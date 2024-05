Súlyos látlelet a hazai bérekről: lehangoló, mennyit kell gürizni egy saját lakásért Budapesten, vidéken

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

10,84 évig kellett dolgzozni a budapesti átlagfizetésért, hogy az ember tudjon vásárolni egy 75 négyzetméteres lakást. De nem a fővárosban a legrosszabb a helyzet a lakásár/jövedelem mutató tekintetében: Debrecenben majdnem 12 évnyi fizetés kell ugyanehhez a lakáshoz. A legkedvezőbb helyzetben a régióközpontok közül Miskolc áll ebben a tekintetben. A debreceni ingatlanhelyzetről már korábban is több cikkben foglalkoztunk a Pénzcentrumon, akkor is az derült ki, még Budapesten is elérhetőbb a saját lakás, mint az ország keleti fővárosában.

10,84 évig kellett dolgzozni a budapesti átlagfizetésért, hogy az ember tudjon vásárolni egy 75 négyzetméteres, medián árszintű lakást a 2023-as árszintek és jövedelmek alapján - derült ki az MNB lakáspiaci jelentéséből. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A számítási metódus szerint a jegybank minden évben megnézi a 75 négyzetméteres, medián árszintű lakások árait (újat és használtat is) az egyes régióközpontokban, és ezt veti össze a negyedik negyedév végi megyei átlagbérekkel. Így jön ki, hogy hány évi fizetés lenne elég egy, a paramétereknek megfelelő ingatlanra. A 11 év alatti értékével egyébként Budapest nem is áll rosszul a többi régióközponthoz képest, ráadásul utoljára 2017-ben volt alacsonyabb ennél a fővárosban a lakásár/jövedelem mutató. De hol vannak már azok a boldog idők (2012-2014), amikor még kevesebb mint 7 évnyi jövedelem tett ki egy 75 négyzetméteres lakást Budapesten. A vizsgált régióközpontok közül Debrecenben kell a legtöbbet dolgozni egy lakásért, a tavalyi mutató 11,98 év volt, bár csökkent a 2022-es és 2021-es, 13-as feletti értékről. Székesfehérváron és Szegeden az átlagbérből 9,3 év alatt jönne ki egy lakás a 2023-as lakásár/jövedelem mutató szerint, szintén nagy csökkenés ez mindkét esetben, a megelőző 2 évben bőven 10 év felett volt az érték. Pécsett 9,18 évit kellene eltenni a 2023-as fizetésből egy 75 négyzetméteres lakásért. Győrben 8,36-os a legfrissebb mutató, de ott 2006 óta nem volt 10-essel kezdődő érték. Miskolcon pedig egyáltalán nem látni ilyet a 2004 óta vezetett táblázatban, 2023-ban az átlagbérből 6,5 évnyi kellett volna a fenti paraméterekkel rendelkező lakás megvásárlásához. De 2013-ban és 2014-ben még 4,6 év környékén is volt a lakásár/jövedelem mutató. Még Budapesten is elérhetőbb a saját lakás, mint Debrecenben A debreceni ingatlanvásárlók egyre nehezedő helyzetére egy korábbi elemzésünkben már rávilágítottunk. Akkor kiderült, már nem Budapest a legkevésbé megfizethetőbb város, ha azt vesszük, hogy az ingatlanárak hogyan aránylanak a környékbeli bérekhez, illetve az azok alapján megszerezhető lakáshitelekhez. Ebben a viszonylatban mára Debrecen sokkal rosszabb helyzetben van, mivel Hajdú-Bihar megye a nettó átlagkeresetek rangsorában csak a 12. helyen áll, medián négyzetméterárak tekintetében viszont Budapest után a második. Az ország keleti fővárosában megugrottak az ingatlanárak (egy év alatt majdnem 7,4%-al), ebben nyilván nagy szerepe van a BMW-gyárnak, illetve az akkuberuházásoknak. A márciusi medián négyzetméterár már 787 ezer forintra emelkedett, tavaly ugyanabban a hónapban csak 733 ezer volt a városban. A témában megszólaltattunk ingatlanpiaci szakértőket is, Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője például rávilágított: az elmúlt 6 évben 2,5-szeresükre drágultak a lakások Debrecenben: emögött első körben a nagyberuházások bejelentése áll, mostanság pedig a városba költözők növekvő száma ellenére a kínálat nem lett nagyobb, ami felhajtja az árakat. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A szakember arról is beszélt, jelentős áremelkedéssel számolhatnak a nagyberuházások célpontjaiban lakásvásárlást tervezők. Debrecen mellett erre a másik legjobb példa szerinte Zalaegerszeg, ahol egy hadiipari vállalat létesített gyártóüzemet. A zalaegerszegi használt lakások 2018 márciusában négyzetméterenként még csak 253 ezer forintot tett ki átlagosan, most viszont 582 ezer forintba kerülnek. Ez 2,3-szoros drágulás, ami átlag feletti eredménynek számít - mondta. Szegeden az olcsó ingatlant már felvásárolták Ugyanebben a cikkünkben arra is rákérdeztünk a piacra rálátó szakembereknél, hogy mi a helyzet Szegeden, ahová a kínai BYD fogja felhúzni első európai üzemét. Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője elmondta, kollégáik azt tapasztalták, hogy a kínálatban szereplő 30 millió forint értékű ingatlanokat már zömmel felvásárolták, márciusban épp a 30-40 millió forintos kategóriából szemezgettek a vevők. A BYD-beruházás bejelentésének hatására azok, akik eddig kivártak, most jelentős számban piacra léptek, hogy még azelőtt tranzakciót zárhassanak, mielőtt megérkezne a nagyberuházás számottevő árnövelő hatása a helyi piacra. A szegedi kollégák tapasztalatai alapján néhol már érezhető az árak emelkedése, de ennél jóval markánsabb változásokra lehet majd számítani a közeljövőben - fogalmazott. Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA

NEKED AJÁNLJUK