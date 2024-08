Itt a tökéletes, elronthatatlan házi fügelekvár receptje: így biztosan nem ég oda

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Amíg a korábban jól termő szilvák, barackok megszenvedték az idei forró, csapadékszegény nyarat, addig a sokkal inkább mediterrán klímához szokott füge igazán jól termett. Egyre több helyen találkozni Magyarországon is fügebokrokkal, és -fákkal, illetve a boltokban friss gyümölccsel, nemcsak az importált aszalt fügével. Akárcsak más gyümölcsöket, a fügét is többféleképpen lehet eltenni télire, hogy ne csak nyáron élvezhessük - meg lehet aszalni, eltehetjük befőttként, vagy főzhetünk belőle chutneyt, dzsemet, lekvárt is. Mutatunk egy elronthatatlan füge lekvár receptet.

Címlapkép: Getty Images

