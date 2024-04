Sok magyar már meg sem várja a nyarat: már most elkezdődtek a nyaralások, ide utaznak tömegek

A hazai, szeszélyes tavasz épp annyit mutat a nyárból, hogy aztán a következő esős napon az ember úgy érezze: eddig tartott a türelme, most már csak napfényre és strandolásra van szüksége. Ha pedig itthon ezt nem kaphatja meg, tudja, hol érdemes keresnie. Megnéztük, melyek a magyarok legkedveltebb helyei egy szezonnyitó előnyaralásra és miért.

Az első negyedév még jellemzően az egzotikus utazásoké: amíg itthon kiszámíthatóan és biztosan tart a tél, addig az egy-egy hosszabb repülőútra található, cserébe a hideg hónapokban is napfényt és enyhe időjárást kínáló úticélokat - mint például Omán, a Maldív-szigetek vagy a Dominikai Köztársaság - preferáljuk - olvasható az Invia.hu utazásközvetítő közleményében.

Kiszámíthatatlan időjárás helyett strandidővel hívogató üdülőhelyek

Húsvétot követően viszont egyre több, gyorsan és kényelmesen elérhető desztináció kerül fel a nyarat kereső turisták képzeletbeli menüjére - mediterrán klímájú, egész évben tavaszias országok tengerpartjain május elejére már strandolásra is tökéletesen alkalmas a tenger. A főszezoni turistaáradat előtti idők a kirándulásokra is sokkal inkább megfelelnek, hiszen ilyenkor még nem kell durva hőségtől tartanunk, miközben a legnépszerűbb látnivalók környékén is visszafogottabb érdeklődő-számra és kisebb sorokra számíthatunk: a hőmérséklet és a tömeg is ideális ebben az időszakban a látnivalók felfedezéséhez.

Hogy az utasok döntését mennyiben befolyásolja az időjárás, az az utazásközvetítő foglalási adataiból világosan kiolvasható: az esős napokon érezhetően megnő a megkeresések száma. De mi tart számot az utasok érdeklődésére a nyár előtt?

Ezeket az üdülőhelyeket választják a legtöbben egy előnyaralásra

Májusban a munka ünnepe és a pünkösd is remek lehetőséget kínálnak úgy egy pihentető és napsütéssel teli utazásra, mint egy élménydús, tavaszi városlátogatásra; az utazásközvetítő utasainak választása alapján úgy tűnik, ezekben a hónapokban a kettő ötvözésére alkalmas úticélok lesznek a legnépszerűbbek.

2024-ben az április-június időszakra foglalt utazások alapján a TOP5 egyelőre a következőképpen alakul (zárójelben az adott desztináció összes foglalásból való részesedése):

5. Egyesült Arab Emírségek (3%)

4. Olaszország (4%)

3. Kanári-szigetek (9%)

2. Törökország (28%)

1. Egyiptom (34%)

Az összes utazás maradék 22 százaléka nagyjából 50 ország között oszlik el, Máltától Marokkón keresztül Kínáig, és a legtöbbször (a megrendelések 60%-ban) 8 napig tart.