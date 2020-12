Ezeket a karácsonyi számokat hallgatják a magyarok egy héttel az ünnep előtt

Nem csak a turizmusnak és a vendéglátásnak, de a rendezvényszervezésnek és a zeneiparnak is gyászos éve volt, hiszen szinte minden eseményt törülniük kellett a naptárból, arról nem is beszélve, hogy egyelőre bizonytalan, miképp fog alakulni a 2021-es év. Ha az élőzenei koncerteket nem is pótolja az otthoni zenehallgatás, de legalább közel érezhetjük magunkhoz kedvenceinket, sőt támogatni is tudjuk őket.

A legfontosabb zenehallgatási csatorna ma is a rádió, amelyen a lakosság 82 százaléka hallgat zenét heti rendszerességgel, míg a második helyezett YouTube-ra 67 százalék jut a ProArt reprezentatív lakossági felmérése szerint. Az első számú zenehallgatási eszköz mára 68 százalékkal az okostelefon és a tablet, a lakosság 20 százaléka használ valamilyen streamingszolgáltatást.

6 nappal karácsony előtt nagyon úgy tűnik, hogy a magyarok kellően ráhangolódtak az ünnepekre - mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Spotify hazai leghallgatottab dal listájának első öt helyén karácsonyi szám van:

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

Wham! - Last Christmas

Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree

Ariana Grande - Santa Tell Me

Bobby Helms - jingle bell rock

Óriási bajban a zeneipar

Soha nem tapasztalt mértékű visszaesést szenvedett el a magyarországi élő zenei piac az idén, miután a tavalyinál 76,2 százalékkal kevesebb élő és elektronikus zenei fellépés volt az év első nyolc hónapjában. Legalább negyvenmilliárd forintos bevételkiesést okozott a pandémia, mivel a veszélyhelyzeti korlátozások miatt a rendezvények háromnegyede elmaradt. Tóth Péter Benjamin, az Artisjus üzleti transzformációs igazgatója szerint a zeneiparra súlyos, sőt tartós csapást mért a járvány, az élő zenés nagyrendezvényekkel kapcsolatos bizonytalanság miatt egyelőre megbecsülni sem lehet, mit hoz a jövő év.

Nagy kérdés, hogy a kieső élő zenés forgalomból mennyit pótolhat az online terület, hiszen bár felgyorsult az online zenefelhasználás térnyerése, de bőven van még fejlődési lehetőség e téren.

Nincs ingyen

A Spotify egy digitális zene-, podcast- és videostreamelő szolgáltatás, amely több millió dalhoz és egyéb tartalomhoz nyújt hozzáférést előadóktól a világ minden tájáról. Az alapvető funkciók, mint például a zenelejátszás, ingyenesek, de előfizethetsz a Prémium szolgáltatásra is, ami szélesebbkörű funkciókat tesz lehetővé.

A Premium egyéni előfizetést egy személy használhatja: 4.99 EUR havonta ( 1780 forint )

) A Premium Student előfizetést egy olyan személy használhatja, aki jelenleg akkreditált főiskola vagy egyetem hallgatója: 2.49 EUR havonta ( 890 forint )

) A Premium Duót egy közös háztartásban élő pár veheti igénybe 6.49 EUR havonta ( 2316 forint )

) A Családi Premium csomag az egy lakcímen élő akár 6 családtagot felölelő előfizetés. 7.99 EUR havonta (2850 forint)

A zenészek is kapnak pénzt, igaz nem sokat

Még márciusban jelentették be, hogy több mint 124 millió fizetős feliratkozóval büszkélkedhetnek, és egy tanulmány szerint három nagy kiadó tavaly 19 millió dollárt keresett a platformon. Magyarországon elég 121 212 lejátszásra van szükséfe egy zenésznek, hogy megkeresse a streamingszolgáltatón keresztül a 160 ezer forintos minimálbért.

Címlapkép: Getty Images