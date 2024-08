Eladó a Budapest Marriott Hotel: ez lesz a sorsa, már vannak jelentkezők az épületre

Értékesítési folyamat zajlik, cseh tulajdonosa árulja a Budapest Marriott Hotelt, amelyhez a vevőjelölteknek szeptemberben kell beadniuk az ajánlataikat. A Marriott (korábban Duna Intercontinental) itthon mindenképpen emblematikus szálloda - írja a Telex.

Az európai és hazai ingatlanpiacon, különösen a szálloda- és irodaszektorban, egy markáns tendencia figyelhető meg. Számos befektető túlzott kockázatot vállalt, amikor alacsony, 2%-os kamat mellett jelentős hiteleket vett fel. A kamatok emelkedésével azonban a refinanszírozás költségei megnőttek, jelenleg 4-4,5%-os kamatszint mellett lehetséges csak.

Ennek következtében több vállalkozás kénytelen csökkenteni portfólióját, egyes ingatlanokat értékesíteni. Ez a folyamat egy túlkínálatot eredményezett az irodák és szállodák piacán, ahol több az eladó, mint a potenciális vevő. Bár Magyarországon ez a trend kevésbé erőteljes, az európai ingatlanóriások hazánkban is megkezdték egyes eszközeik értékesítését.

A Budapest Marriott Hotel eladása

Információink szerint az ikonikus Budapest Marriott Hotel is eladósorba került. Ez a luxusszálloda, amely a második világháború után elsőként épült Magyarországon, jelenleg a cseh CPI-csoport tulajdonában van. Az értékesítési folyamat már zajlik, a potenciális vevőknek szeptemberben kell benyújtaniuk ajánlataikat.

A Marriott (korábban Duna Intercontinental) meghatározó szerepet tölt be a hazai szállodaiparban. Finta József és Kovácsy László tervezte, és 1969 szilveszterén nyitotta meg kapuit. Az építkezés nem volt mentes a vitáktól: a Dunához való közelsége miatt leszűkítette a népszerű pesti korzót, és az Apáczai Csere János utca felőli oldala sokak szerint esztétikailag kifogásolható.

A szálloda története során több tulajdonosváltáson ment keresztül. A szocializmus idején a HungarHotels, majd a privatizáció után az Erste-csoport, végül a cseh milliárdos, Radovan Vitek tulajdonába került. Az üzemeltetést korábban az InterContinental szállodalánc, 1994 óta pedig a Marriott Hotels International végzi.

A Budapest Marriott számos híres vendéget fogadott az évek során. Liz Taylor itt ünnepelte 40. születésnapját, de megfordult itt Ilich Ramírez Sánchez (ismertebb nevén Carlos, a sakál), Grace Kelly, Woody Allen és Freddie Mercury is.

Potenciális vevők és piaci kilátások

A jelenlegi ingatlanpiaci helyzet nem kedvez az ilyen tranzakcióknak, így nem várható nagy érdeklődés a szálloda iránt. Ennek ellenére egyes források szerint a BDPST Group, Tiborcz István cége fontolgatja, hogy részt vesz a hotel eladására kiírandó tenderen.

A BDPST Group az utóbbi időben visszafogta vásárlási aktivitását, és inkább meglévő egységeinek működtetésére és konszolidálására összpontosít. Azonban a Marriott ingatlana jól illeszkedhet a portfóliójukba, különösen mivel a közelben már üzemeltetnek egy másik szállodát, a 216 szobás Dorotheát, szintén a Marriott-hálózattal együttműködve. A Budapest Marriott előnyei közé tartozik a Duna-parti elhelyezkedés és a panoráma, azonban hátránya, hogy már nem képviseli a legmodernebb színvonalat.

A 342 szoba és 22 lakosztály felújításra szorulhat.

Az ötcsillagos szállodák árazása kihívást jelent a budapesti belvárosban. A régebbi szállodák, mint a Budapest Marriott vagy az Intercontinental, már megtérítették az eredeti befektetést, így alacsonyabb árakon kínálhatják szobáikat, ami lefelé húzza az árszintet. Ez megnehezíti az új, magasabb minőségű szállodák helyzetét.

A jelenlegi tulajdonos és az eladás háttere

A Budapest Marriott jelenlegi tulajdonosa, az 53 éves Radovan Vitek, az európai ingatlanpiac egyik meghatározó szereplője. Fő cége, a CPI Property Group több mint 1 millió négyzetméternyi ingatlant birtokol, portfóliójának értéke meghaladja a 20,3 milliárd eurót. A CPI Property Group korábban nem volt nyitott a szálloda eladására, csak irreálisan magas áron vált volna meg tőle. Mostanra azonban reálisabban közelíti meg a lehetőségeket. Az eladási ár várhatóan százmillió eurós nagyságrendű lesz, a pontos összeg attól függ, milyen megtérülést tud elérni a vevő.

Vitek és családja jelenleg Nagy-Britanniában él, de jelentős ingatlanokkal rendelkezik több európai országban is. A cseh milliárdos vagyona 6,7 milliárd dollárra becsülhető, ami a cseh gazdagok listáján a negyedik helyre elegendő. A CPI Property Group magyarországi portfóliója is jelentős: 51 épület, 1085 szállodai szoba és 1,3 milliárd eurós összérték jellemzi. A csoport tulajdonában van többek között a Myhive Haller Gardens, az Arena Corner, a BudaPart Gate, valamint az Europeum, a Pólus és a Campona bevásárlóközpontok is.

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt