Gofri receptek egyszerűen: gofri recept, gofri alaprecept, a gofri tészta készítése

Gofri alaprecept bármilyen alkalomra: így történik a gofri tészta készítése egyszerű gofri receptek alkalmazásával. A gofri alaprecept mellett tudd meg azt is, mivel kínáld!

Reggelire, uzsonnára nincs is jobb étel, mint néhány szelet frissen sült gofri, ami nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek nagy kedvence is. Cikkünkben eláruljuk, hogyan történik a gofri készítése egy egyszerű gofri alaprecept segítségével, illetve elmondjuk, milyen ízesítőkkel kínáljuk a frissen sült gofri tésztát. Azt is megtudhatod, meddig sül a gofri tészta, hogy megkapjuk az újságokból, tévéből is ismert, aranybarna, lyukacsos gofri szeleteket!

A gofri eredete

A gofrihoz hasonló vaslapon sült tésztákat Európában már az ókori görögök is közkedvelt élelmiszereknek tartották, ám a mai értelemben vett gofri csak az 1964-es new york-i világkiállításon jelent meg, ahol egy brüsszeli kézműves állt vele elő. A gofri a nevét a mintázatáról kapta (a méhkaptárra emlékeztető sütőforma francia neve gaufre). Érdekesség, hogy a gofri fogyasztása Európán belül még mindig Belgium területén a legnépszerűbb, ahol ugyanolyan édességként szerepel a palettán, mint nálunk, ellenben Amerikában a gofri egy olyan reggeli ételnek számít, amit az amerikai palacsintához hasonlóan ropogósra sült baconnel és juharsziruppal fogyasztanak (a gofri amerikai megfelelője: waffle). A gofri mellé egyébként szinte bármilyen feltétet kínálhatunk: megkenhetjük vajjal, lekvárral, mézzel vagy mogyorókrémmel is, de fogyaszthatjuk friss gyümölcsökkel vagy szalonnával, ahogy az amerikaiak.



Gofri gyümölcsökkel és tejszínhabbal Gofri gyümölcsökkel és tejszínhabbal

A gofri sütése

Ahhoz, hogy a gofri elnyerje jellegzetes alakját, gofri sütőben kell elkészítenünk, amelyet egyébként olcsón megvásárolhatunk a nagyobb, háztartási gépeket forgalmazó áruházakban. A gofri sütése egyszerű: a kiolajozott gofri sütőben süssük ki kb. 2 perc alatt a gofri tésztát és már tálalhatjuk is! A boltokban megvásárolható két- és négyfős gofri sütő is, ha esetleg nagyobb családnak kell reggelire gofrit készíteni.

Gofri alaprecept

A gofri tészta hozzávalói

200 g liszt

2 dl tej

2 db tojás

2 ek vaj

1 ek kristálycukor

1 cs vaníliás cukor

1 cs sütőpor

1 csipet só

A gofri elkészítése

1. Keverjük össze a gofri száraz hozzávalóit (liszt, cukor, só, vaníliás cukor) egy nagyobb tálban.

Keverjük össze a gofri száraz hozzávalóit (liszt, cukor, só, vaníliás cukor) egy nagyobb tálban. 2. Langyosítsuk meg a tejet, a vajat olvasszuk meg, majd keverjük ki alaposan a tojással.

Langyosítsuk meg a tejet, a vajat olvasszuk meg, majd keverjük ki alaposan a tojással. 3. Keverjük össze a tojásos keveréket a száraz hozzávalókkal, majd dolgozzuk a gofri tésztáját csomómentesre.

Keverjük össze a tojásos keveréket a száraz hozzávalókkal, majd dolgozzuk a gofri tésztáját csomómentesre. 4. Kapcsoljuk be a gofri sütőt, kenjük ki sütőolajjal, majd, ha felmelegedett a szerkezet, öntsünk bele gofri tésztát. Süssük lezárva 2-3 percen keresztül, végül vegyük ki és tálalhatjuk is tetszőleges feltétekkel.

Gofri feltétek

Választhatunk sós és édes gofri feltéteket is, ugyanis a gofri egy olyan étel, amelyet bármivel elfogyaszthatunk - legyen szó az amerikai tojásos-baconos kombinációról, vagy az európai édességekről. Magyarországon leggyakrabban a gofri európai verzióját fogyasztják: leöntik csokoládéval vagy megkenik mogyorókrémmel, mézzel, különféle lekvárokkal, illetve gyakran nyomnak tejszínhabot is a gofri tetejére.

Címlapkép: Getty Images