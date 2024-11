Itt a hivatalos dátum: januártól megszűnik Magyarországon a Vodafone, ne keresd, ez lesz helyette

Utolsó szakaszához érkezik a 4iG Csoport távközlési portfóliójának teljes megújítása, illetve egységesítése- írja a Portfolio. A cégcsoport 2025. január 1-jétől kivezeti a magyarországi piacról a Vodafone, a Digi, az Antenna Hungária és az Invitech márkákat, és a társaságok ezt követően egységesen One márkanév alatt nyújtják lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásaikat.

A 4iG Csoport magyar távközlési vállalatainak vezérigazgatója, Bányai Tamás elmondta, hogy a 4iG-nél tavaly megkezdett transzformációs program lezárulását követően négy területet fed majd le a 4iG tevékenysége:

telekommunikáció

infrastruktúra szolgáltatások

IT/SI szolgáltatások

űr-és védelmi szolgáltatások.

A telekommunikációt a Vodafone, a Digi, az Invitech és az Antenna Hungária alkotja, ami jelenleg négy különálló cégként működik. A program egyik kiemelt célja, hogy a jelenleg működő négy magyarországi távközlési vállalatból egy kereskedelmi és egy infrastruktúra vállalat hozzon létre. A Digi, az Invitech és az Antenna Hungária esetében a szeparáció már sikeresen lezárult, a Vodafone Magyarország esetében pedig idén év végén zárul le a szétválasztási folyamat.

2025. január 1-jével Vodafone Magyarország új struktúrában – a kereskedelmi társaság ONE Magyarország Zrt., az infrastruktúra társaság pedig V-Hálózat Távközlési Zrt. néven – jelenik meg a piacon. Ez azt jelenti, hogy a Vodafone Magyarország 2025. január 1-jétől új néven, One Magyarország Zrt-ként, míg az Invitech, az Antenna Hungária és a Digi 2025. második feléig még önálló jogi entitásként működik. A távközlési kereskedelmi cégek teljes integrációja is ekkor valósul meg: a kereskedelmi távközlési vállalatok mindegyike beolvad a One Magyarország Zrt-be.

A lépéssel létrejön Magyarország második legnagyobb telekommunikációs vállalata, amely a távközlési szolgáltatások teljes spektrumát lefedi a lakossági, illetve a kis- és nagyvállalati szegmensben. A cél, hogy Magyarország vezető telekommunikációs cégévé váljunk – tette hozzá Bányai Tamás.

Egységes, integrált hálózatra épül majd a szolgáltatás mind a mobil, mind a vezetékes szolgáltatásoknál, hatékonyabb hálózati infrastruktúra épül ki a négy vállalat infrastruktúrájából - közölte Bányai Tamás. A One kiszolgálja a lakossági szegmenst mobiltelefon, televízió és vezetékes szolgáltatásokkal. Az üzleti előfizetőket, vállalati, kormányzati ügyfeleket, a One Solutions alatt fogja kiszolgálni, beleértve az 5G és az IoT technológiát, a felhő alapú szolgáltatásokat és adatbiztonságot, valamint a kiberbiztonsági megoldásokat.

A szolgáltatásportfólió mellett az üzlethálózat is megújul: a Digi, a Vodafone és a korábbi Invitel üzleteinek összevonásával a One 98 településen mintegy 135 üzletben várja majd ügyfeleit. Fontos változás lesz, hogy a lakossági ügyfélkiszolgálás is integráltan működik 2025-től: mind a Digi, mind a Vodafone ügyfelei ugyanazon ügyfélszolgálati telefonszámon és már a One arculatával működő digitális felületeken – úgy mint weboldal és applikációk – intézhetik szolgáltatásaikkal kapcsolatos ügyeiket. A közép-és nagyvállalati – jelenlegi Invitech és Vodafone Business ügyfelek – szintén egy ügyfélszolgálati telefonszámon, egy weboldalon és nekik dedikált kapcsolattartójukon keresztül intézhetik ügyeiket.

Mohamed ElSayad, a 4iG Csoport márkaváltásért felelős üzletfejlesztési és innovációs vezetője részletesen bemutatta az új márka arculatát, amelyben a türkiz, a fekete és a fehér színek dominálnak, a kör alakú logóban kézzel írt márkanév pedig az emberközpontúságot szimbolizálja. A One szlogenje -

„Minden pillanat számít” - kifejezi a márka legfontosabb küldetését: a kapcsolatteremtés minden formájának támogatását

– tette hozzá. A névválasztás nem véletlen, két másik országban a cégnek már One néven fut a mobilszolgáltatása. Ezek közül az egyik az albán One Telecommunications (itt egyébként a név még a korábbi tulajdonos Deutsche Telekomhoz köthető), a másik pedig a korábban Telenor Montenegro néven futó vállalat, amelyet One-ra kereszteltek át.

A márkaváltás során a jelenlegi ügyfeleknek teendőjük nincs, szerződéseik és szolgáltatásaik változatlan formában folytatódnak. A Vodafone és Digi ügyfeleket nem érinti a márkaváltás miatt automatikus csomag- vagy tarifaváltás, a meglévő szerződéses feltételek változatlanok maradnak - közölte a 4iG.