurant füstölt pisztráng mousset kínál, zellert, Granny Smith almát és szarvasgombás kacsát Wellington cassisos körtével. A 6-fogásos menüt 20 000/fő áron lehet előrendelni.

Házhoz jön a koncert

Nem nem csak ételt, szórakozást is rendelhetünk. A Koncertbooking oldalán például Bereczki Zoltán (271 ezer) , Kökény Attila (300 ezer), Gáspár Laci (320 ezer), Oláh Gergő (270 ezer) és Kocsis Tibor (260 ezer) 30 perces fél-playback műsorát rendelhetjük meg a nagy napra.

Az említett előadók 25 percig állnak - illetve énekelnek - a párok rendelkezésére egy egyedi, élő műsorral, ami úgy áll össze, hogy megírhatod nekik a kívánságodat is. A 25 percből 20 lesz a tényleges zene, a maradék öt percben pedig dumcsizhattok velük - ígéri az ajánló.

Igen, ezeknek a fellépéseknek megkérik az árát, de gondoljunk bele, a zenészeknek mennyire bizonytalan volt az élete az elmúlt lassan egy évben: nem csak a koncertek, fellépések nagy része maradt el 2020-ban és idén, de az élőzenei jogdíjbevételek is a felükre zuhantak.

