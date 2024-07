Te is kizsigerelted a légkondit a hőségben? Így használd, hogy ne menjen tönkre nyár végére

Tapasztalat szerint többen csak akkor határozzák el, hogy klímát szereltetnek otthonukba, amikor túl vannak az első hőhullámon. A modern, páraszabályozásra, légtisztításra, fűtésre is alkalmas készülékek miatt azonban ma már szinte egész évben aktuális téma a megfelelő berendezés energia- és költséghatékony használata - állítja a Taba Barbara Borbála. Hasznos tudnivalók és tanácsok következnek klímahasználóknak.

Kánikulában megugrik az érdeklődés a ventilátorok, léghűtők, mobil és split klímák iránt. A megfelelő légkondicionáló kiválasztása, telepítése és karbantartása összetett feladat, hiszen a készüléket, klímarendszert otthonunk adottságaihoz és egyéni igényeinkhez kell igazítani – emlékeztet rá Taba Barbara Borbála, a Praktiker szakértője, aki négy pontban foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat és tanácsokat klímavásárlás előtt állóknak és klímahasználóknak.

1. Gyors és egyszerű megoldások hőség ellen

Szezonban gyors és költséghatékony mentőmegoldás lehet a léghűtő és a mobil klíma azoknak, akik nem jutnak klímaszerelőhöz, nem engedélyezik a kültéri egység felszerelését a homlokzatra, vagy kisebb keret áll rendelkezésükre – emlékeztet rá a szakértő. Megjelenésre és működésre a léghűtő hasonlít a ventilátorra, viszont van egy plusz funkciója: hideg vizes szűrön keresztül fújja át a levegőt, miközben forgatja. Általában jégakkut is lehet a víztartályba helyezni, így növelve a hatékonyságot.

A folyamatos párásítás miatt a légtér egyre nedvesebb lesz, a hőérzet ugyan csökken, a helyiség valós hőmérséklete azonban csak minimálisan. A mobil klíma ezzel szemben hasonló elv szerint működik, mint a fali klíma, kivezeti a meleg levegőt, és közben hűti a helyiséget. Előnye, hogy bárhova elhelyezhető, nem kell hozzá szakember, és a fali klímához képest kedvezőbb áron lehet beszerezni. Ugyanakkor mivel nincs kültéri egysége, zajosabb, kevésbé hatékony és gondot okozhat, hogy hova vezessük a tömlőt, amin keresztül a meleg levegő a szabadba távozik – hívja fel a figyelmet Taba Barbara Borbála.

EZ IS ÉRDEKELHET Filléres trükkökkel is lehűtheted a lakást: így lesz klíma nélkül elviselhető a hőség Ezen a hétvégén, és a következő hét elején is számíthatunk tartós felmelegedésre. Mit tehetünk, ha a lakásban rekedtünk?

A szakértő szerint a mobilklíma ugyan kevésbé hatékony, mint a fali klíma, de teljesítménytől függően 15-25 m2 területű helyiséget képes 3-4 fokkal lehűteni.

2. Ha fali klímát szeretnénk, ezek a legfontosabb tudnivalók

Hosszú távon megtérül a kiadás, ha fali klíma mellett döntünk, és otthonunkban van lehetőség, bel- és kültéri egység telepítésére – állítja a Praktiker szakértője, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a telepítést csak hivatásos, zöldkártyával rendelkező klímaszerelő végezheti. Attól függően érdemes berendezést választani, hogy egy vagy több helyiséget szeretnénk hűteni. Egy helyiség esetén elég egy normál split klíma (a split jelentése osztott, utalva a bel- és kültéri egységre), ha több helyiségről van szó, a multi split klíma éri meg jobban, mivel egy kültéri egységhez több készülék is csatlakozhat.

Működés szerint is választhatunk készüléket: a hagyományos on-off klímához (a készülék be- és kikapcsol) képest az inverteres klíma egyenletesebben dolgozik, a helyiség hőmérsékletéhez igazodva folyamatosan szabályozza önmagát és változtatja teljesítményét, így energiatakarékosabb. A halk üzemmód mellett előnye még, hogy hatékonyan tisztítja a levegőt, és az on-off klímához hasonlóan akár fűtésre is használható.

Energiahatékonyság szempontjából lényeges, hogy a berendezés A vagy legalább B besorolású legyen, a teljesítmény általában 2,4kW-tól 5,2kW-ig változhat. Taba Barbara Borbála azt javasolja, hogy ha körvonalazódtak a tervek, szakemberrel egyeztessünk, akivel együtt a következőket érdemes pontosítani:

Mekkora területet és hány helyiséget szeretnénk hűteni?

Milyen a benapozottsága a hűteni kívánt területnek?

Mennyire nehezíti a szerelést az ingaltan kialakítása?

Mennyire árnyékolt az épület?

Milyen hőmérsékletet szeretnénk elérni bent, melyek az egyéni igények?

Fűtésre is szeretnénk használni a klímát?

A szakértő szerint a klíma telepítésekor telepítési tanúsítványt kell kitölteni, ami igazolja, hogy a készüléket képzett szakember szerelte fel. Előfordulhat, hogy építési engedélyt kell beszerezni az illetékes hatóságtól, amennyiben a szerelés miatt hozzá kell nyúlni az épület tartószerkezetéhez vagy egy eleméhez. Az önkormányzattal abban az esetben szükséges egyeztetni, ha az épület műemlékvédelem alatt áll, vagy a településképvédelmi rendelet miatt kérdéses, lehet-e kültéri egység a homlokzaton. Végezetül a társasházat sem szabad kifelejteni a sorból, hiszen a társasházi szabályozástól is függhet a kültéri egység elhelyezése.

EZ IS ÉRDEKELHET Beütött a klíma-krach Magyarországon: hiánycikk a mobil-légkondi, ventilátor a boltokban Elég nehéz dolga van annak, aki most kapott észbe, hogy ventilátort vegyen: raktáron és a boltokban sincs a legtöbb helyen.

3. Spórolás a cél? Erre figyeljünk!

Áramfogyasztás szempontjából jobban járunk, ha on-off készülék helyett olyan inverteres klímát választunk, amelyik többek között gazdaságos (eco) és éjszakai üzemmódra is állítható – javasolja a Praktiker szakértője. Okosmegoldásokkal is növelhető az energiahatékonyság: egyik hasznos kényelmi funkció, amikor mobilalkalmazáson keresztül távolból tudjuk ki-bekapcsolni és szabályozni a klímát. Ilyenkor például már hazaérkezés előtt takarékos üzemmódban el tudjuk indítani a hűtést, nem lesz szükség turbó funkcióra, amikor otthon vagyunk.

Hagyományos megoldásokkal szintén rásegíthetünk a hűtésre és a spórolásra: árnyékoljunk redőnnyel, függönyökkel, és inkább hajnalban szellőztessünk. Egészségünkre nézve egyik legfontosabb szabály, hogy a kinti hőmérséklethez képest bent 4-5, de legfeljebb 8 fokkal legyen hűvösebb a levegő. Nagyon magas külső hőmérsékletnél sem javasolt 27-28 foknál alacsonyabbra állítani a klímát. A szakértő szerint minden egyes fok eltérés 20 százalékkal növelheti vagy csökkentheti az energiaszükségletet. Ennek ismeretében nemcsak a hőmérsékletet tudjuk tudatosan szabályozni, hanem áramfogyasztásunkat is.

A szakértő szerint sokat spórolhatunk olyan berendezéssel, amelyik flexibilis kompresszorral működik. Mivel az ilyen típusú készülék érzékeli a helyiség hőmérsékleti viszonyait, az automatikus ki- és bekapcsolás helyett állandó hőmérsékletet biztosít, ez pedig akár 30 százalékkal is csökkentheti az energiafogyasztást. Ráadásul a zajszintje is általában csupán 25 dB.

4. Ezeket a hibákat ne kövessük el!

Jellegzetes hiba a rendszertelen karbantartás. Ha nincs évente minimum kétszer, szezon előtt és után tisztítva, ellenőrizve a légkondicionáló, egyrészt kórokozók telepedhetnek meg a beltéri egységben, amelyek betegséget okozhatnak, másrészt a készülék több áramot fogyaszthat, és csökkenhet az élettartama. Aki folyamatosan használja, annak évente akár 3-4 havonta is érdemes tisztíttatni a berendezést – hívja fel a figyelmet Taba Barbara Borbála.

A szakértő szerint folyamatosan fejlődik a klímatechnológia, ezért azon is érdemes változtatni, ahogy energiahatékonyság szempontjából a lakás hűtéséről gondolkodunk. Korszerű inverteres split klíma esetén ma már jobban járunk, ha a kánikulai időszakban egész nap alacsony fokozaton hagyjuk a klímát működni, és akkor sem kapcsoljuk ki, amikor elmegyünk otthonról. Miután a helyiség a beállított hőmérsékletre hűl, a kompresszor visszavesz a teljesítményből, és így a készülék egyre kevesebbet fogyaszt.

A szakértő szerint mielőtt belevágnánk a klímaprojektbe, érdemes a különböző klímakészülékekről klímaszaküzletben, barkácsáruházban személyesen felvilágosítást kérni, ahol hozzáértő munkatársak segítenek a döntésben. Online webáruházban is gyűjthetünk hasznos információkat, böngészhetjük a berendezéseket márka, típus, termékjellemzők szerint.