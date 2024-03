Ezzel a filléres házi módszerrel űzheted ki a bogarakat az otthonodból: csak 4 hozzávalóból áll

A tavsz kedtetén rengeteg háztartásba megjelennek a különböző bogarak,rovarok. A problémát csak tetőzi, hogy a konyhákban található összes élelmiszerbe képesek megtelepedni, sőt a lárváik is ezeken a helyeken fejlődnek ki. Egy olcsó, de hatékony módszert találtunk a távoltartásukra.

A tökéletes rovarirtóhoz egy illatos szappant le kell reszelni, hozzáadni három kanál kávét, egy evőkanál öblítőt, és két evőkanál ecetet. Működik hangyák, legyek, de akár szúnyogok ellen is.

Olyan helyre kell rakni, ahol csomagolt élelmiszerek vannak, mert intenzív az illata és hamar átveszi az élelmiszer.

Milyen kártevők bukkannak fel leginkább a lakásban?

Legyek

Tekintettel arra, hogy az egyik leggyakoribb kártevőről van szó, logikus, hogy a legyek megtalálhatók a zöldségek és gyümölcsök környezetében. A legyek abban hasonlítanak a rágcsálókhoz, hogy szinte mindent megesznek, amit csak találnak, ami azzal kezdődik, hogy először a lábukon lévő ízérzékelőkkel kell megkóstolniuk az ételt. Ezért látjuk, hogy a legyek végigsétálnak az ételünkön, és összedörzsölik a lábukat, mintha gonosz tervük lenne; kóstolgatják és megtisztítják az ízérzékelőket, hogy biztosítsák a tiszta ízélményt. A legyek nem tudják megrágni a táplálékukat, ezért emésztőenzimeket köpnek az ételre, hogy lényegében egy turmixot készítsenek belőle - írja a HelloVidék.

A legyeket különösen az olyan ételek vonzzák, amelyek bármilyen szagot árasztanak, ami azt jelenti, hogy a gyümölcsök és zöldségek az egyik fő célpont. Ha a termés túlérett, az még inkább vonzza a kártevőket. Mivel a közönséges legyek nem jelentenek veszélyt harapás vagy csípés miatt, hogyan okozhatnak problémát nekünk? Egyszerűen: kórokozókon keresztül! A legyek egyszerre több mint 100 káros kórokozót vagy vírust hordozhatnak, és a lábukon keresztül továbbítják azokat. Azok a legyek, amelyek az egész szemetet és hulladékot bejárják, mielőtt továbbállnának, átviszik az összes durva bakteriális kórokozót a friss élelmiszerbe. A leggyakrabban előforduló betegségek közé tartozik a szalmonella, az E. coli - szóval nem meglepő, ha ételmérgezés-szerű tüneteket tapasztalunk egy légyinvázió után... Hogyan szabadulhatsz meg tőlük? Ide kattintva már olvashatod is korábbi cikkünket.

Aszalványmolyok

A nőstény naponta 25–140 petét rak egyesével vagy kisebb csomókban a tápanyagra vagy annak közelébe; összesen mintegy 3–400-at. A lárva 4-5 nap múlva kel ki, és azonnal enni kezd. Táplálkozás közben az élelemből csomókat készít, és ezeket selyemfonállal szövi össze. A hernyó a kedvezőtlen körülményeket jól tűri; ha a szükség úgy hozza, a raktár zugaiban, a padló repedéseiben felhalmozott hulladékon is megél. Miután kifejlődött, alkalmas helyet keres (repedésekben, zsákok gyűrődéseiben), majd gubót sző és abban bebábozódik. A bábból 7–10 nap múlva kel ki a lepke. Hazánkban évente 2–5 nemzedéke fejlődik ki – fűtött raktárakban és lakásokban. A teljes fejlődési idő 20 °C-on 6–8 hét, 28–31 °C-on 36 nap. A lárvák és a bábok a raktárak védett részein telelnek át. Az imágó éjszaka és nappal egyaránt repül; a mesterséges fény vonzza.

Gabonafélékben, hüvelyesek terméseiben, olajos magvakban (mogyoró, dió), növényi őrleményekben (liszt, kukoricaliszt), szárított növényekben és gyümölcsökben (mazsola), dohányban, száraztésztában, csokoládéban és fűszerekben is megtalálhatjuk. Elhanyagolt, meleg raktárakban rendkívül gyorsan elszaporodik, különösen akkor, ha kedvező tápanyagot – elsősorban kukoricalisztet – talál. A háztartásokban, ahol igen gyakori kártevő, beveszi magát szinte mindenbe, amit a kamrában talál. Kártételét a hernyó sűrű, ürülékkel teli fonadékfátylairól könnyen felismerhetjük.

Muslicák

Gyakori probléma, hogy muslicák jelennek meg a gyümölcsök és zöldségek között. A muslicákat még jobban vonzzák a túlérett és büdös gyümölcsök, mint a házilegyeket. Ezek mindent kedvelnek, ami erjesztett, legyen az folyékony vagy szilárd. Kedvenceik közé tartozik a túlérett gyümölcs, zöldség, a levéltetvek mézharmatja, a lefolyók és még a maradék alkohol is. Az erős szagot kibocsátó puha élelmiszerek nagyon vonzóak ezeknek a kártevőknek, ezért gyakran előfordul, hogy olyan szemetesben látják őket, amelybe rothadt gyümölcsöt dobtak.

A muslicák nemcsak megeszik a túlérett táplálékot, hanem tojásaikat is belerakják. Ez összhangban van azzal a tendenciával, hogy a rovarok ugyanezt teszik, és az elsődleges táplálékforrás közelében rakják le a tojásokat, így a kikelt lárvák azonnali tápanyaghoz jutnak. Mivel a muslicák rövid életük során naponta több száz tojást is lerakhatnak, előfordulhat, hogy a fertőzés még azelőtt megtörténhet, mielőtt észrevennénk. Az élelmiszerboltok emiatt kitartanak amellett, hogy folyamatosan ellenőrizzék a termékek minőségét. Ezért is fontos, hogy a rothadt vagy túlérett gyümölcsöt és zöldséget mihamarabb dobd ki otthonról, mielőtt a muslicák kiszagolnák, és úgy döntenék, hogy ez lesz a legjobb új otthon a növekvő családjuk számára. Hogyan űzd el őket?

Zsizsik

Hivatalos nevén gabonazsuzsok, a gabonaszállítmányokkal széthurcolták, és ma már világszerte elterjedt. Olykor tömegesen megjelenik. A gabonazsuzsok 2-3,5 milliméter hosszú. Gesztenyebarna vagy fényes fekete ormányosbogár. Szárnyfedőin finom, párhuzamos, hosszanti irányú barázdák futnak. Jól fejlett előtora sűrűn pontozott, az ormány hátán is hosszanti pontsorok vannak. Hártyás szárnya hiányzik, ezért repülni nem tud.

A gabonazsuzsok egész fejlődése gabonafélék (búza, rozs, árpa, zab, köles, kukorica) szemtermésében zajlik le, ritkábban gesztenyében és tölgy makkjában is előfordul. Lárvái a gabonaszemek belsejében fejlődnek, és ott is bábozódnak be. A kikelő imágók hamarosan újabb gabonaszemekre petéznek. Főleg nedves környezetben okoz jelentős kárt. Teljes egyedfejlődése 6 hét alatt lezajlik, ezért évente számos nemzedéke lehet. A gabonazsuzsokkal élelmiszerraktárakban, gabonatárolókban, háztartásokban találkozunk, kultúrnövényeken nálunk a szabad természetben gyakorlatilag nem fordul elő, mert a telet nem éli túl.

Hogyan védekezhetünk a gabonazsizsik ellen? A zsizsik bármilyen száraz élelmiszerrel az otthonunkba kerülhet, főként gabonafélékben bújik meg, legyen szó lisztről, rizsről, száraztésztáról, de fűszerben, olajos magvakban, hüvelyesekben, sőt, akár még csokoládéban is előfordulhat. Igen nehéz kiszűrni a boltban, hogy fertőzött-e az adott élelmiszer, de az átlátszó csomagolást érdemes alaposan megvizsgálni, hátha látni benne apró, fekete bogarakat, vagy lyukakat a hüvelyesen, tésztán, amelyek lárvákra utalhatnak.

A papírcsomagolású élelmiszereknél pedig arra kell figyelni, hogy ne legyen sérült a borítás. Ha biztosra akarunk menni, akkor a hazavitt élelmiszert, főként gabonaféléket rakjuk a fagyasztóba 24-48 órára, így az esetleges lárvák/peték, ha voltak, biztosan elpusztulnak. A rendszeres takarítás és a légmentesen záró edények alkalmazása szintén segíthet a gabonazsizsik elleni védekezésben.

Hangyák

Ez a másik kártevő, amely mindig az ételeink közelében lenne, ha választhatna. A hangyák azért élnek, hogy táplálékot találjanak hatalmas kolóniáik számára, és bármilyen morzsa vagy táplálékrészecske, amit találnak, kielégítő. Különösen kedvelik a cukros vagy fehérjetartalmú ételeket, az édes gyümölcsökről nem is beszélve. Ha bármilyen repedés vagy lyuk van az épületben, a hangyák bejutnak a belsejébe, és megtalálják az utat a terményekhez, és mivel feromonokat hagynak maguk után kolóniájuk többi tagja is megtalálja őket.

A hangyák viszont nagyobb kockázatot jelentenek az általuk hordozott láthatatlan betegségek miatt, és kevésbé az esetleges harapások miatt. Hangyák mászkálnak a boltok polcai alatt és a termékrészlegen kívül. A bomló szerves anyagokon és a hulladékon is sétálnak, hogy élelmet találjanak, ami azt jelenti, hogy ezek a kórokozók átterjednek a normál élelmiszerre, amelyen legközelebb járnak. Az E. coli és a szalmonella is általában a hangyákhoz köthető, és az ételmérgezés-szerű tünetek is kapcsolatba hozhatók velük.

Hangyák minden kertben vannak, így előbb-utóbb találnak egy apró rést, amin keresztül a házba is bejutnak. A konyhában az élelmiszereink között, de akár a padlón vonulva, nem szívesen látjuk viszont őket. Így tarthatjuk őket távol a mi felségterületeinktől.