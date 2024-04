Megtört a jég? Béketárgyalásról beszélt Putyin bizalmi embere

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint a 2022 áprilisában majdnem sikeres orosz-ukrán béketárgyalás jó alapként szolgálhatna egy újabb béketárgyaláshoz, de arra az ukránoknak is nyitottnak kellene lenniük.

A 2022 áprilisában majdnem sikeres orosz-ukrán béketárgyalás jó alapként szolgálhatna egy újabb béketárgyaláshoz, de azt érzékeljük, hogy az ukránok nem nyitottak egy ilyen tárgyalásra – jelezte péntek késő este Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Mindez azután hangzott el, hogy csütörtökön Vlagyimir Putyin kijelentette, a júniusra Svájcba tervezett kétnapos magasszintű konferencia nem veszi figyelembe a realitásokat, így például azt, hogy a Krímet az oroszok már 2014-ben elfoglalták, és éppen ezért nem is akarnak részt venni a svájci eseményen az oroszok.

Az orosz elnök ezen megjegyzésére pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált:

Az olyan tárgyalási stratégiát, mint ami 2022 tavaszán volt, nem lehet béketárgyalásnak nevezni, hiszen az egyik fél ultimátumot fogalmazott meg. Tárgyalásoknak azt lehet nevezni, amikor a két fél közös megállapodásra akar jutni, amit aztán megbízhatóan be is tart.

A Reuters emlékeztet, hogy a 2022 tavaszán közel lehettek a felek egyfajta egyezséghez, amikor az oroszok a Krím elismerése mellett a keleti megyék státuszát is rendezték volna az ő érdekeik szertint. Ezen felül kikötötték volna azt is, hogy Ukrajna semleges ország lesz, nem csatlakozhat a NATO-hoz és korlátozták volna a hadászati képességeit is.

Címlapi kép: Felipe Dana, MTI/MTVA