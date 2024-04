Elfordultak a magyar lakástulajok régi kedvencüktől: mégis, mi történhetett?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2023-ban hazánkban mérséklődött a kereslet a hőszivattyúk iránt, amely megoldások tiszta, környezetbarát és költséghatékony hűtési és fűtési rendszert biztosítanak az olyan lakóházak esetében is, ahol a fűtéskorszerűsítés nagyobb beruházást igényelne. Károsanyag-kibocsátás a telepítés helyszínén nincs, amellyel egészségünket és környezetünket is megóvhatjuk. A legújabb berendezések a legfejlettebb természetes hűtőközeg technológiával vannak ellátva, amelyek az Európai Unió 2030-ra kitűzött éghajlatra vonatkozó vállalásait is támogatják.

Az új lakásépítések és az építőipari teljesítmény függvényében a Panasonic mérsékelt növekedésre számít az év második felében, és a cég hazai képviselete bizakodva várja a hőszivattyú-beruházásokat érintő állami támogatásokat is, amelyek jelentősen fellendíthetnék a hőszivattyúk piacát is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „A hőszivattyúk iránti érdeklődés mérséklődésének legfőbb okát az új lakásépítések csökkenésében és a fűtéskorszerűsítések elmaradásában látjuk. A korábbi Otthonfelújítási állami támogatási program nagyban hozzájárult a 2022-es évben tapasztalt keresletnövekedéshez” – mutatott rá Bánhalmi Zoltán, a Panasonic Heating and Cooling Solutions magyarországi kereskedelmi képviselője. Mint minden évben, így idén is nagyobb érdeklődésre lehet számítani a jó idő beköszöntével, ezért annak, aki a komfortérzet növelése vagy éppen a levegőminőség javítása érdekében szeretne klímaberendezést vásárolni vagy hőszivattyút telepíttetni, érdemes időben, még a tavaszi időszak elején cselekedni és felkeresni a megbízható telepítő szakembereket – hangsúlyozta a szakértő. „A tavalyi év értékelésekor azt is figyelembe kell venni, hogy az orosz-ukrán háború kitörését közvetlenül követő esztendőről beszélünk. Emiatt egyrészt a földgázvásárlás mérséklésével szankcionáló Európának nagyon hirtelen kellett alternatív fűtési megoldásokat találnia, és ezt széles körben az elektromos árammal üzemelő fűtési módok tették lehetővé, ide tartozik a hőszivattyú és a klíma is. Ez 2022-ben olyan felfokozott keresletet generált, ami szinte a szakágban működő összes vállalkozás számára rekordévet hozott mind a forgalmazott mennyiség mind a gazdasági mutatók tekintetében. Ezt követte egy konszolidált forgalom 2023-ban, amely az előző év kiugró számai után komoly kihívás elé állította a szakmát, főleg a raktárkészlet menedzselésével kapcsolatban” - részletezte Papp László, a Klíma Centrum Kft. ügyvezető igazgatója. Az idei évben remélhetőleg kiheverjük a tavalyi mérséklődés jelentette sokkot, a számok javulását pedig a lakásfelújítási támogatás újbóli bejelentése, valamint az építőipar reménybeli emelkedő pályára állása segíthetné – tette hozzá az ügyvezető. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Más-más szempontok alapján választunk klímát és hőszivattyút Eltérő esetben ajánlott a klímakészülékeket és a hőszivattyús berendezéseket alkalmazni, ennek megfelelően a kiválasztás során is más-más szempontok élveznek prioritást a vásárlók részéről. „A magyar piac hagyományosan árérzékeny, így a klíma kiválasztása során általában kiemelt szerepet játszik a berendezés ára. Azonban szerencsére egyre többen veszik figyelembe a készülékek műszaki specifikációit és a beépített extrákat is. Meghatározó szempont szokott lenni a szín is, hiszen a klímaberendezés egy meghatározó részévé válik az enteriőrnek” – mondta el Papp László. „A hőszivattyúk kiválasztásakor a legfontosabb vásárlói szempontok között szokott szerepelni a berendezés zajszintje és a hatékonysága, emellett szintén fontos a megbízhatóság, amivel kapcsolatban már szerencsére statisztikai számok is rendelkezésünkre állnak. A kiválasztás szempontrendszere valószínűleg nem fog jelentősen megváltozni az idei évben, várakozásaink szerint hasonló érvek mentén hoznak majd döntést a vásárlók – tette hozzá az ügyvezető. EZ IS ÉRDEKELHET Felújítási támogatás: itt a lista, pontosan hol mennyi pénz és 0%-os hitel jár a háztulajoknak Az új otthonfelújítási program során nagyjából 20 ezer családi ház újulhat meg, melyre az igényléseket a kereskedelmi bankok MFB Pontjain lehet majd benyújtani.

Címlapkép: Getty Images

