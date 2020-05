Ezeket a filmeket, sorozatokat ne szalaszd el jövő héten

Májusban végén sem maradunk új filmek, sorozatok nélkül, még ha a mozik nem is nyitnak ki egyhamar. Az HBO GO műsora következő héten is tele lesz izgalmas premierekkel, és várva várt klasszikusokkal. Ezen a héten sem lesz hiány romantikus, vígjáték-, horror-, thriller-, akciófilmekből és krimikből. A magyarok kedvenc sorozataiból is várhatók új epizódok. Mutatjuk a listát.

Május 25., hétfő



Érkezik az Ez minden, amit tudok első évadának harmadik része, a Milliárdok nyomában ötödik évadának negyedik epizódja és a Futás első évadzárója. Jön a Bizonytalan új epizódja, és a Megszállotak viadalának harmadik évada is a végéhez közelít. Természetesen a John Oliver-show új epizódja is elérhető lesz hétfőtől.

A filmkínálatba bekerül A gyilkosok is a Menyországba mennek (2002) című romantikus dráma, melyben Philippa, az Olaszországban élő brit tanárnő férje kábítószer túladagolásban halt meg, mint sok diákja. Halálukért Marco Vendice, a helyi drogdíler felelős. A rendőrség tehetetlenségét látva Philippa úgy dönt, saját kezébe veszi a törvényt. A terve rosszul sül el, a bombája négy ártatlan ember halálát okozza. Miután Philippát letartóztatják Filippo tolmácsol neki. Filippo beleszeret a nőbe, és segít neki megszökni. Az asszony bár megbánta tettét még mindig holtan akarja látni Vendice-t.

Az Apollo Színház című dokumentumfilmben a nagy múltú New York-i színház történelme és kortárs öröksége kerül bemutatásra. A Harlemben működő színház az elmúlt 85 év során a háttérbe szorult művészek menedéke és a fekete tehetségek kibontakozásának megszentelt terme volt. Kiderül, hogy az Apollo milyen szerepet játszott az amerikai feketék kultúrharcában. Az előadások részletei, a kulisszák mögötti felvételek bemutatása mellett interjúkat hallhatnak olyan kiváló művészekkel, mint Jamie Foxx, Savion Glover, Smokey Robinson és Pharrell Williams.

Május 26., kedd

Kedden már a Stargirl első évadának második része is elérhető lesz: a sorozat a középiskolás Courtney kalandjait követi nyomon, aki a nebraskai Blue Valley-be költözik anyjával, és annak új férjével. A lány ifjú hősökből álló valószerűtlen csapatot hoz létre, amely felveszi a harcot a múlt gazembereivel.

Az oline téka kínálata Clint Eastwood nagysikerű drámájával a Gran Torinóval (2008) is kibővül kedden. A történet szerint Walt Kowalski, az egykori koreai veterán és nyugdíjas autószerelő felesége halála után egyedül él. A régi szomszédok is kihaltak vagy elköltöztek, a helyükre délkelet-ázsiai bevándorlók jöttek. Kowalski rossz szemmel nézi őket, nem rejti véka alá a velük kapcsolatos ellenérzését. Mindez csak fokozódik, amikor egyik éjjel a szomszéd fiú el akarja lopni a féri féltve őrzött autóját, a gyönyörű 1972-es Gran Torinót. Kiderül, hogy a környéket uraló banda kényszerítette erre. Miután a srácot megmenti a bandától, a hálás szomszédok ragaszkodnak hozzá, hogy Thao neki dolgozzon. Különös kapcsolat veszi kezdetét.

A klasszikus musical a Mindhalálig zene (1979) pedig a Broadway világába kalauzolja a nézőt. A film főhőse Joe Gideon táncos, színész, koreográfus, rendező, a Broadway ünnepelt sztárja. Mindez azon az áron, hogy megállás nélkül dolgozik, és egyik cigarettáról gyújt a másikra. Gideon kétségbeesetten igyekszik örök fiatal maradni, próbálja tartani a lépést a trónkövetelőkkel. Most is két munkán dolgozik, a Broadway-musicalen és a hollywoodi filmjének vágásán. A barátnője, a volt felesége és a lánya próbálja őt visszarántani a szakadék széléről, de már késő, a kimerült szív nem bírja az állandó stresszt.

Május 27., szerda

Az amerikai mozi évtizedei (2019) című 12 részes dokumentumfilm sorozat filmrészletek, archív anyagok és interjúk segítségével feltárja, az amerikai film a története során milyen kulturális, társadalmi és politikai változásokat eredményezett, mik voltak a mozit befolyásoló és meghatározó események.

A klasszikus horrorok kedvelőiről sem feledkezik meg a héten a streaming szolgáltató: jön Roman Polanskitól a Rosemary gyermeke (1968), melyben fiatal házasok költöznek a Central Park melletti társasházba - az öreg szomszédaik nagyon barátságosak, de titokzatosak. Rosemary hamarosan megtudja, hogy gyermeket vár, de az öröme nem tart sokáig. Egy borzalmas álom emléke kezdi kísérteni, melyben sátáni bestia erőszakolja meg. Rosemary számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a szomszédai valójában sátánisták, és a születendő gyermekét akarják. Ráadásul csak magára számíthat, mert a szeretett férjét már behálózták.

Musicalekből nem lesz hiány május utolsó hetében: a Rocketman (2019) epikus áradású musical sajátos, cenzúrázatlan életrajz, amely azt a fantasztikus átalakulást mutatja be, hogyan lett a tehetséges senkiből, a munkásosztálybeli csodagyerek Reginald Dwightból világszerte ünnepelt szupersztár. Elton John dalaira épülve meséli el, milyen elképesztő utat járt be a kisvárosi srác, ahogy a félénk zongoristából a popkultúra ikonikus alakjává nőtte ki magát.

Ez egy nyers, emberi történet. Egy nagy ember ünneplése

- mondja a címszerepet alakító Taron Egerton.

Május 28., csütörtök

Régi ismerőseink, a Hétköznapi vámpírok új epizódban szórakoztatnak minket csütörtökön, és érkezik a Diane védelmében évadzáró része is a héten.

Akik a hét második felében is romantikára vágynának, azok örülhetnek, mert érkezik az Elizabethtown (2005), olyan sztárokkal a főszerepben, mint Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon, vagy Alec Baldwin. A történetben Drew egy vezető sportcipőgyártó cég ifjú titánja volt, míg ki nem rúgták, mert a hibája miatt a vállalat 972 millió dollárt bukott. Mintha ez nem lenne elég, megtudja, hogy az apja meghalt, és a Kentucky állambeli Elizabethbe kell utaznia a földi maradványaiért. A gépen megismerkedik Claire-rel, az örök optimista stewardesszel, és a találkozás megváltoztatja az életét. Kentuckyban Drew nemcsak szembenéz saját gyökereivel, hanem a nő segítségével felfedezi a saját sorsában rejlő lehetőségeket.

Akinek még ez sem elég, az megnézheti a szintén romantikus Gubancos élet című dramedyt. A filmben a főszereplő Ben, miközben a lét értelmét keresi, felfedez egy családi titkot: kiderül, hogy majdnem lett egy örökbefogadott lánytestvére. A szomszédja, Tabby Song segítségével Ben megpróbálja megtalálni őt annak érdekében, hogy megtudja, vajon hogyan alakult volna akkor az élete. Amikor végül megtalálja Hannát, a kapcsolatuk másként alakul, mint amire számított. Hanna visszahúzza Bent az életbe, magával vonszolja egy sor izgalmas kalandba és látszólag lehetetlen helyzetbe. Vajon a történet végén egymásba szeretnek?

Május 29., péntek

Sorozatok közül a Szirén harmadik évadának új része lesz elérhető péntektől. Bristol Cove-ban, a tengerparti városban ősidők óta él a legenda, hogy a környék a sellők otthona. Amikor titokzatos lány érkezik a városba, úgy tűnik, a legenda igaz. A teremtmények visszatérnek, hogy visszavegyék az óceánhoz való jogukat.

A filmkínálatba érkezik a Gyilkos viszony (2019) című pszichológiai thriller. Mire lehet számítani benne? Egy titkos randevúra. Egy férfi megcsalja a feleségét. Egy nő megcsalja a férjét. A hétvégi kiruccanás, a szerelmi liason azonban váratlan fordulatot vesz, amikor fogságba ejtik őket. Ha nem akarják, hogy a családtagjaik meghaljanak, akkor kénytelenek elfogadni, hogy részt vesznek a fogvatartójuk őrült játékában. A hétvége a pszichológiai játékok rémálmává válik, melyben bármit megtesznek a túlélés érdekében. Az igazság és hazugság, szerelem és gyűlölet találkozik a kirobbanó thrillerben.

Aki inkább egy jó kis történelmi drámával múlatná az időt, annak elhozták a Menocchio, az eretnek (2018) című filmet, amely a 16. századi Olaszországba repíti a nézőt. A római katolikus egyház veszélyben érzi hegemóniáját a protestáns református mozgalom miatt. Az inkvizíció szent hivatala mindenható, és semmi sem kerüli el a figyelmét. Menocchio, a hegyek közötti kis faluban élő öreg, makacs és autodidakta molnár elhatározza, hogy egy új rendet alakít. Emiatt eretnekséggel vádolják, még a barátai és családja könyörgésére sem hallgat. Ahelyett, hogy elmenekülne, készen áll az inkvizíció bírósága elé állni. Mi lesz ebből!

Május 30., szombat

Az első évados Betty következő részében folytatódik a fiatal nőkből álló színes társaság története, akik a férfiak által dominált gördeszkás világban élnek New York-ban. Az öt lány mindegyike sajátos egyéniség, más-más stílussal, mégis összetartanak. A sorozat a Skate Kitchen átirata.

Jó kis családi vígjáték, az életrajzi ihletésű Családi bunyó. A történet szerint Ricky, az egykori pankrátor és felesége Julia az országot járva családi vállalkozásban lépnek fel kisebb rendezvényeken a lányukkal és a fiúkkal. Paige és Zak arról álmodnak, hogy egyszer a World Wrestling Entertaintment szupersztárjai lesznek. Amikor lehetőségük nyílik arra, hogy ott bizonyítsanak, csak Paige-nek sikerül bejutnia a programba. El kell hagynia a családját, és egyedül kell szembenézni ezzel a kemény, férfias világgal. A WWE szupersztár Paige hihetetlen, de igaz története.

Aki inkább egy történelmi akciófilmre rágcsálná a kanapén a popcornt, annak érdemes a Romolus és Remus: Az első királyt (2019) választania. A legenda szerint Romolus és Remus a háború istenének, Marsnak és Rhea Silvia hercegnőnek az ikerfiai, akiket anyafarkas nevelt fel. 18 évesen pásztorkodnak és békében élnek a Tiberis folyó mellett. Remus meg van győződve arról, hogy többre hivatott annál, mint amit csinál, és úgy gondolja egyszer a város királya lesz, amelyet majd ő és testvére alapítanak. A két testvér megalapozza az egyik legnagyobb birodalmat, amit a világ valaha is látott: Rómát. De Remus tragikus sorsa már megíródott.

Május 31., vasárnap

Vasárnap érkezik a Penny Dreadful spin offjának, a Los Angeles-i rémtörténetek: Angyalok városa című sorozatnak legújabb része. A történet szerint 1938-ban szörnyű gyilkosság rázza meg Los Angelest, melyben a mexikói-amerikai folklór és az első autópályája építése is szerepet kap. Vega detektív olyan erőkkel találja magát szembe, melyek azzal fenyegetik, hogy elszakítják családjától.

Egy hamisítatlan vígjáték is érkezik vasárnapra - vagy inkább egy hamisítatlan vígjáték női rebootja? - a Csaló csajok Anne Hathaway-jel és Rebel Wilsonnal. A filmben a két szélhámosnő egyaránt a férfiak pénzére utazik. A nagypályás angol Josephine és a kisstílű ausztrál Penny útja a francia tengerparti városban keresztezi egymást, ahol versenybe szállnak egy fiatal tech milliárdos átveréséért.

Ha pedig inkább egy drámával zárná valaki a hetet - és a hónapot, megteheti a Búcsúpohárral (2018). Ebben a filmben az mutatkozik meg, hogyan hozza össze a családtagokat a legfiatalabb nővér tragikus halála. A megtört apa csatlakozik rokonaihoz és az öregedő apjához egy utazásra, melynek végén egy fájdalmas és örömteli emlékekkel teli összetett kép marad Colleenről.