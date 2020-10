Életveszélyes termékek a boltokban: meg ne vedd, itt a friss hatósági lista

Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia a napokban Pécelen: a hirtelen jött lehűlés miatt egy család befűtőtt, ám a szén-monoxid érzékelőt nem kapcsolták be. Az anya vette észre magán a mérgezés tüneteit, azonnal hívták a mentőket. Tavaly 15 ember halt meg szén-monoxid-mérgezésben Magyarországon, 375-en pedig épphogy megúszták. Pedig egy jó érzékelővel elkerülhető a baj: de a piac hatalmas, és sajnos nem mindegyik készülék alkalmas arra, hogy időben kimutassa a veszélyes gáz jelenlétét. A katasztrófavédelem is listázza a kifogásolt termékeket.

Nem sokon múlt egy péceli család élete: a hirtelen jött lehűlés miatt befűtöttek, de a szén-monoxid érzékelőt elfelejtették beüzemelni. Csak azért nem lett tragédia, mert az édesanya éjjel arra ébredt, hogy rosszul van. Mikor kiderült, hogy a családfő is hasonló tüneteket produkált, már a 10 év körüli gyermekeket is felkeltették, akiknek szintén fájt a feje. Ki is hívták a mentőket, a mentésirányító tanácsára azonnal szellőztetni kezdtek, ameddig a riasztott mentők a helyszínre nem értek.

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztjából kiderült, hogy a mentősök az egész családot megvizsgálták, és kiderült, a készülék már minden bizonnyal órák óta vísított volna, hiszen a mérgező széngáz teljesen átjárta a lakást. Nekik most szerencséjük volt, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fűtési szezon nemcsak a borsos rezsiszámlák időszaka, hanem sajnos egyet jelent azzal is, hogy újra mindennapossá válnak a szén-monoxid-mérgezéses esetek.

A tavalyi adatok szerint 15-en hunytak el és 375-en sérültek meg a szén-monoxid-szivárgások miatt Magyarországon.

Pedig a tragédiák néhány egyszerű és könnyen betartható szabállyal megelőzhetők lennének. A magyar háztartások közel kétharmadában van olyan berendezés, amelyből a lakótérbe szivároghat a szén-monoxid. Ennek ellenére csak a tulajdonosok elenyésző része foglalkozik a veszélyekkel: csak minden második háztartásban ellenőrzik évről-évre az érintett berendezéseket, míg szén-monoxid-érzékelő 10 lakásból alig kettőben van - derül ki egy korábbi felmérésből. A legtöbb baleset például megfelelő mennyiségű szellőztetéssel elkerülhető lenne, de az is fontos, hogy a szén-monoxid-mérgezés tüneteit - fejfájás, émelygés, szédülés - ne keverjük össze más rosszulléttel.

A veszélyt egy megfelelő szén-monoxid-érzékelő azonnal jelzi!

Nagyon fontos leszögezni, hogy az érzékelő csak jelzi a veszélyt, a szivárgást előidéző állapotot nem szünteti meg. Nem vicc, a Katasztrófavédelem arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy vannak fogyasztók, akik abban a hitben vannak, hogy pusztán az érzékelő felszerelésével védve vannak, és emiatt lemondanak a tüzelőberendezéseik rendszeres éves ellenőrzéséről, illetve esetleges karbantartásáról is.

Hogyan válasszunk?

Sajnos nincs könnyű dolgunk, ha biztonságos szén-monoxid-érzékelőt szeretnénk vásárolni. A kereskedelmi forgalomban kapható érzékelők nagy részéről derül ki ugyanis a hatósági vizsgálatok során, hogy nem felelnek meg a biztonsági követelményeknek. Azonban sokat segíthet, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság folyamatosan ellenőrzi az itthon kapható termékeket.

A megfelelő, és nem megfelelő termékek listája utoljára januárban frissült, azokat a hatóság honlapján találod, de most mi is mutatjuk a két összegzést. Kezdjük a NEM MEGFELELŐ termékekkel:

Ezeket pedig MEGFELELŐNEK értékelte a katasztrófavédelem:

Miért ilyen veszélyes a szén-monoxid?



A szén-monoxid (vegyjele: CO) ez egy színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy valamivel könnyebb, mérgező gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét, mivel erősen kapcsolódik az oxigént szállító hemoglobinhoz. A szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, hiszen annak tünetei: rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. Magas szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és néhány percen belül halál is beállhat. A katasztrófavédelem honlapja is kiemeli, hogy

annyira mérgező, hogy ha a kopncentrációja a lakásunk levegőjének 1,28 térfogatszázalékát eléri, három percen belül halált okoz.

Úgyhogy nem érdemes kockáztatni, mindenképpen szerezz be egy megfelelően működő szén-monoxid érzékelőt!

