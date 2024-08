Végrendeletéről vallott halála előtt Boros Lajos: kiderült, ki örökli vagyonát

A nemrég elhunyt Boros Lajos korábban azt nyilatkozta, nem írt végrendeletet, és bár hivatalosan nem tudni, végül megváltoztatta-e döntését, hitvallása egyértelmű: nem akart terhet róni családjára a végrendelet megírásával.

Boros Lajos, a legendás rádiós és műsorvezető, hosszú évekig küzdött komoly betegségekkel, és életmentő műtéteket is átvészelt, ám mindezek ellenére soha nem szánta rá magát arra, hogy végrendeletet írjon. A közkedvelt műsorvezető, aki öt hétig kómában feküdt egy súlyos műtét után, 2019-ben a Story magazinnak adott interjújában fejtette ki, miért döntött így.

„Nem írtam eddig, és szerintem soha nem is fogok végrendeletet írni. Miért döntsem én el, hogy a halálom után milyen kötelezettséget, terhet vagy gondot kapjanak a nyakukba a szeretteim? Eléggé felnőttnek érzem a feleségemet és a fiaimat arra a feladatra, hogy majd ők eldöntsék, mihez kezdenek a hagyatékommal. Nem akarok egy papírt írni, aminek aztán egyes szavaiba vagy mondataiba ügyvédek kössenek bele...”

– mondta el Boros. Boros Lajos halála megrázta kollégáit, barátait és rajongóit. A Retro Rádió stúdiója feketébe borult, ahol egykori műsorvezetőtársai és barátai megható szavakkal emlékeztek meg róla. Bár Bochkor Gábor nem tudott jelen lenni az emlékezésen egy előre egyeztetett program miatt, a rádiós közösség nagy tisztelettel búcsúzott Borostól - számol be a Blikk.

A műsorvezető végrendelet nélküli távozása rámutat arra a különleges bizalomra, amellyel szerettei felé fordult, bízva abban, hogy azok megfelelően kezelik majd hagyatékát. Bár hivatalosan nem tudni, végül megváltoztatta-e döntését, Boros Lajos hitvallása egyértelmű: nem akart terhet róni családjára a végrendelet megírásával.

Rengeteg feszültségtől kímélhet meg a végrendelet

Ennek ellenére lassan, de fokozatosan nő azok száma, akik végrendeletet készítenek. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a Pénzcentrum megkeresésére kifejtette, gyakran van gond az otthon, kézzel írt végakaratokkal, a szigorú formai és tartalmi követelményektől való eltérés pedig azt is okozhatja, hogy a végrendelkezés érvénytelen, megtámadható lesz. Gyakori hiba például, hogy nincs kellő pontossággal megnevezve, kire mit hagyna az örökhagyó - de ebben túlzásba sem tanácsos esni, mert abból is probléma lehet. Összegyűjtöttük, mire kell figyelnie annak, aki kézzel írva, szakértő segítség nélkül készítené el végrendeletét, és a kamara azt is kifejtette, milyen szabályok között örökölhető tartozás Magyarországon.