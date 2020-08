Hagyományos zellerkrémleves recept: zellerkrémleves tejszínnel, zellerkrémleves almával

A hagyományos zellerkrémleves recept tejszínnel és krutonnal készül, ám a zellerkrémleves almával is nagyszerű harapnivaló! A zellerkremleves nem csak olcsó, de laktató és finom is!

Mi mindenre jó a zeller? Akár a friss, zsenge szárzellert, akár a nagy, kemény gumókat vásároljuk, számtalan ízletes recepthez használhatjuk őket, főleg ízesítésként - na de lehet a zeller is egy étel fő alapanyaga? Igen, ez pedig a zellerkrémleves! A zellerkrémleves egy igazán könnyed, ám mégis laktató fogás: a hagyományos zellerkrémleves mellett érdemes kipróbálnunk extrémebb ízeket is, ugyanis a zellerkrémleves almával is ínycsiklandó! Figyelem, ne felejtsünk el krutont pirítani, ugyanis anélkül nincs is igazi zellerkrémleves!

Hagyományos zellerkrémleves tejszínnel és krutonnal

Hozzávalók:

1 nagy gumó zeller

1 db krumpli

1 fej hagyma

1 púpozott ek vaj

2 gerezd fokhagyma

2 db leveskocka

2 dl főzőtejszín

só, bors ízlés szerint

4 szelet kenyér

2-3 ek olívalaj

A zellerkrémleves elkészítése

A zellerkrémleves előkészületeként hámozzuk meg a zellert, a krumplit, a fokhagymát és a hagymát. A krumplit és a zellert kockázzuk fel, a hagymát és a fokhagymát vágjuk finomra.

A vajon dinszteljük meg a hagymát és a fokhagymát egy kevés sóval, majd a már üveges hagymához adjuk hozzá a zellert és a krumplit. Forgassuk át, majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi.

A zellerkrémleves egy kevés só, bors hozzáadását igényli, illetve tegyük bele a leveskockákat is.

Amíg készül a zellerkrémleves, készítsük el a krutont: kockázzuk fel a kenyeret, rendezzük el egy tepsiben sütőpapíron, majd forgassuk össze az olívaolajjal, sóval, borssal. 180°-ra előmelegített tepsiben süssük 15 perc alatt jó ropogósra.

A zellerkrémleves készítése folytatódhat, ha a zeller és a krumpli megpuhult. Botmixerrel krémesítsük, majd öntsük hozzá a tejszínt és forraljuk újra.

A tejszínes, hagyományos zellerkrémleves krutonnal való tálalása egyszerű: az étkezés kezdeténél szórjuk a krutont a tányérokba, így a forró zellerkrémleves tökéletes, ropogós kiegészítőt kap.

Az édeskés ízvilágért: zellerkrémleves almával

Az zellerkrémleves almával ugyanolyan egyszerű, mint a hagyományos zellerkrémleves recept. Az almás változat egy db alma felhasználásával készül, épp csak egy enyhe savanykás ízvilágot kölcsönözve az ételnek. A fent leírt lépéseket követve a meghámozott, felkockázott almát adjuk a krumplihoz és a zellerhez, majd öntsük fel őket együtt a vízzel és készüljön a zellerkremleves a fent leírt, megszokott módon.

Címlapkép: Getty Images