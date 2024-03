Nagy változás élesedik a hazai gyermekotthonoknál: súlyosan előveszik a vezetőket

Pszichológiai alkalmassági vizsgálat jön a gyermekotthonok vezetőinél – ezt maga Rétvári Bence, államtitkár jelentette be Facebook-oldalán.

Közösségi oldalán jelentette be Rétvári Bence, hogy szigorítás lép életben a gyermekotthonokkal kapcsolatban. Azok vezetőinek ugyanis a jövőben pszichológiai alkalmassági vizsgálatot írnak elő. A szerdai kormányülést követően az a döntés született, hogy a gyermekvédelmi intézményvezetők és helyetteseik kinevezésének és foglalkoztatásának feltétele egy szigorú pszichológiai alkalmassági vizsgálat. Azt írja, ennek keretében teljeskörű vezetési, személyiségi kompetenciákat, valamint szexuális devianciákat, függőségeket is vizsgálnak minden gyermekotthon vezetőjénél és helyettesénél. A vizsgálatokat ráadásul nemcsak az új kinevezéseket megelőzően, hanem a jelenlegi intézményvezetők esetében is elrendelik.

Rétvári azt is írja, hogy a pszichológiai alkalmassági vizsgálat a Belügyminiszter, Pintér Sándor által jóváhagyott szakmai protokoll alapján történik majd, és kétévente ellenőrzik minden intézményvezető és helyettes esetében. A Belügyminiszter meghatározza a gyermekvédelmi intézményvezetőktől elvárt vezetői kompetenciákat is, amelynek vizsgálata szintén része lesz a bevezetendő pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak. Vizsgálják például az általános pszichés állapotot, az érzelmi-indulati kontrollt, a pszichés terhelhetőséget, a stresszel való megküzdési képességet, a felelősségtudatot, a kóros függőségeket (például játékszenvedélyt, alkoholfüggőséget, drogfüggőséget), az öngyilkosságra való hajlamot és szexuális devianciákat is.