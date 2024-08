Sokan gyújthatják be a grilleket a hosszúhétvégén: ha erről megfeledkeznek, súlyos ára lesz

A nagy hőségben az étkezéseink is teljesen megváltoznak: a friss zöldségek és gyümölcsök gazdag választéka végtelen lehetőséget kínál a kreatív, könnyed és egészséges receptekhez. A grillezett zöldségek nem csak könnyű és ízletes fogások, hanem tökéletes kiegészítői is lehetnek egy pikniknek vagy kerti partinak. A háromszázötven szentesi termelő családot tömörítő DélKerTÉSZ szakértői összegyűjtöttek néhány tippet a tökéletes nyári grillezéshez.

A nyár egyik megunhatatlan része a kerti grillezés, de hajlamosak vagyunk megfeledkezni a zöldségekről, amik a húsok kiegészítői mellett alternatívaként is szolgálhatnak a sütögetések alkalmával. A DélKerTÉSZ szakértőitől megtudhatjuk, hogyan hozhatjuk ki a legjobb ízeket a szezonális zöldségekből, így például a paprikából és paradicsomból.

1. Válassz megfelelő zöldséget!

Szinte minden zöldség elkészíthető grillen, de a szakértők szerint érdemes első sorban olyan zöldségeket választani, amelyeknek alacsonyabb a víztartalmuk. A paprika, a padlizsán, a répa, a különböző gombák, a burgonya, a cukkini, a hagyma, a spárga és a kukorica is remekül grillezhető zöldség. Érdemes néha új dolgokkal is kísérletezni, ugyanis a koktélparadicsom édeskés íze a grillezés során még intezívebbé válik, míg a kápia paprika szintén új arcát mutatja meg – édes, füstös ízharmóniával találkozhatunk a vastag, piros húsú kápia elkészítésekor. Ezek a zöldségek tökéletes köretei bármely grillezett húsnak, de önmagában is teljesértékű ételek lehetnek.

2. Figyeljünk a méretekre!

Bármilyen zöldséget is választunk, fontos, hogy megfelelő méretűre szeljük fel: akkorára, ami elég kicsi ahhoz, hogy gyorsan megsüljön, de elég nagy, hogy ne essen szét sütés közben. Fontos, hogy nagyjából egyforma nagyságúak legyenek a szeletek, hiszen így tudnak egyenletesen megsülni. A paradicsomot és hagymát szeljük félbe, a paprikát vastag csíkokra, a kukoricát 5 centiméteres, a cukkinit pedig 0,5-1 centiméter vastag szeletekre. Ahhoz, hogy a kisebb zöldségek se essenek szét, érdemes nyársat vagy grillkosarat használni.

3. A kevesebb néha több

Ahhoz, hogy ne égjenek meg zöldségeink, érdemes egy kis olívaolajat használni, ami nem csak a kiszáradástól óvja meg az ételt, de remek ízt is ad nekik. A kevesebb néha több elv a fűszerezésre is igaz. A grillen való sütés önmagában ad egy füstösebb ízvilágot a zöldségeknek, így elég, ha sózzuk és borsozzuk azokat az elkészítés előtt. Természetesen minden csak ízlés kérdése! Az összetettebb ízek kedvelői választhatják az előmarinálást is, ami citromlevet és fokhagymát takar a korábban felsoroltak mellett.

4. Ne süssük túl!

Amellett, hogy a grillezett zöldség rendkívül egészséges és könnyed menü, remek választás lehet a forró nyári napokon is, hiszen nem kell órákat állni a forró tűzhely mellett. A sütést először a kiadósabb paprikával, hagymával, gombával és a kukoricával kezdjük, ezek sütési ideje nagyjából 8-10 percet vesz igénybe, ezt követi a cukkini és spárga, aminek 5-8 perc is elég, majd végül a paradicsom, ami 4-6 perc alatt elkészül.

5. A grillpartik tökéletes kiegészítői

A grillezett húsok és zöldségek mellé érdemes összedobni egy könnyed, néhány összetevős, gyors salátát: rakhatunk bele koktélparadicsomot, TV vagy kápia paprikát, kígyóuborkát és természetesen jégsalátát, majd meglocsoljuk némi olívaolajjal és kész is.

A nyári melegben fontos, hogy hidratáltak maradjunk, így ne feledkezzünk meg a hűsítő italok bekészítéséről sem. Egy citromos-uborkás vagy bodzás limonádéval biztosan nem lőhetünk mellé. A nyár hátralevő részében élvezzük ki a szezonális zöldségek nyújtotta változatosságot! - ajánlják.