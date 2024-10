Brutális drágulás jön a magyar lakáspiacon? Ezt már nehéz lesz megfizetni, mi lesz 2025-ben?

A fővárosban és vidéken egyaránt lesznek olyan kormányzati intézkedések, amelyek a lakások, házak drágulását hozhatják.

Drágulás jöhet jövőre a lakáspiacon, ami leginkább a fővárosi ingatlanokat érintheti majd - erről ír cikkében a g7. A lap arról ír, hogy a már bejelentett kormányzati intézkedések, a kamatcsökkenés és a várható reálbér-emelekedés egyszerre indikálhatnak egy lakáspiaci fordulatot.

Emellett az az Airbnb-re kiadott lakások tételes átalányadója is négyszeresére növekszik, és két évig a fővárosban nem is adnak majd ki új engedélyt ilyen lakáskiadásra. Vidéken pedig az otthonteremtési kedvezmény beindítása lökhet az árakon, bár itt még nem tudni, mennyire lesz szempont az energiahatékonyság. De nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a SZÉP-kártyára érkező pénzek felét is lehet majd lakáscélokra használni, és a magánnyugdíjpénztári megtakarítások is várhatóan erre a célra mennek majd egy részben.