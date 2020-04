Erre bezzeg hallgatnak az emberek járványhelyzet idején: rossz lóra tesznek

Egy friss kutatás szerint stresszhatás alatt, krízishelyzetben hajlamosabbak vagyunk anekdotális információkra hallgatni a tények helyett - írja a 24.hu

Az Organizational Behavior and Human Decision Processes tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint (a Texas Egyetem kutatói egy metaanalízist készítettek)

az emberek előrébb sorolják a másoktól hallott, anekdotákon alapuló tanácsokat, mint a bizonyított tényeket, főleg akkor, ha orvosi vészhelyzetről van szó.

A kutatás szerint valószínűleg az ember azért hajlamosabb a személyes történeteket előtérbe helyezni, mert ezek az érzelmeinkre hatnak, amelyek egyébként is felpörögnek járványidőszakban. A kutatók ezen felül azt is kimutatták, hogy amikor az érzelmi érintettség alacsony, a tények többet nyomnak a latban. Akkor is ez a jellemzőbb, ha nem orvosi vészhelyzetről van szó.

A szakértők szerint az eredmények fontosak lehetnek az orvosi vészhelyzetek, így egy világjárvány idején is abból a szempontból, hogy a hatóságok jobban fel tudnak készülni abból, hogyan kellene kezelni a közvélemény tájékoztatását - írja a portál.

Címlapkép: Getty Images