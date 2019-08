Horrordrága gyerekjátékok árasztották el a piacot: más ennyiért vesz kocsit

Elképesztő, mennyiért vesztegetik a gyerekeknek való elektromos kisautókat: a legdurvább modellekért simán elkérnek 150-200 ezer forintot is. Ahogy a rendes autóknál, itt is többféle kategória van a terepjárótól a sportkocsiig, továbbá horror áron lehet motort, quadot is vásárolni a gyerkőcöknek. Sokáig ugyanakkor nem tudják használni ezeket: ugyanis 20-30 kiló körül van a súlyhatár.

Őrület, mi folyik a játékpiacon: már nem csak a gyerekpaloták jöttek divatba a módosabb szülők körében, hanem azok a kisautók is, amelyek csak annyiban különböznek a régebbi, hasonló játékoktól, hogy már nem pedállal, vagy lábbal kell őket hajtani, hanem elektromos motor van bennük. Biztosan te is láttál már lurkókat ilyenekkel csapatni az utcán, vagy a játszótéren: na, hát ellentétben a mechanikus meghajtású modellekkel, az elektromos kiskocsik bizony méregdrágák.

Persze, ahogyan a rendes autóknál, itt is különféle kategóriák létezniek: a legalapabb elektromos kisautó, amit a neten találtunk, majdnem 22 ezer forintba kerül - ennyi pénzért a Land Roverről mintázott kiskocsi még zenél is, és egy maximum 23 kilós gyereket bír el. Nagyjából ugyanennyibe kerül egy BMW kismotor is, ami szintén elektromos, ebben már egy 4,5 Ah-s akku van, és maximum 2 km/h-val tud menni - ellenben csak 20 kiló a maximum terhelhetősége.

Egy "belépő szintű" elektromos játéktraktor nagyjából 35-36 ezer forinttól indul, de a luxusautókról mintázott gyerekjátékok még ennél is drágábbak: egy Mercedes terepjáró már 40-45 ezer forint között indul, a német márka kocsijairól mintázott sport-kisautókért pedig alsó hangon 50 ezer forintot kell letenni az asztalra, a kis elektromos quadok pedig 47-50 ezer forint között indulnak. Hasonló méretű kisautók nagyjából 100 ezer forintig bezáróan kaphatók, node ami efölött van...

Mégis ki veszi meg ennyiért?

Átlépve a 100 ezres értékhatárt, már komoly gépekkel találkozhatunk: ennyi pénzért például egy luxus Volkswagent lehet venni, amit már két elektromos motor hajt, kulccsal indul és szülői távirányító is jár mellé - USB-ről pedig még zenét is lejátszik, belülre pedig egy LCD-panelt is raktak. 100 ezer forintért a kiskocsi már 2-8 kilométeres óránkénti sebességgel is tud menni, az akku pedig 1-2 órát bír, ztána 5-12 órát kell tölteni. Viszont ez a drágább modell már a 35 kilós porontyokat is elbírja.

Kicsit többért már komoly gyerek-terepjárókat is lehet venni, 115-120 ezerért már olyan is van, ami kétszemélyes, van benne lengéscsillapító, FM rádió, bluetooth - tehát minden, ami egy nagy, rendes kocsiba is kell. 130 ezerért pedig már profi elektromos krosszmotort lehet vásárolni, amit kimondottan gyerekeknek terveztek.

Íme a "királykategória"



Akinek pedig van fölösleges 150-160 ezer forintja, az már egy kétszemélyes kis sportkocsit is vásárolhat a gyereknek, hogy ne gyalog kelljen lemennie a fagyizóba: ezekben is van minden az USB-n és a bluetooth-on keresztül az LCD-kijelzőig, illetve rengeteg biztonsági funkciót is pakoltak beléjük.

Ha pedig nagyon ciki, hogy a te gyereked mindig alulmarad a gyorsulási versenyben a rózsadombi játszótéren, akkor nincs más megoldás: 260-300 ezer forintért vásárolnod kell egy gyerek gokartot, ami akár 30-35-tel is tud menni - egy átlagos biciklis kb. 15-20 km/órával megy, úgyhogy ezzel a járgánnyal nekik is oda lehet verni. Ha pedig a homokozóban kellene farolgatni, akkor egy profi gyerek quad a megoldás: az ilyenekből nagyjából 300-350 ezerbe kerülnek a legjobbak. Ezeket már tényleg terepre tervezték, és akár 20-25 kilométeres óránkénti sebességre is fel tudnak gyorsulni.

Ennyiért már rendes autót kapsz!

A vicc kedvéért megnéztük a legnagyobb használtautós oldalon, hogy a magyar piacon mit lehet venni egy komolyabb gyerekautó árából. Maximum 350 ezer forintért már 15 éves autókat is hirdetnek az oldalon, például egy Daewoo Kalos, vagy egy Ford KA is belefér a keretbe!

Konkrétan a hirdetési oldalon több mint 5500 kocsit kínálnak a 350 ezres kereten belül, motorból pedig majdnek 1800 hirdetés fut a kereten belül. Van, aki ennyiért a gyereknek vesz játékautót.