Ez az egyik leggyűlöltebb szakma itthon: kiderült a magyar ingatlanosok féltve őrzött titka

Dancsó Péter egy videóban nemrég a TikTokra tartalmat gyártó ingatlan értékesítőkbe állt bele, egy-egy furcsán sikerült ingatlan bemutató, vagy néhány nagyképűnek tűnő szöveg miatt. Az ingatlanosok megítélése amúgy sem túl fényes Magyarországon. De tulajdonképpen mi az oka annak, hogy sokan nem kedvelik őket? Hogyan változott meg az ingatlan értékesítő szakma a közösségi média hatására, és mi történik a szakmaisággal, ha a lakások mellett a self branding kerül előtérbe. A CashTag mai részében a másik oldalt kérdezzük, @CsorbaDaniel , @torokdavidingatlan és a Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője mondják el nekünk, hogyan alakul át a szakma éppen a szemünk előtt.

Az alapvető probléma ott kezdődik, hogy nagyon sokszínű az ingatlanos társadalom, ezért könnyű olyanba botlani, aki kevésbé naprakész és nem rendelkezik valódi szaktudással. A témában Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője elmondta, hogy

ingatlanos bárki lehet, aki egy OKJS vizsgát tesz, ami azért valami alaptudást ad, de mégsem egy főiskola és mégsem egy nagyon hosszú távú folyamat, ezért nagyon vegyes a kép. Az ingatlanosok között vannak kifejezetten megbecsült és nagyon jó ingatlanosok, akikben mindenki megbízik és akiknek adnak a véleményére és tanácsára. És van sajnos, aki nem csinál semmit, csak a jutalékot beszedi egy- egy sikeres értékesítés után. Reméljük, hogy ők vannak kevesebben

- magyarázta a szakértő.

Török Dávid, ingatlanszakértő is hangsúlyozta, hogy nem szeretne álszent lenni, valóban vannak problémák az ingatlanos szakmában

teljesen jogos problémakörökre is rávilágít

- magyarázta, de azt is hozzátette, hogy attól még bőven nem olyan rossz a helyzet, mint amit az emberek sokszor gondolnak a szakmáról és vannak a piacon nagyon jól felkészült szakemberek. Azonban jellemzően főleg az idősebb korosztály nem szívesen jelenik meg a közösségi médiában, hogy erre rácáfoljon.

Ingatlanosok a közösségi médiában

Duna House elemzési vezetője rávilágított arra, hogy míg régen egy jó ingatlan leírás és előnyös képek elegendőek voltak, mára ez már kevés, ha nagyobb eséllyel akarjuk eladni az ingatlanunkat. Készségszerűen kell alkalmazni ezeket a felületeket. Új fajta felületen és formátumban kell megmutatni az ingatlant és erre egyre nagyobb igény van.

Ilyen szempontból is nagy változás volt az elmúlt években. Igen jelentősen, amióta a közösségi média tartalmak elindultak, hiszen egy újfajta felületen egy újfajta formátumban kell az ingatlanokat megmutatni, amire van igény

- magyarázta. Most már sokkal inkább néznek meg az emberek egy videót a lakásról, hallgatnak meg egy részletes beszámolót. Egyre fontosabbé vált a selfbranding és a videós tartalmak, az utóbbi időben különösen a short form videók váltak népszerűvé. "Ezekre a trendekre pedig rá kell ülni"- erősítette meg Török Dávid.

Sokan azt nem értik, és ebből fakadhat a félreértés, hogy a TikTok-on nem akarunk eladni, ott ismertséget akarunk szerezni

- mondta Török Dávid és kifejtette, hogy nagyon fontos, hogy minden ilyen felület másra való. "Ez olyan mint egy csomag"- magyarázta. "Ha valaki meglát TikTok-on utána felkeresi a honlapot és végül felkér, hogy legyél az ingatlanosa". Tehát fontos, hogy jól használják ki az ingatlanosok a különböző platformokat. A felületek való megjelenésről Csorba Dániel, Okleveles Ingatlanközvetítő és értékbecslő elmondta, hogy fontos, hogy

ne egy maszkkal lépj fel. A kamerán keresztül úgyis átjön ami túl van tolva. Az ügynökségi sztereotípia mindenkiben benne van, sokan annak akarnak megfelelni és nem mindig előnyös

- mutatott rá az Okleveles Ingatlanközvetítő és értékbecslő.

Megéri?

A videóból az is kiderül, hogy meglepő módon ezek a közösségi médiában megjelenő rövid videók nem csak egy kisebb lakás eladásánál vagy kiadásánál nyújtanak segítséget. Az sem ritka, hogy akár több 100 millió forint értékű ingatlanok így találnak gazdára.

A bevételeket tekintve is elmondható, hogy fontos kiegészítésként szolgál, de semmikép nem pótolja az általános ingatlan munkakör főbb alapfeladatai. Török Dávidnak saját bevallása szerint a bevételének 20%-át származik a közösségi médiából, annak ellenére, hogy ő már a szakma "csúcsán" helyezkedik el ezen a téren is. De mindegyik szakértő megerősítette, hogy manapság már tényleg nagyon fontos része a brandingnek az ezeken a felületeken való aktív részvétel, egy-egy videó akár 2 millió emberhez is eljut.