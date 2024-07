Beütött a klíma-krach Magyarországon: hiánycikk a mobil-légkondi, ventilátor a boltokban

Telex Link a vágólapra másolva

A várható 41 fokos hőség miatt sokan keresnek hűtőberendezéseket, például ventillátort, de a készletek gyorsan fogynak. Egy vásárló hétfő este az Alleeban próbált ventilátort venni, de a Best Byte boltjában nem talált egyet sem. Az eladó szerint napok óta nincs raktáron ventilátor, még a drágább kategóriákban sem - számolt be a Telex. A hoppon maradt vásárlót az Intersparban is hasonló helyzet fogadta: az utolsó darabot már hétvégén eladták, és nem tudják, mikor érkezik új szállítmány. Egy barátja figyelmeztette, hogy a Mammut Media Markt üzletében sem talál majd ventilátort, mivel ott is elfogyott minden készlet.

A nagyobb fővárosi bevásárlóközpontok ventilátor- és mobilklíma-készleteit feltérképezve kiderült, hogy a Westend Media Markt üzletében kedden nyitáskor már harminc vásárló kereste a szezonális termékeket. A polcok azonban szinte teljesen üresek voltak; csak két asztali ventilátor és három párátlanító maradt. A cég sajtóosztálya közölte, hogy az extrém időjárás miatt háromszoros mennyiséget adtak el tavalyhoz képest országszerte. Bár igyekeznek pótolni a készleteket, a Távol-Keletről történő beszerzés nehézségei miatt ez lassan halad - írja a lap. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Aréna Pláza Media Markt üzletében is hasonló helyzettel szembesültek: csak párátlanítók, fagylaltgépek és elektromos hűtőtáskák voltak kaphatók. Az üzletvezető szerint a beszállítónál sincs utánpótlás. Emlékeztetett arra, hogy a Covid alatt hasonló helyzet alakult ki a laptopokkal is. Egy másik elektronikai áruház régióvezetője név nélkül nyilatkozva elmondta, hogy gyártókapacitások nem tudják lekövetni az extrém forróságot és a felvevőpiacot. Múlt hét közepe óta teljesen üresek náluk is a polcok Budapesten; már polchelyek sincsenek fenntartva ventilátoroknak és hasonló hűtőberendezéseknek. Az Etele plázában található eMag üzletben egyetlen ventilátor maradt 30 ezer forintért. Sajtómegkeresésre azt válaszolták, hogy jelentős saját készlettel készültek az idei nyári szezonra és bár nagy a kereslet náluk is, kiszállításban és online rendelésekben nincs fennakadás. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A Media Markton és az eMagon kívül megkeresték az Alza.hu-t, az Aqua.hu-t és az Euronicset is információért arról, van-e náluk ventilátor vagy mobilklíma raktáron. A cikk megjelenéséig azonban csak a Media Markt válaszolt. Az online rendelések esetében sem lehet gyors kiszállításra számítani: a Media Marktnál 6-10 napon belül érkezhet meg az áru; az Alza.hu-ról rendelve pedig leghamarabb augusztus végén juthatunk hozzá legalább 20 ezer forintért. Az eMag honlapján böngészve is több napos szállítási idővel kell számolni. EZ IS ÉRDEKELHET Ebben a városban már működik a távhűtés: rengeteg lakos életét könnyíti meg a kánikulában A távhűtés rendszere dinamikusan fejlődik a városban, a Wien Energie nemrégiben üzembe helyezte eddigi legnagyobb és legerősebb távhűtő központját.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK