Mégis, mi folyik a fővárosban? Úgy veszik a lakásokat ezekben az utcákban, mint a cukrot

Minden nagyvárosnak vannak menő utcái, nincs ez másképp a mi fővárosunkkal sem. Budapest utcáinak divatja az évek során sokat változott, tükrözve a város történelmét és kulturális fejlődését, átalakulását. A 19. század végén vált például a Váci utca Budapest első számú bevásárlóutcájává, és lett a felsőbb társadalmi rétegek kedvenc találkozóhelye, csakúgy, mint az 1876-ra kiépült Sugárút, a később átnevezett Andrássy út, ahol a legszebb paloták, kávéházak, luxusüzletek álltak. Ez az út a mai napig a magyar főváros egyik legimpozánsabb része.

A 20. század elején lett felkapott a Király utca és a Nagymező utca, ezek egyébként a színházakkal, szórakozóhelyekkel, éttermekkel ma is ugyanúgy a kulturális élet központjainak számítanak, ehhez zárkózott fel az 1990-es évektől a Liszt Ferenc tér, kávézóival, éttermeivel és persze a Zeneakadémia közelségével, valamint a Kazinczy utca a romkocsmákkal, fiatalok által gyakran látogatott szórakozóhelyeivel. A mai budapesti életben érdekes színfolt még Budán a Bartók Béla út, ahol számos galéria, kávézó és étterem nyílt az utóbbi években, és szintén nagyon közkedvelt a Ráday utca, ahová a gasztronómia szerelmeseinek is van miért ellátogatniuk a helyi és a nemzetközi konyha tesztelésére.

Ezek tehát a város állandó lakói és vendégként érkező látogatói számára a legizgalmasabb utcák. De vajon minek alapján alakul a legnépszerűbb belvárosi utcák toplistája?

„A fenti szempontok természetesen az ingatlanpiacon is ugyanúgy jelen vannak” – mondja Ben-Ezra Orran, a belvárosi ingatlanok specialistája, a Central Home szakértője. –„A lokáció nagyon fontos, a könnyen, akár gyalogosan, akár tömegközlekedéssel jól megközelíthető ingatlanok mindig keresettebbek. Sokaknak fontos szempont a parkolási lehetőség is, ami ugye a Belvárosban nem egyszerű feladat, de a bejelentett lakosok részére az önkormányzat biztosítja a díjmentes vagy nagyon kedvezményes parkolókártyát. A látnivalók közelsége, a Duna, a menő éttermek, kávézók, múzeumok, galériák környéke is mindig nagyon népszerű.”

A belvárosi ingatlanpiacon, amely 6 budapesti kerületet érint, jelenleg ezek a legnépszerűbb környékek, utcák, ahol néha a kereslet nagyobb, mint a kínálat:

V. kerület

a Parlament és a Kossuth Lajos tér környéke

Duna-parti, dunai panorámás ingatlanok

Erzsébet tér és a Szabadság tér és a környező utcák

VI. kerület

Andrássy út és a Király utca közötti szakasz

VII. kerület

a Gozsdu-udvar környéke

a Klauzál tér (élénkülő érdeklődés a felújítások miatt)

VIII. kerület

a Nemzeti Múzeum környéke, a Palotanegyed

Bródy Sándor utca

Szentkirályi utca

IX. kerület

Ráday utca

Ferenc tér környéke

XIII. kerület