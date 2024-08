Fű alatt vezettek be vízkorlátozást Budapesten? Elárulta a Vízművek, ezért ingadozhat a nyomás

Minden évben visszatérő probléma nyáron, hogy az otthon használt víz nyomása ingadozik, csökken vagy éppen időszakos vízhiány lép fel. Sokan tapasztalnak nyomáscsökkenést, amely miatt már-már használhatatlan néha a folyóvíz, de előfordul olyan is, hogy a csapból zavaros víz folyik. Egyre több szolgáltató vezet be speciális intézkedéseket a kánikula idejére. Utánajártunk, hogy mi állhat a nyári, visszatérő, gyenge víznyomás hátterében és, hogy számíthatunk-e direkt, stratégia szintű korlátozásokra.

Több olvasónk jelezte, hogy idén nyáron, főként budapesti otthonaikban a reggeli órákban erősen meggyengült a víznyomás, majd valamikor napközben ez rendszerint helyre is állt. A jelenség eleinte lokális problémának tűnt, amelyet okozhat az épület, a lakás vagy éppen a területi vízhálózat korszerűsítésének hiánya is, de később kiderült, hogy máshol is érzékelhető volt.

Fontos azonban azt is leszögezni, hogy a szolgáltatók az aktuális víz és csatorna díjszabás mellett, évről évre egyre nehezebben teremtik elő a karbantartásokhoz, infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges büdzsét. Nyáron pedig a fokozott lakossági vízhasználat miatt a baj szó szerint „csőstül jön” és nagyobb eséllyel jelentkezhetnek problémák is. A Fővárosi Vízműveket kérdeztük arról, hogy mi állhat a jelenség hátterében, lehet-e szó esetleg egy kánikula akciótervről, amely direkt stratégiával csökkenti a fogyasztást a kritikus napokon.

Hol lehet a hiba?

A Fővárosi Vízművek válaszában hangsúlyozta, hogy a konkrét címek és az ingatlan jellegének ismerete nélkül nem lehet meghatározni, hogy külső (közcsőhálózati) vagy belső (az ingatlan belső vízhálózatából fakadó) okra vezethető vissza a nyomás ingadozása.

Kiemelték, hogy a társaság ivóvíztermelő kapacitása csaknem a duplája a szolgáltatási területen élők átlagos vízfogyasztásának, így még olyan szomszédos települések ivóvíz-szolgáltatói részére is van lehetőségük vízátadásra, ahol az ellátás pont a nyári hőségben gondot okozhat.

Ebből is jól látható, hogy nem célunk és nem is érdekünk, hogy tudatos nyomáscsökkenéssel korlátozzuk fogyasztóink vízfelhasználását

– válaszolta a szolgáltató a Pénzcentrum kérdésére a kánikulában kialakuló vízhiányra reagáló, lehetséges intézkedésekkel, korlátozásokkal kapcsolatban.

Elmondták, hogy előfordulhatnak ugyanakkor olyan üzemtani események, amelyek hatására egy adott területen átmenetileg esik a víznyomás vagy akár vízhiány keletkezik.

Az időszakos, főként a reggeli és esti csúcsidőszakokban jelentkező, -kiemelten kertvárosi környezetben, ahol a locsolás is jellemző – víznyomáscsökkenés oka lehet gépészeti (a területet ellátó gépház kapacitása maximumán üzemel), csőhálózati (az ivóvízvezeték-hálózaton esetlegesen meghibásodott elzáró szerelvények nagyobb vízfogyasztás esetén kapacitásproblémát okoznak), illetve meghibásodásból fakadó (egy rejtett csősérülés a sérülés környezetében a javítás befejezéséig átmenetileg csökkenteni tudja a nyomást)

– fogalmazott a Fővárosi Vízművek.

Arra a kérdésünkre, hogy van-e bármilyen terv a nyári időszakban jelentkező problémák enyhítésére hosszabb távon a szolgáltató elmondta, hogy alapvetően minden esetben folyamatosan vizsgálják a gépházaik üzemét, csúcsidei kapacitását, illetve a beérkezett nyomáspanasz bejelentések okait.

Amennyiben egy adott területen azt tapasztaljuk, hogy a zóna vízfogyasztása időszakosan megközelíti a gépház maximális kapacitását, akkor először helyi gépészeti eszközökkel próbálunk javítani a helyzeten. Amennyiben ez nem elégséges, akkor beütemezzük az adott gépház fejlesztését, kapacitásának növelését”

– részletezték, valamint hozzáfűzték, hogy éppen ezért, ha valaki rendszeres nyomásingadozást tapasztal, jelezze a szolgáltató ügyfélszolgálatánál. Ha pedig nem visszatérő problémáról van szó, az azonnali hibabejelentést javasolják telefonon vagy e-mailben a hibabejelentes@vizmuvek.hu címen.

Locsolás és pancsolás STOP

Országos szinten vizsgálva már több éve „jól bevált” szokás, hogy a helyi vízszolgáltatók a nyári fokozott használat miatt, a medencetöltésre és az öntözésre korlátozást vezetnek be. Ez általában úgy történik, hogy meghatározott időszakokban a település polgármestere elrendeli, hogy a nyári hónapokban a csúcsidőnek számító reggeli és esti órákban tilos a locsolási és medencefeltöltési célú vízhasználat a hálózatról. Ez történt például már tavaly is többek között Érden, Diósdon, Tárnokon, Törökbálinton, Sóskúton és Pusztazámoron. Alternatívaként azt javasolják ilyenkor a lakosságnak, hogy használjanak csapadékvíz-gyűjtőt, csapadéktároló rendszereket és törekedjenek a kritikus időszakokban az észszerű vízfogyasztásra.

Idén már júliusban vízhiányra figyelmeztette az érintett 23 települést a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.). A harmadfokú hőségriadó és a tartós szárazság miatt ismét felhívták a lakosság figyelmét a vízfogyasztás jelentőségére és kérték az ivóvíz használatának mellőzését locsolási, pormentesítési stb. célra.

Vész-áremelés

Írtunk róla, hogy a vízszolgáltatók bevételei évek óta nem fedezik a hálózat, illetve az egyéb infrastruktúra karbantartásának, rekonstrukciójának és bővítésének költségeit. Kurdi Viktor, Magyar Víziközmű Szövetség elnöke szerint a hálózatok nem megfelelő minősége miatt a szolgáltatók hálózati vesztesége átlagosan 20-25 százalékos, de van olyan terület is az országban, ahol a kitermelt 100 liter ivóvízből csak 40-50 liter jut el a felhasználókhoz, a többi elfolyik a talajba. Ahogy fentebb már írtuk az elavult csőhálózatok és a technikai fejlesztések hiánya a felelős sok esetben a használat során jelentkező problémákért.

Annak érdekében pedig, hogy ez a helyzet javuljon 2024 elején komoly áremelést rendeltek el és a nem lakossági vízdíjat egységesen 576 forintra módosította az Energiaügyi Minisztérium. Változás volt még, hogy ezen felül január elejétől 881 forintot kell fizetni egy köbméter csatornahasználatért.