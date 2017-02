Gratulálok, apuka! 40 ezer már mehet is a borítékba

Az első gyermek születése teljesen átrendezi a szülők életét, változik a fontossági sorrend, és természetesen a gazdasági döntéseiket is más szempontok szerint hozzák meg. A baba lesz a középpontban, és minden igényét próbálják maradéktalanul kielégíteni. Az első hat évben viszont az igények szédületes tempóban változnak, és ezeknek anyagi vonzata is bőven akad. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mennyibe kerül ma a gyermekvállalás születéstől az óvoda végéig.

Nincs nagyobb öröm, mint amikor egy nőből anya, egy férfiből apa, egy párból pedig család lesz. Ugyanakkor a családdá válásnak igen komoly gazdasági hatásai is vannak. Korábbi cikkünkben annak jártunk utána, mennyibe kerül a gyermekvállalás fogantatástól a születésig, jelen írásunkban azt boncolgatjuk, milyen költségekkel kell számolniuk a szülőknek születéstől az óvodás évek végéig.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a gyermekvállalásnál nem lehet és nem is szabad anyagi szempontok szerint döntéseket hozni. A várható kiadásokkal viszont mindenképp érdemes tisztában lenni.

Az első nagyobb kiadás a születés után - mert ugye a babaholmik, és minden szükséges felszerelés már a gyermek érkezése előtt megvan - a hálálkodás. Megköszönik az újdonsült szülők a szülészorvosnak, a szülésznőnek, és esetleg még a legkedvesebb nővérkének is, hogy segítettek az édesanyának világra hozni a gyermeket, ápolták és gondját viselték. Orvosonként, és kórházanként eltérő, hogy hol, kinek, mennyit kell tenni a borítékba.

Országos átlagot nézve elmondható, hogy 25-60 ezer forint közötti összeget szoktak adni a szülésorvosnak

(persze van olyan is, hogy 100 ezer forint lapul a borítékban), a szülésznőnek általában feleannyit szokás adni, mint az orvosnak, körülbelül 15-40 ezer forintot. Arról, hogy az adott orvosnak mennyit szokás adni, "nála mennyibe kerül egy szülés", általában az anyukák a rendelői várakozások során összegyűjtenek elég információt.

A hálapénzeken kívül az első hetekben jó esetben olyan nagyon sokat nem kell költeni, leszámítva azt a paksaméta receptet, amivel kiengedik a babát a kórházból. Ezeket kiváltva akár 15 ezer forintot is ott hagyhatsz a patikában. Általában egy havi pelenka adag a baba érkezésére már a szekrényben, az összes többi holmival együtt. Kisebb kiadások persze vannak: például anyának javasolják a tejserkentő teákat (700-800 forint egy doboz), ezen felül viszont nem kell sok mindenre költeni.

Ha viszont az anyukának nincs teje, nem tud, vagy nem szeretne szoptatni, esetleg a baba nem tudja kellően feldolgozni az anyatejet, akkor a táplálás is plusz költség. A tápszereket az orvos írja fel, és rengeteg fajta létezik ma már a piacon. Ezek kilónkénti ára 2500-5000 forint között mozog. Nem érdemes viszont az első alkalommal nagyon bevásárolni tápszerből, mert előfordul, hogy csak a második, harmadik alkalommal sikerül megtalálni azt a tápszert, ami igazán beválik a babánál - a kisemberek sem egyformák.

A baba érkezésével intézni valók is akadnak, személyi szám, születési anyakönyvi kivonat, TB-szám, stb., ezen a listán viszont egyre több családnál szerepel a babakötvény is.

A gyerekek jogosultak életkezdési támogatásra, ez a juttatás 42 500 forint. Ehhez lehet kötni a Magyar Államkincstárnál egy Start-számlát, ahová a szülők is gyűjthetnek a gyermeküknek, és minden befizetés után további 10 százalékos támogatás jár, de évente legfeljebb hatezer forint. Az éves befizetéseknek nincs felső korlátja, és a gyermek akkor juthat majd hozzá az összeghez, amikor nagykorú lesz.

Elfogyott a pelenka, kicsi a rugdalózó

Bármennyire körültekintően is várták a szülők a baba érkezését, idővel kiürül a pelenkakészlet, és az újszülött-méretű rugdalózó is szűk lesz. A pelenka az első időszakban nagyjából havi 10-25 ezer forintos kiadást jelent, az ár nagyban függ a pelenka márkájától és kiszerelésétől is. A babapipere: púder, olaj, fürdető, popsikrém, stb., havi szinten szintén ötezer forint körüli kiadás.

Ahogy növekszik a baba, a ruhatárát is bővíteni kell, ha azt számoljuk, hogy a Tescóban egy háromdarabos body-szett 2000 forint, egy tipegő szintén, akkor kéthavonta 10 ezer forint simán, alsó hangon elmegy ruhákra - ez főleg első babáknál jellemző, hiszen még nincs nagytesó, akitől örökölhetne ilyen holmikat.

Azt viszont muszáj megemlíteni, hogy a babaruhák szédületes tempóban cserélnek gazdát az adok-veszek oldalakon. Pont azért, mert nagyon gyorsan kinövik a ruhákat a gyerekek, többségében jó állapotúak maradnak, és egyre több anyuka vásárol és ad el babaholmikat ezeken az oldalakon. A turkálók szintén emiatt népszerűek, pár száz forintért már szép, és jó minőségű holmikra lehet bukkanni.

Eddig megvagyunk mindazzal, ami a pici táplálásához, ápolásához szükségesek.

Egy néhány hónapos baba viszont már elkezd érdeklődni a világ felé, szükség van ingerekre, játékokra.

Ha szerencséje van a szülőknek, akkor a buzgó család és baráti kör ebben sokat tud segíteni. Az apróbb babajátékok, csörgők, rágókák 1500-3000 forintba kerülnek. Egy hempergő ára is igen eltérő lehet, márkától és mérettől függően 5-20 ezer forintot is elkérnek értük (persze van 60 ezres is). A vastag lapos "ujjakat nem elvágó, szétrághatatlan, nyáltűrő" babakönyvek is több ezer forintba kerülnek. Ezek viszont nem egyszeri beruházások, mert ugyan maradandó holmik, a baba fejlődése során az igényei is változnak: ami féléves korában nagy kedvenc volt, azzal másfél évesen már nem tud mit kezdeni. Értelemszerűen nem csak a ruhákat, de a játékokat is kinövik.

Védőnői és orvosi intelmektől függően a baba 4-6 hónapos korában elkezdődik a hozzátáplálás, és vele együtt egy sor küzdelem. A szülők természetesen mindenből a legfrissebbet, és a legjobb minőségűt veszik, és a botmixer lesz az egyik legfontosabb konyhai eszköz. Ezen a ponton nem lehet pontos összeget számolni, hiszen vidéken, egy családi házban felnövekvő gyermek nagyon sok otthon termesztett zöldséget, gyümölcsöt kaphat, ami nem jelent túl nagy költséget a szülőknek, ellenben mindez egy belvárosi lakásban igen drága lehet. Attól is függ, hogy melyik évszakban kezdődik a hozzátáplálás, mert ez nagyban befolyásolja a zöldségek és gyümölcsök árát.

Indul a társasági élet

A kisgyermek kétéves korától már szinte biztos, hogy aktív szociális életet él, vannak kisbarátok a játszótéren, vagy a játszóházban, esetleg a bölcsődében. Mindez nagyon fontos a szocializációja során, a társas érintkezés velejárója viszont az, hogy kezdődik a betegeskedős korszak. Ez is nagyon eltérő lehet, mert míg egyik gyerek akkor sem tüsszent, ha épp a beteg kisbarátjának a cumija lóg a szájában, addig a másik már attól lebetegszik, hogy egy légtérben van egy betegeskedő babával. Egy-egy felső légúti fertőzés pedig nagyjából 5-8 ezer forintos gyógyszertári költséget jelent anyáéknak. A szerencsésebbek ezzel csak 3-4 éves korban találkoznak először.

Az önkormányzati/állami bölcsődéknél és az óvodáknál a szülőknek elvileg csak az étkezésért kell fizetniük - a fenntartó kérhet gondozási díjat, ez intézményenként eltérő.

Azoknak a családoknak (többek között) viszont nem kell fizetniük a menzáért, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát.

A közétkeztetés díja átlagosan napi 450-500 forintba kerül. A diétás étkezés ennél valamivel drágább. A bölcsőde ezen felül még felszerelések terén jelenthet költséget, játszós ruhák, benti cipő, tisztasági csomag, stb.

Aki nem szeretné önkormányzati bölcsibe adni a csemetéjét, annak még mindig megoldás lehet a magánbölcsőde, ezeknek viszont megkérik az árát. Egy hónap 35-80 ezer forintba kerül - az ár nagyban függ attól, hogy az ország mely részén van az intézmény -, és az étkezés sok esetben még ezen felül jelent költséget.

Bölcsőde helyett esetleg még lehet bébiszittert fogadni. Ők jellemzően 1000-1500 forintos órabérért vállalnak gyermekfelügyeletet, persze találni dadát 800, és 2000 forintos óradíjért is. Egy átlagos család erre viszont nem tud költeni, legfeljebb alkalomszerűen.

A magánóvodák sok esetben drágábbak, mint az egyetemi tandíj.

Egy teljesen átlagos magánóvodáért havonta 40-130 ezer forintot kell fizetni, sportovi már 50-150 ezerbe is kerülhet, a kétnyelvűeknél pedig akár 70-200 ezer forint is lehet egy hónap. Sok esetben, még erre rájön az étkezés, ami napi 700-1000 forint. És arról még nem beszéltünk, hogy időnként olyan kirándulások és programok is vannak, amelyekért még pluszban fizetni kell. Tehát egy év a kétnyelvű magánoviban étkezéssel és programokkal együtt 2,5 millió forintba is kerülhet.

Az öltözködés a bölcsődében és az óvodában is igen költséges. Ebben a korban a gyerekek nem nézik, hogy egy darab márkás, vagy sem, csak a színe számít, a mintája (hódítanak a mesefigurák), és hogy puha legyen. A gond csak az, hogy minden évben kell új kabát, új bakancs, új szandál, és az a kardigán, ami még tavasszal jó volt, ősszel még talán jó lesz, de következő tavasszal már biztos kicsi. A gyerekruhák viszont csak egy kicsit olcsóbbak, mint a felnőtt ruhák. (Nem véletlenül olyan népszerűek a turkálók és az adok-veszek oldalak.)

Amiket eddig számoltunk, csak a fiziológiai szükségletek voltak, még nincsenek benne a játékok, a mesekönyvek, vagy egy állatkerti kirándulás, gyereknapi program, születésnap, karácsony, húsvét.

Összességében tehát elmondható, hogy egy kisgyermek nevelése születésétől 6 éves koráig legalább 1 millió 350 ezer forint, ha kétéves koráig van szüksége pelenkára (15 ezer forint 24 hónapon keresztül, az 360 ezer forint), nagyon ritkán beteg (évente egyszer ötezer forint), nem jár bölcsődébe, csak állami óvodába (havi 10 ezer forint étkezés), használt ruhákat vásárolnak a szülők (évszakonként 20 ezer forint), és évente nem költenek többet játékokra 20 ezer forintnál.

Számoljunk egy olyan verziót is, hogy egy olcsóbb magán bölcsibe járatják a gyermeküket a szülők egy évig (havi 50 ezer forint étkezéssel együtt), majd szintén magánóvodába megy (havi 60 ezer forint), olcsó, de új ruhákat vesznek neki (évszakonként 40 ezer), és évente 60 ezer forintot költenek játékra, (ami nem sok, mert egy baba ötezer forint, egy vödör legót pedig már 10 ezer alatt nem igen lehet kapni, és egy olcsóbb bicikli is 30 ezer). Ebben az esetben a gyermeknevelés születéstől az óvodás évek végéig 4 millió 470 ezer forintba kerül. És ez a kisgyermek nem beteg kéthavonta, nem öltözik első divat szerint, és nincs pónija sem.