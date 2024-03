Csodálatos égi jelenségek tanúi lehetünk márciusban: ezt kár lenne elmulasztani

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kora este ragyog a tavaszi állatövi fény, együttállásokat nézhetünk, lesz alkonyi holdsarló, és érdemes a naptevékenységre is figyelni - írja a National Geographic. A sarki fények évadja a tavaszi és az őszi nap-éj egyenlőségek körüli időszakban van, és ehhez már egyre közelebb járunk. Mivel egyúttal a naptevékenység maximumához is közeledünk, így érdemes nyomon követni azt, ha a Föld felé irányuló erősebb napkitörés következik be - írják.

A sarki fény előrejelzésekben mindig olvashatóak azok az események, amelyek sarki fényhez vezethetnek. Hazánk szempontjából nem feltétlenül megbízhatóak ezek az előrejelzések, ám inkább legyünk résen feleslegesen, mintsem kihagyjunk egy esetleges sarki fényt! - tanácsolják. Ha sarki fényt nem is láthatunk, megfelelő napszűrő alkalmazásával napfoltokat biztosan (ilyen szűrőt, fóliát távcsőboltokban lehet vásárolni). Viszont speciális szűrő nélkül sose próbáljunk a Napba nézni, mert kiégeti a retinánk érzékeny sejtjeit és visszafordíthatatlan látáskárosodást szenvedünk! - figyelmeztetnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Holdsarló 12-én Az egyre vastagodó, 8 százalékos megvilágítású sarlót könnyen megpillanthatjuk és sokáig meg is figyelhetjük ezen az estén, 3 órával nyugszik a Nap után. A holdnyugta ideje keleten 20:37, Budapesten 20:49, nyugaton 20:59 lesz - írja a lap. Hold-Jupiter együttállás az esti égen 13-án A 16 százalékosra hízott Hold a Jupitertől jobbra látszik. Az este előrehaladtával egyre közelebb kerülnek egymáshoz, így érdemes megvárni a holdnyugta (kb. 22 óra) előtti időt, amikor már csak 3 fokra járnak egymástól és alacsonyan látszanak az északnyugati horizont felett. Ekkor lehet szépen tájképbe foglalni a kettőst - írják. Hold-Fiastyúk kettős 14-én Az e havi együttállás távolabbi lesz, mint a februári volt, viszont cserébe már soványabb Hold közelében figyelhetjük meg a Fiastyúkot. Ez annyit jelent, hogy több csillagát láthatjuk, és fotón is szebben mutatkozik majd meg. 14-én este 23 óra után, holdnyugta előtt az északnyugati horizont felett járnak, egymástól ekkor kb. 3,5 fokra. A duót jól tudjuk majd tájképbe foglalva fotózni ekkor - írják a szakértők. Alkonyatkor egyre szebb a Merkúr A legbelső bolygót egyre jobban láthatjuk a hónap során, bár az igazán szép látványt majd a hónap második felében adja, a változékony időjárás miatt, ha van lehetőség rá, már a hónap közepe táján is érdemes lehet rápillantani - hívják fel a figyelmet. EZ IS ÉRDEKELHET Közeledik a teljes napfogyatkozás dátuma: innen lehet majd látható a ritka égi jelenség Sokan utazást is terveznek áprilisra, hogy minél jobb helyről kémlelhessék az eget az adott napon.

Címlapkép: Getty Images

