Ezzel a trükkel télen sem kell aggódnod a rezsiárak miatt: egy vagyont spórolhatsz a hó végén

Az egyre súlyosabb rezsiárak miatt sokakat érdekelhet, mik azok az egyszerű módok, amelyekkel pénzt spórolhatunk a havi költségeinken. Meglepő módon elég sok apró trükk áll a rendelkezésünkre, hogy csökkentsük a hóvégi kiadásokat, ezek közül néhány nem is kerül különösebben sok pénzbe. A Pénzcentrum délutáni cikksorozatában heti rendszerességgel számolunk be különböző spórolási lehetőségekről. Ezúttal 10 praktikus, háztartáson belüli megtakarítási lehetőségre hívjuk fel a figyelmet.

Ahogy beköszönt a hidegebb idő, mindannyian tartunk az emelkedő energiaszámláktól, amikor feljebb tekerjük a fűtést, bekapcsoljuk a szárítógépet vagy hősugárzókat használunk. Az őszi és téli időszak köztudottan magasabb számlákkal jár, így folyamatosan keressük azokat a módszereket, amelyekkel csökkenthetjük energiafelhasználásunkat. Mint kiderült, egyes hétköznapi háztartási eszközeink jelentősen növelhetik a költségeket.

A Vacuum Wars tisztítási szakértők által végzett kutatás az átlagos energiafogyasztást elemezte a leggyakoribb háztartási eszközök esetében, és az októberben megemelkedett energiaár-korlát alapján hasonlította össze a fogyasztásukat, hogy kiderüljön, melyek okozhatják a legnagyobb növekedést a számláinkban – és az eredmények meglepőek lehetnek. Hogy segítsünk megtakarítani az őszi és téli időszakban, összegyűjtöttük a legköltségesebb eszközöket, valamint néhány egyszerű változtatást, amelyekkel pénzt lehet megtakarítani.

A nulladik lépés talán az lehet, hogy kiválasszuk a megfelelő tarifát áramszolgáltatásunkhoz. Erről ebben a cikkben korábban részletesebben is írtunk már. Talán sokan nem is tudják, de 5 különböző tarifa közül válaszhatunk, igaz, mindegyik használatának különböző feltételei vannak, és másféle háztartásokban érdemes alkalmazni őket. Fontos tudni, hogy a fix tarifa biztonságot nyújt a következő 12 hónap költségeit illetően, de nem követi az esetleges árcsökkenéseket. Ha korábbi szerződésből szeretne kilépni, számoljon az esetleges kilépési díjakkal is. Érdemes elővenni az energiaszámláinkat, hogy aktuális képet kapjunk a költségeinkről és fogyasztásunkról, illetve egy esetleges váltás esetén kalkulátort is használni a várható értékek kiszámítása érdekében. A következőkben pedig 10 olyan módszert mutatunk be, amelyek segítségével a hó végén egy kicsit könnyebb extra pénzt félretenni.

1. A készenléti üzemmód kikapcsolása

Arról, hogy mennyit lehet megtakarítani havonta a készülékek áramtalanításával, szintén írtunk már korábban. A legtöbb elektromos készülék, a hűtőszekrényeket, fagyasztókat és set-top boxokat leszámítva, kikapcsolható a konnektornál. Számításaink szerint évente közel 9000 forintot is megtakaríthatunk, ha a készülékeket nem hagyjuk készenléti üzemmódban.

Használhatunk okos dugókat is, hogy egyszerűsítsük a készülékek kikapcsolását. Az okos dugók lehetővé teszik, hogy telefonos applikáción keresztül ütemezzük a készülékek ki- és bekapcsolását, vagy időzítő segítségével automatikusan kikapcsolhatjuk azokat egy bizonyos idő után. A Humax Wi-Fi Smart Plug segítségével láthatjuk, hogy az adott eszköz mennyi energiát fogyaszt.

2. Állítsuk be a radiátor hőfokszabályzóját

Az otthoni fűtés és a meleg víz a háztartási energiaköltségek felét teszi ki, így a központi fűtés és a melegvíz-rendszer egyszerű beállításai jelentős megtakarítást eredményezhetnek. A termosztatikus radiátorszelepek (TRV-k) a legtöbb otthonban megtalálhatók, és szobahőmérséklet-szabályozóként működnek.

A kutatások azonban azt mutatják, hogy a legtöbben nem használják ki teljes mértékben ezek energiatakarékossági potenciálját. A Nesta, az Egyesült Királyság szociális innovációs ügynökségének fenntartható jövőért felelős helyettes igazgatója, Katy King szerint sokan a TRV-ket on-off kapcsolóként használják, holott ezek inkább szobatermosztátként funkcionálnak.

Minden szám egy adott szobahőmérsékletet jelöl, és amikor azt elérjük, a radiátor kikapcsol.

– tette hozzá King.

Ezért érdemes lehet a TRV-ket középső értékre állítani (általában a 3-asra), ami körülbelül 20°C hőmérsékletet jelent. A kutatás szerint, ha a nappalin kívüli helyiségekben csak egy beállítással csökkentjük a TRV-t, évente jelentős összegeket takaríthatunk meg az energiaszámlánkon.

3. Állítsuk be a kazán áramlási hőmérsékletét

Ha valaki kazánt használ, és az nincs optimálisan beállítva, akkor az otthoni gázfelhasználás ötöde is kárba veszhet. A kazán „áramlási hőmérsékletét” érdemes 55°C-ra vagy 60°C-ra csökkenteni, ami 6-8%-os megtakarítást jelenthet a gázszámlán. A legtöbb kazán a gyári beállítások szerint működik, 80°C-os áramlási hőmérséklettel. Ha helyette a kazán 55°C-on működik, az újrahasznosítja a generált hő egy részét, így költséghatékonyabb. A szakértők szerint ettől otthonunk hőmérséklete sem fog csökkenni, ha megfelelő a szigetelés. Ezzel kapcsolatban azonban érdemes bővebben fűtési szakembereknél, szerelőknél is érdeklődni.

4. Csökkentsük a melegvíz hőmérsékletét

A Nesta kutatása szerint a brit háztartások jellemzően 60°C-ra állítják a melegvizet, míg ennek 42°C-ra történő csökkentése átlagosan 7 800 forint megtakarítást is jelenthet egy fűtési szezonban. Ha melegvíz-tartállyal rendelkezik valaki, érdemes annak vizét rendszeresen 60°C-ra kell melegíteni a legionella fertőzés kockázatának csökkentése érdekében.

5. Csökkentsük a vízfelhasználást

Ez a tanács talán magától értetődőnek tűnhet, ugyanakkor sokan nem gondolnak bele, hogy a hagyományosról egy víztakarékos zuhanyfejre való cserével évente többezer forintot takaríthatunk meg az energiaszámlán, a vízszámláról nem is beszélve.

Ráadásul az Árukeresőn akár már néhány száz forintért találni ilyen eszközöket, de még egy 2000-3000 forintos szerkezet esetében is azt lehet mondani, a befektetés nagyon gyorsan megtérül:

Víztakarékos zuhanyfejek az árukeresőn

6. Gondoljuk át, hogyan használjuk a termosztátot

Az Energy Saving Trust szerint, ha csak egy fokkal csökkentjük a termosztátot, akár havonta 10%-kal is csökkenthetjük az energiaköltséget. A termosztátot általában 18°C és 21°C közötti értékre érdemes állítani. Az is fontos, hogy akkor kapcsoljuk be a fűtést, amikor szükség van rá, nem pedig folyamatosan alacsony hőmérsékleten tartva. Ellenőrizzük, hogy a központi fűtés időzítése megfelelően be van-e állítva, hogy a fűtés akkor kapcsoljon be, amikor szükség van rá. Az okos vezérlésű termosztátok ideálisak ehhez, mivel lehetővé teszik, hogy a fűtés akkor kapcsoljon be, amikor például hazaér munka után.

7. Légtelenítsük a radiátorokat

A radiátorok légtelenítése javítja azok hatékonyságát. Ha a radiátor alsó része meleg, de a felső része hűvös, az a bent rekedt levegő miatt van. Ezért érdemes légteleníteni, hogy a radiátor teljes mértékben feltöltődhessen vízzel. Ezt egy lapos fejű csavarhúzóval vagy egy légtelenítő kulccsal végezhetjük el a következő lépésekben:

Kapcsoljuk ki a fűtést, és várjunk, amíg a radiátorok kihűlnek

Kezdjük a legmesszebbi radiátornál a földszinten, és haladjunk visszafelé a kazán felé

A légtelenítési pont általában a radiátor tetején, jobb oldalon található. Ez egy kis négyzet alakú rész lesz – a modern radiátorokon fehér műanyag is körülveszi.

Helyezzünk egy rongyot a padlóra, és tartsunk egy másik rongyot a szelep alá, mivel néha víz is kijöhet a radiátorból légtelenítés közben.

Helyezzük be a légtelenítő kulcsot vagy a csavarhúzót a szelepbe, és fordítsuk el az óramutató járásával ellentétes irányba

Amint víz kezd kifolyni, fordítsuk vissza a kulcsot vagy csavarhúzót az óramutató járásával megegyező irányba, hogy lezárjuk a szelepet

8. Mozgassuk el a bútorokat a radiátorok elől

Bár kényelmes lehet a kanapét közvetlenül a radiátor mellé tenni, ez nem a legjobb ötlet az energiatakarékosság szempontjából. A nagyobb bútorok a radiátorok előtt akadályozzák a hő áramlását a helyiség többi része felé. Próbáljuk meg legalább egy-két centivel eltávolítani a bútorokat a radiátoroktól – így gyorsabban felmelegszik a szoba, és hatékonyabban hasznosítjhatjuk az energiát, amelyet a fűtésre fordítunk.

9. Használjunk applikációkat

Számos új applikáció létezik, amelyek lehetővé teszik, hogy valós időben nyomon kövessük otthoni energiafogyasztásunkat az okosmérő adatai alapján, és személyre szabott energiatakarékossági tippeket kapjunk. Az ingyenes IVIE applikáció nyomon követi az energiafogyasztást, majd személyre szabott energiatakarékossági javaslatokat tesz. Az alkalmazás kutatásai szerint a felhasználók átlagosan 18%-ot takarítanak meg havi villanyszámlájukon. A Hugo applikáció (ingyenes) grafikonokon és diagramokon jeleníti meg az áramfogyasztást, valamint beállíthatunk riasztásokat is, hogy értesítést kapjunk, ha a fogyasztás egy megadott határérték fölé emelkedik. Az Utrack (ingyenes), amely az Uswitch összehasonlító oldal applikációja, hasonlóan működik. Ha nincs okosmérőnk, egy otthoni energiafigyelő készülék rögzíthető az árammérő kábelére, és vezeték nélkül továbbítja az adatokat egy kijelzőre, amely megmutatja, mennyi áramot fogyaszt, mennyibe kerül, és mekkora szén-dioxid-lábnyomot generál.

10. Öko-mód

Bár egyértelműnek tűnhet, érdemes emlékezni arra, hogy amennyiben lehetséges, az eszközeinket ökomódban használjuk. A legtöbb mosogatógép és mosógép, valamint néhány szárítógép és televízió is rendelkezik ilyen opcióval. Az ökomód egy készülék energiahatékonysági besorolásának alapja, így ha nem ezt használjuk, akkor nem használjuk ki teljesen a készülék energiatakarékossági potenciálját. Az ökomódos ciklusok valószínűleg hosszabb ideig tartanak, ezért próbáljunk meg előre tervezni, hogy ne kelljen kevésbé energiatakarékos rövidebb ciklusokat választani időhiány miatt.