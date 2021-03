Hogyan történik a lakásfelújítás, a lakásfelújítás mennyi idő? Lakásfelújítás támogatás, lakásfelújítás árak 2021

A lakásfelújítás hogyan történik, a lakásfelújítás mennyi idő? Fürdőszoba felújítás árak segítségével, lakásfelújítás hitel alapján, a lakásfelújítás támogatás megigénylése.

A lakásfelújítás egy olyan tevékenység, amellyel szinte minden újdonsült vagy régi lakástulajdonosnak meg kell küzdenie, hiszen egy ingatlan, főleg, ha évek óta lakják már, egy idő után mindenképpen veszít eredeti fényéből. Régimódi fürdőszoba csempe, horrorisztikus lemezkádak, széthullóban lévő konyhabútor - cikkünkben eláruljuk, mi a teendő velük kapcsolatban és mire figyeljünk oda a lakás műszaki paramétereinek átvizsgálásakor, hiszen egy lakásfelújítás nem csak az új burkolat és a fal színének kiválasztásából áll. Tudd meg, a lakásfelújítás hogyan történik, a lakásfelújítás mennyi idő és milyenek a lakásfelújítás árak 2021 évében! Azt is eláruljuk, hogyan történik a lakásfelújítás hitel igénybevételével és milyen lakásfelújítás támogatás kérhető, milyen értékben!

Lakásfelújítás: mit újítsunk fel?

A lakásfelújítás bonyolult feladat és sok esetben hosszas munkálatokat igényel attól függően, mekkora a lakás, milyen állapotban van és melyek a lakók, a család igényei. A lakásfelújítás esetében meg kell különböztetnünk két alapesetet: nem mindegy, hogy olyan lakást újítunk-e fel, amiben már évek óta benne élünk, vagy egy újonnan vásárolt, használt ingatlanról van szó, ugyanis máshogy kell eljárnunk.

A már meglévő ingatlan esete

Ha olyan lakást újítunk fel, amelyben benne élünk, sajnos meg kell küzdenünk a felújítás során keletkezett kosszal és hangzavarral, vagy akár a víz átmeneti hiányával, ha például a fürdőszobát újítjuk fel. A már meglévő lakás felújítása mindenképpen részletekben történjen, adjunk magunknak lehetőséget arra, hogy ne kelljen elhagyni a lakást a felújítás időtartamára. Még ha a lakásfelújítás el is húzódik, haladjunk helyiségről helyiségre, hogy egyszerre csak egy funkcionális szobát kelljen nélkülöznünk. Külön figyeljünk oda a burkolatok cseréjére, hiszen, ha például új járólapot rakatunk be, azokra néhány napig nem szabad rálépnünk - meg tudjuk ezt az eshetőséget oldani?

A lakásfelújítás során számba kell vennünk minden lehetséges mozzanatot: milyen szakemberekre lesz szükség? Melyek azok a változtatások, amelyekre mindenképpen szükségünk van és mi az, amitől "elférünk"? Érdemes beleszaladnunk egy teljeskörű felújításba, mert szükséges az, vagy csak az esztétikus megoldásokat igényeljük? Mindenképpen szükséges új konyhabútort beszereznünk, vagy megalkuszunk a régivel?

Használt lakás vásárlása

Egy használt lakás megvásárlása mindig nagy zsákbamacska, hiszen minden szépséghibára, minden műszaki paraméterre nem biztos, hogy egyből fényt tudunk deríteni. A lakásvásárlás során a megtekintett ingatlannal kapcsolatban legyünk minél alaposabbak és ne szégyelljünk rákérdezni olyan dolgokra, amelyek nem kevés többletköltséget okozhatnak számunkra. Tipikus probléma lehet a fürdőszoba és más vizes egységek szivárgása, a beázási problémák (társasházban nem ritkaság, ha a szomszédok eláztatják egymást). Még ha a szag nem is érződik, vizsgáljuk meg, hogy az előző tulajdonos dohányzott-e odabent: a bent történő dohányzás sárgásbarna lerakódásokat képez a falakon, a radiátorokon és a műanyagfelületeken, a füst beleeszi magát a régi tapétákba.

Kérdezzünk rá a lakás műszaki paramétereire, hogy hol lapulhatnak extra kiadások: milyenek a nyílászárók, mikor cserélték őket utoljára? Milyen anyagból építették az ingatlant (tégla, panel stb.) és milyen a szigetelése? Klimatizált, kiépíthető klímaberendezés? Milyen tv- és internetszolgáltató elérhető ezen a környéken? Milyenek a vezetékek, mekkora a biztosíték - a régi lakásokban, különösen, ha a szocializmusban épült panellakásról van szó, alumíniumvezetékek és kisebb biztosítékok vannak kiépítve, amelyek könnyen lekapcsolódnak, ha a modern háztartási gépekkel túlterheljük a hálózatot.

Egy újonnan vásárolt ingatlan esetében, ha a lakhatást meg tudjuk oldani máshogy, a legegyszerűbb, ha mindent letudunk egyben. Listázzuk, hogy melyek azok a műszaki és esztétikai elemek, amelyek nem felelnek meg az ízlésünknek, elvárásunknak és melyek azok az elemek, amelyeket nem szeretnénk kicserélni a következő években sem (tipikus példa a régi ajtók, faparketták kérdése). Gondoljuk át, mi az, aminek a felújítását anyagi vagy praktikussági megfontolásból elhalaszthatjuk: olyan tényezőkre gondoljunk, amelyek nem gátolják meg a mindennapi tevékenységeinket, például a fürdőszobabútor vagy a konyhabútor cseréje.



Lakásfelújítás: fordítsunk kiemelt figyelmet a fürdőszobára! Lakásfelújítás: fordítsunk kiemelt figyelmet a fürdőszobára!

Panellakás felújítás tudnivalók

A panellakások - a CSOK-os újépítésű házak mellett - a legkelendőbb ingatlan-árucikkek. Miért? Panellakásból mindig nagy a kínálat és a leggyakrabban, ha nincsenek egyéb hátráltató tényezők, könnyű is őket eladni és továbblépni az árukból. A legtöbb panellakás ugyanarra a sémára épült, így, ha már néhányat megnéztünk belőlük, el tudjuk képzelni, hogy mi várhat ránk egy hasonló ingatlan megtekintése során. A panelnak, mivel olcsóbb, számos hátránya van, például, hogy nehéz őket korszerűsíteni, a vékony falak ellen pedig semmit sem tehetünk: hallani fogjuk a hangoskodó szomszédot, az ugató kutyát vagy a vigasztalhatatlanul síró kisbabát.

Egy panellakás vásárlása esetén a műszaki adatok döntő tényezők: mindenképpen kérdezzünk rá, hogy panelprogramos-e a ház, mikor, milyen külső szigetelést kapott és milyen nyílászárókat építettek be. Az ablakok környékén, főleg hideg időben azt is megfigyelhetjük, hogy mennyire volt alapos a munka: ha érezhetően hideg vagy szellős a levegő például az erkélyajtó mellett, akkor télen többet kell fűtenünk. A főtés típusa sem mindegy: távhő, gázcirkó vagy régimódi konvektor van beépítve?

A megfelelő szakemberek kiválasztása

A lakásfelújítás során a szakemberek kiválasztásával legalább annyi időt érdemes eltöltenünk, mint a burkolat színének megfontolásával, ugyanis a jó szakember aranyat ér. Mindannyian hallhattunk már lakásfelújítási "horrorsztorikat", amikor semmi sem sikerült úgy, ahogy a tulajdonos eltervezte, sőt, új mesterembert kellett hívni, hogy kijavítsa az előző elrontott munkáját. Kérdezzünk körbe az ismerőseink között, kinek van viszonylag friss tapasztalata lakásfelújítás kapcsán, sőt, akár nézzük meg, hogy az ismerősünk által ajánlott mester milyen munkát végzett az ő otthonában.

A legtöbb szakember üzemeltet Facebook-profilt vagy weboldalt, amelyen bemutatkozik - ám az internetes bemutatkozó szöveg alapján ne adjunk senkinek megbízást látatlanban. Alapesetben a csőszerelő, a burkoló vagy az asztalos kiérkezik a helyszínre (néha kiszállási díjat is kér), hogy felmérje a lehetséges megbízást. Ezt követően ad egy árajánlatot a tulajdonos számára, amit vagy elfogad, vagy nem. Fontos, hogy legyen a szakember szimpatikus, hiszen, ha nincs összhang, a tulajdonos nem fogja tudni megfelelő módon átadni kéréseit, sőt, az is előfordulhat, hogy a mester annak ellenére, hogy a tulajdonos mást kért, a saját megoldását alkalmazza.

A villanyhálózat korszerűsítése

Az egyik legritkábban előforduló kérdés egy lakásvásárlás során az, hogy milyen a villanyhálózat állapota, hiszen alapból feltételezzük, hogy ha égnek a lámpák, akkor baj nem lehet - ez természetesen nem ilyen egyszerű. Nézzük meg, hány amperes biztosíték tartozik a lakáshoz és milyen anyagból vannak a vezetékek, milyen a tervezett háztartási gépek áramfogyasztása. Elbírja a hálózat, ha egyszerre működik egy indukciós lap, egy szárítógép és egy mosogatógép?

Nézzük meg, hol futnak a vezetékek és hol helyezkednek e a konnektorok, villanykapcsolók, ezek közül melyeket szeretnénk újrahúzni, más helyre rakni - ha a vezetékek a padló alatt futnak, érdemes lehet új kábelcsatornát bevésni vagy bemarni. A lakásfelújítás a lakás típusától is függhet: panellakást tilos vésni, hiszen repedések indulhatnak el a falakban! Ellenőrizzük a lámpákat és a konnektorokat: serceg a konnektor? Találhatóak a lakásban kiégett lámpák, amelyek szintén villamossági vagy érintkezési problémákra utalhatnak?

A megfelelő burkolat kiválasztása

Nem árulunk el nagy titkot, ha azt tanácsoljuk, ne a legolcsóbb burkolatot válasszuk ki. Gondoljuk át: egy lakásfelújítás során a legtöbbször a szakember munkája - főleg, ha minőségi munkát végez - többe kerül, mint maga a burkolat. Ízlésünknek és anyagi helyzetünknek megfelelően célozzunk be egy ár- értékarányban megfelelő, masszív és jó minőségű burkolatot - senkinek sem érdeke, hogy a hidegburkolat bevonata két év után már kopott legyen!

A lakásfelújítás során használhatunk hideg- és melegburkolatokat egyaránt. A hidegburkolatok a csempék, járólapok, ezeket a folyosóra, konyhába, fürdőszobába tesszük, hiszen jól ellenállnak a víznek és a kosznak, könnyű őket takarítani is. A melegburkolatok a lakószobákba kiválóak, ahol számít, hogy ne hideg padlóra lépjünk (pl. parketta, laminált padló). Hidegburkolatot tehetünk természetesen hálószobába, nappaliba is, ha például padlófűtéses téglalakásról van szó, illetve, ha olyan háziállatot tartunk, ami kárt tehet a sérülékenyebb melegburkolatban.

A lakásfelújítás lehetőséget ad egyedi stílusunk kifejezésének, azonban ismerjük fel a határvonalat az egyedi és az ízléstelen között! A felújítás során gondoljunk arra, hogy nem biztos, hogy az egész életünket ebben az ingatlanban fogjuk leélni, tehát maradjon a lakás eladható! Kerüljük az erős, hivalkodó színeket és a furcsa formákat, hiszen könnyen megeshet, hogy egy potenciális vevőt eltántorít egy rózsaszín, virágmintás fürdőszobai csempe! Az aktuális divattal is vigyázzunk, hiszen egy hirtelen népszerűvé vált mintázat vagy csempeforma lehet, hogy két év múlva már nem lesz stílusos - törekedjünk az időtállóságra!

A falak felújítása

A falak felújítása, ha jó állapotú az ingatlan, nem kerül sok pénzbe és energiába, hiszen már egy tisztaági festés is csodákat művelhet egy lakással. Ellenben, ha a falakon régi tapéta található, amitől szeretnénk megszabadulni, vagy a falak több helyen is sérültek, már nehezebb feladatunk van. Érdemes szakember segítségét kérnünk, aki lekaparja a tapétát, két-három sorral legletteli a falakat, majd kifesti azokat az általunk választott színekkel. Ügyeljünk a padlóburkolat alapos letakarására, hiszen a por és a lecseppenő festék tönkre tehet egy szép parkettát! A kényes területeket is újítsuk fel, például a radiátorok mögött, amelyeket egy csőszerelő szakszerűen le tud venni majd visszaszerelni. Ha háziállatot tartunk vagy kisgyermek van a családban, érdemes mosható festékkel kezelni a falakat.

A szép falak alapja a gondos glettelés és csiszolás. Ha ellenőrizni szeretnénk a szakember munkáját, vizsgáljuk meg a nagyobb felületeket közelről, erős fényű lámpa segítségével. Ha a fal göröngyös, kisebb-nagyobb csomók borítják, vagy hullámosnak tűnik a felület, akkor a festő nem volt alapos a glettelés terén. Ha tapétát kérünk, akkor is érdemes ellenőrizni a festő munkáját, ugyanis egyes, jellemzően magasabb fényű tapéták alá még egy vékony, papírozott réteget fel kell ragasztani, hogy a tapéta biztosan tartós legyen.

Fürdőszoba felújítás

A lakásfelújítás tipikus tárgya a fürdőszoba: akár a kád, akár a zuhanykabin egységét bontjuk meg, nagy lesz a felfordulás; érdemes lehet a kádcserét összekötni egy teljeskörű fürdőszoba felújítás elvégzésével. A fürdőszoba felújítás során figyeljünk a méretekre: mekkora kár, zuhanykabin, mosdókagyló fér el, kell-e helyet hagynunk a mosógépnek? A műanyagkád VS lemezkád kérdéssel is gyakran szembe találkozhatunk, illetve azt is érdemes átgondolnunk, hogy körbeburkoltatjuk a kádat, vagy előlapos takarással helyeztetjük be azt. Figyeljünk oda az esetleges szerelőablak kérdésére (meg kell-e bontani a burkolatot, ha szivárog a lefolyó), a törölközőradiátor helyére és a megfelelő szellőzőrendszer kiépítésére (amennyiben lehetséges), hiszen ez a legjobb megoldás a fürdőszobai penész kialakulása ellen.

Konyha felújítás

A lakásfelújítás egyik legdrágább része az új konyha beépítése. Választhatunk az olcsóbb megoldások közül, vagy rákölthetünk, annyit, amennyit nem szégyellünk, hiszen az új konyha elkészítésénél nincs anyagi felső határ. A legolcsóbb megoldások között szerepel a bútorboltból vásárolt, kész konyha, amellyel nagy szerencsénk van, ha pont megfelel a lakás paramétereinek. Fontos kérdés a konyha gépesítettsége: lesznek a hűtőn és a sütőn kívül más gépek benne, például mosógép vagy mosogatógép? Ezek beépített gépek lesznek, vagy kivehetőre tervezzük őket? Minél több a beépített háztartási gép, annál drágább a konyha - ha kicsi a konyha helyisége, érdemes méretre készíttetett bútort rendelnünk asztalostól, hogy minden talpalatnyi tárolóhelyet kihasználhassunk.

Fontos kérdés a lakásfelújítás során a konyhabútor anyaga. A legolcsóbb megoldás az egyszerű bútorlap, ami érzékeny a vízre, a folyamatos eláztatástól megszívja magát. Ennél drágább a fóliázott MDF konyhabútor, ami esztétikusabb, viszont mivel ez a típus a hőre érzékeny, az anyag tönkre mehet a tűzhely környékén. A festett MDF még drágább és még jobb minőségű anyag, ám sérülékeny, könnyű megkarcolni. Fa konyhabútort is választhatunk, ami mondanunk sem kell, a legdrágább megoldás, ám a lakásokba, panellakásokba ezt a típust már nagyon ritkán építik be. Népszerű még a szintén a költségesebb kategóriába eső fényes akril konyhabútor is, ami ellenálló, ám fényes felületén jobban meglátszanak az ujjlenyomatok, a vízcseppek és a kosz.

Egy másik kérdés a konyhai burkolat: bútoráruházból vásárolt, olcsóbb konyhabútor esetében a burkolatot előre el kell készíteni, beépített konyha esetében viszont gyakran a már behelyezett szekrény és pult közé burkolják be a kívánt dekorelemeket, a víz lecsorgását pedig valamilyen vízzáró réteg, például sziloplaszt akadályozza meg. Érdemes a konyhabútor lábainál takaróelemeket is felhelyeztetnünk, hiszen a konyhabútor alatti rész rendszerint nehezen takarítható, az oda bekerült főzési hulladék és por mocskos rétegeket képezhet.



Lakásfelújítás: válasszunk minőségi burkolatokat! Lakásfelújítás: válasszunk minőségi burkolatokat!

Csőszerelés

Akár a konyhát, akár a fürdőszobát újítjuk fel, a csőszerelő alkalmazása mindenképpen szükséges. Tipikusan olyan munkáról van szó, ami több mozzanatból áll: szükség van a csőszerelőre a burkolás előtt és a burkolás után is, illetve neki kell előkészítenie a kifolyókat a mosogatótálca alá, vagy a mosó- és mosogatógépnek. Fontos, hogy a burkoló és a csőszerelő között meglegyen az összhang, hogy a munka gördülékenyen haladhasson.

Megosztó kérdés az ajtócsere

Néhány új ajtó rengeteget segít, hogy komfortosan érezzük magunkat az ingatlanban - ám nem minden lakás esetében egyszerű őket behelyezni. Tipikusan nehéz feladat az ajtócsere a panellakásokban, ahol a belső, nem tartófalak akár 4 cm vékonyak is lehetnek. A vékony falhoz speciális ajtótokra vagy gipszkartonos falkiegészítésre lehet szükség. Az ajtók anyaga között is meghatározó eltérések vannak: az egyszerű, papírvékony bútorlapon minden hang átszűrődik, a minőségi, masszívabb vagy üvegezett darabok cseréje drága, a fa ajtók pedig időnként felújításra szorulnak.

A régi faajtókat érdemes lehet felújítani ahelyett, hogy tokjukkal együtt kivágjuk őket. A munkafolyamatot végezheti festő vagy asztalos, aki csiszol, újramázol, illetve kicseréli az üvegeket. Ha az ajtóüvegeket nem szeretnénk kivenni, üvegfóliás megoldással is felújíthatjuk őket, ami modern kilincsekkel kiegészítve teljesen újjá varázsolhatja őket.

A lakásfelújítás mennyi idő?

A lakásfelújítás - főleg, ha teljeskörű lakásfelújítás van betervezve - hosszadalmas feladat. Egy komplett felújítás, amelyben fürdőszobai és konyhai munkálatok is lesznek, illetve festéssel, gletteléssel és burkolással jár, a legjobb esetben is elhúzódik 2-3 hónapig. Jól strukturálhatjuk és megkönnyíthetjük a lakásfelújítás munkafolyamatait, ha összehangoljuk a szakemberek tevékenységét - a legjobb, ha ők maguk is egyeztetnek egymással, hogy milyen alkalmakkor jelenjen meg a csőszerelő, a villanyszerelő vagy a burkoló. Készíthetünk közös naptárat is a lakásban, ahol a szakemberek jelezhetik egymásnak, hogy mikor jönnének.

Lakásfelújítás hitel igénybevételével, lakásfelújítás támogatás

A lakásfelújítás hitel felvételével és állami támogatással is megoldható, ám utóbbi feltételekhez kötött. Ha az állami támogatást nem vesszük idénybe, akkor valamilyen szabad felhasználású kölcsönből tudunk gazdálkodni, de tipikus szabad felhasználású kölcsön a babaváró támogatás is. 2021 januárjától elérhető a gyermekeket nevelők számára az otthonfelújítási támogatás: ez a lakásfelújítás támogatás fedezi a lakásfelújítás költségeinek az 50%-át maximum 3 millió Ft értékben, ami kiváló lehetőséget biztosít a családok számára, ha éppen szükség van egy új fürdőszobára, vagy például egy tisztasági festésre.

Amennyiben a lakásfelújítási támogatás megigénylője nem rendelkezik a lakásfelújítás támogatás mellé szükséges önerővel, elfogadhatja a bank által kínált hitelt. Akár önerővel, akár hitellel oldjuk meg, mindenképpen olyan felújítási munkálatokra szabad elköltenünk az összeget, amelyek számlaképesek. Lakásfelújítás támogatás megigénylése esetén mindenképpen tudnunk kell, hogy az állam utólag téríti vissza a maximum 3 millió forint nagyságú összeget, már a kész munkálatok után, tehát önerőből vagy hitelből mindenképpen tudni kell fedezni az összes, számlaképes munkafolyamatot!

A lakásfelújítás támogatás által fedezett dolgoknak 50-50%-ban kell vonatkoznia a felújítás munka- és anyagköltségére, éppen ezért érdemes jó előre kiszámolnunk, hogy pontosan milyen munkát tervezünk elvégeztetni és mennyit költünk a különféle alapanyagokra. A lakásfelújítás támogatás nem a bankoktól, hanem a Magyar Államkincstártól származik, a bank mindössze lakásfelújítás hitel igénylését biztosítja. A lakásfelújítás támogatás megigényelhető ügyfélkapun keresztül, postai úton, vagy személyesen, az ország bármely kormányablakánál. A kérelmet 30 napon belül elbírálják, a lakásfelújítás támogatás összegét pedig az azt követő 5 napon belül folyósítják. A felújítási támogatás a következő 6 hónap során bármikor leellenőrizhető, ezért nem érdemes hamis számlákkal próbálkozni, a pénzt pedig eltenni!

Lakásfelújítás árak 2021

Így, hogy végre tudjuk, a lakásfelújítás hogyan működik, a lakásfelújítás mennyi idő és milyen munkafolyamatokkal kell számolnunk, nézzük, anyagilag hogyan kell elképzelnünk a felújítás tételeit. A következő árak minden esetben megközelítőleges becslések, amelyeket befolyásolhat, hogy Magyarország keleti vagy nyugati régiójában élünk (Budapesten és Nyugat-Magyarországon drágább a lakásfelújítás, a keleti régióban, a kisebb falvakban ugyanaz a szolgáltatás olcsóbb lehet).

Az árakat mindemellett növelheti az is, hogy az általunk kiválasztott szakember mennyire népszerű a környéken és mennyire elismert a munkájának a minősége - a legfelkapottabb mesterember akár kétszeres áron is dolgozhat! Az árakat módosíthatja az évszak is: tavasszal, nyáron nehezebb jó mestert szerezni, hiszen tipikus felújítási időszakról van szó, míg télen jellemzően kevesebb munkája akadhat egy festőnek, olcsóbban is elvállalhatja a feladatot. Nézzük, mennyibe kerülnek a leggyakoribb felújítási munkálatok!

Burkolat felújítás árak:

Aljzatkiegyenlítés, alapozás: 500-1000 Ft/m2

Vízszigetelés: 800-1000 Ft/m2

Burkolat bontása: 1500-2000 Ft/m2

Normál fal és padló burkolás: 3000-15000 Ft/m2

Lépcső burkolás: 4500-9500 Ft/m2

Fugázás: 2000-3500 Ft/m2

Élvédők, díszítőelemek felhelyezése: 1500-3500 Ft/m

Fal felújítás árak:

Padló maszkolása: 500-1500 Ft/m2

Tapétaeltávolítás, falkaparás: 1000-3000 Ft/m2

Glettelés: 1200-4000 Ft/m2 (attól függően, hány rétegben)

Falak festése: 1000-2000 Ft/m2 (attól függően, hány rétegben)

Tapétázás, poszterezés: 3000-7000 Ft/m2

Címlapkép: Getty Images