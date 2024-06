Nincs nyugalom a Balatonnál: nem nyugszanak a civilek, de még sehol az ítélet a kikötőről

Még mindig nem tudni, használhatja-e a kizárólagosan a kikötőt a Club Aliga, a civilek nemrég perre mentek.

Még mindig nincs döntés a Club Aliga kikötőjének használatbavételi engedélyéről, az eljáró Pécsi Törvényszék későbbre halasztotta az ítélethirdetést - írja a Népszava. Az ügyben mind az alperes, mind pedig a balatonvilágosi önkormányzat jogi képviselője halasztást kért.

A történet ott indult, hogy civilek egy csoportja perre ment, ugyanis szerintük ki akarják sajátítani a partot, és a kikötőépítés sok ember elől elzárja a vízpartot. A Club Aliga kikötőjét nemrég zárt körű ünnepségen avatták fel, ahová nem is engedtek be mindenkit - tették ezt annak ellenére, hogy még használatbavételi engedélyük sem volt, éppen a per miatt.