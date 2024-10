Fontos részlet derült ki az új lakástámogatásról: ez is komoly drágulást hozhat a magyar ingatlanpiacon?

Szeptember 30-án érkezett a hír, hogy 2025-ben lakáscélra is felhasználhatóak lesznek a nyugdíjpénztári megtakarítások. A változás pedig valószínűleg alaposan megmozgatja majd az ingatlanpiacot. Szakértőket kérdeztünk, hogy mire számítanak 2025-ben a bejelentés után. A zenga.hu és a Duna House komolyabb élénítést vár az intézkedéstől, de Balla Ákos, a Balla Ingatlan vezérigazgatója szerint inkább az lökheti meg a hazai lakáspiacot, ha tényleg 5 százalék környékére mennének le a kamatszintek. Hozzátette, félő, áremelkedés indulhat el és a vevőknek szánt kormányzati kedvezményeket az eladók teszik zsebre.

Kovács Zsolt miniszteri biztos az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) éves konferenciáján jelentette be, hogy egy éves időtartammal, átmenetileg adómentesen is feltörhetőek lesznek az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások azzal a feltétellel, hogy az összeget lakáscélra kell fordítani. A tervek alapján lakáscélú felhasználás lehet a vásárlás, a felújítás vagy a korábbi lakáshitel törlesztése is. A kormány úgy kalkulál, hogy akár 300 milliárd forintnyi megtakarítás mozdulhat el az ingatlanpiac irányába az intézkedés hatására.

Ezt alátámasztják a Bankmonitor közvélemény kutatásának adatai is, amelyből kiderült, hogy a megtakarítók 14 százaléka élne a lehetőséggel és szívesen használná lakáscélra a pénzösszeget. A felmérésben vizsgálták azt is, hogy mekkora lehet a pénzmozgás az ingatlanpiac felé. A résztvevő 603 nyugdíjpénztári tag közül 86 fő törné fel a megtakarítását és 70 fő számolt be 1 éven belüli lakáscélról. Az eredmények szerint így a meglévő önkéntes nyugdíjpénztári vagyonból 252 milliárd forint, a magánnyugdíj-pénztári vagyonból pedig 39 milliárd, vagyis összesen 291 milliárd forint kerülne át az ingatlanpiacra, amely érzékelhető hatással lehet a szektorra.

A Bankmonitor szerint a nagyvárosok átlagos ingatlanáraival számolva a 20 százalékos önerő megfizetéséhez legalább 7,5 millió forintra van szüksége egy vevőnek, amely jóval több mint egy átlagos önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás (2 millió forint). A magánnyugdíj-pénztári tagok megtakarítása viszont már jóval nagyobb eséllyel érheti el a szükséges összeget. A kutatás készítői úgy gondolják, hogy a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a feltörés szabályainak lazítása mekkora plusz keresletet eredményez majd az ingatlanpiacon.

Még sok a kérdőjel

Bohus Péter, a zenga.hu PR vezetője elmondta, hogy az OTP Csoport egyelőre nyomon követi a jogalkotási folyamatot és a döntésnek megfelelő megoldást dolgoz majd ki. Valóban nem lehet még pontosan tudni, hogy mit hoz az új év a nyugdíjpénztárral rendelkezőknek, azonban, ha a terv ténylegesen megvalósul az sokak számára komoly előnyt jelenthet. Így vélekedik erről Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője, aki kérdésünkre elmondta, hogy a javaslat jelentős támogatásként segítheti például a fiatalok otthonhoz jutását.

Az első lakást vásárlókat a csökkenő kamatpálya és a javuló gazdasági helyzet mellett a 10%-os önerő lehetősége, valamint esetlegesen a CSOK Plusz és a hozzá tartozó részleges tartozás-elengedés, valamint az illetékmentesség is támogathatja az ingatlanszerzés során. Azon első lakást vásárlók számára, akik a fenti kedvezményektől valamilyen oknál fogva elesnek, azonban rendelkeznek nyugdíjpénztári megtakarítással, az így összegyűjtött összeg a kiindulási alapot biztosító önerő mértékénél játszhat majd szerepet, amennyiben valóban felhasználható lesz ingatlanvásárlási célra a megtakarítás”

– fogalmazott Benedikt Károly. Hozzáfűzte, hogy a megtakarítások általában néhány millió forintot jelentenek személyenként, amely így elsősorban az önerő megteremtéséhez nyújthat segítséget.

A szakértő szerint ez önmagában élénkítheti a vásárlási kedvet és néhány ezer többlet tranzakciót eredményezhet a piacon, de nagyon sok múlik még a későbbi részletszabályokon.

A kedvezményeket végül az eladók teszik zsebre?

A Duna House adatai alapján 60 millió forintos áltagos fővárosi ingatlanárral 20 százalékos önerő esetén minimum 12 millió forint, 10 százalékos, első lakásvásárlóknak elérhető önerő esetén is 6 millió forint szükséges, így itt várhatóan a legtöbb esetben nem teljes egészében váltható ki ez a nyugdíjmegtakarítás felhasználásával.

Benedikt Károly megjegyezte, hogy az idősebb, nagyobb megtakarítási összeggel rendelkezők akár gyermekeik ingatlanhoz jutását is elősegíthetik, de bizonyára sokan lennének azok a vásárlók is, akik megtakarításukból befektetési céllal szerződnének ingatlanra, amelyet kiadás útján is hasznosítanának, és így jutnának bevételhez havi rendszerességgel.

Az, hogy nyugdíjpénztári megtakarításokból lehet lakást venni egészen biztos, hogy növeli a forgalmat, de nem érdemes azt feltételezni, hogy az egész megtakarításállomány átvándorol az ingatlanpiacra, mivel sokan pont azért képeznek pénzügyi megtakarítást, mert nem ingatlanban vagy más befektetésben szeretnék tartani a pénzüket”

– válaszolta megkeresésünkre Balla Ákos, a Balla Ingatlan vezérigazgatója.

Kiemelte, hogy az ingatlanpiacra ráfér ma minden pozitív beavatkozás, ami igaz a használt és az új építésű ingatlanokra is. A szakértő viszont ennél nagyobb hatást vár attól, ha ténylegesen megvalósul egy 5 százalék alatti kamatszint. Ám ebben az esetben szerinte figyelembe kell azt is venni, hogy ezeknek a híreknek ugyan örülnek a vevők, de mint minden hatást, ezt is törekednek majd az eladók az árakban is érvényesíteni, így áremelkedés indulhat el és a vevőknek szánt kormányzati kedvezményeket végül az eladók teszik zsebre.