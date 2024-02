Orbán Viktor bejelentette: új Gripeneket vásárol Magyarország

Magyarországi további négy darab JAS-39 Gripen vadászbombázót vásárol Svédországtól – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök azután, hogy fogadta a svéd kormányfőt, Ulf Kristerssont.

Magyarországi további négy darab JAS-39 Gripen vadászbombázót vásárol Svédországtól – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök azután hogy fogadta a svéd kormányfőt, Ulf Kristerssont. A kormányfő az esemény után tartott satótájékoztatón kifejtette, ez növeli a magyar légierő nemzetközi feladatvállalási képességeit. „Magyarország így képes a saját határain kívül a szövetségeseit a saját eszközeivel segíteni” – tette hozzá a miniszterelnök.

Később Orbán Viktor újságírói kérdésre elmondta, eddig Magyarország csak lízingelte a Gripen repülőgépeket, tehát azok nincsenek a tulajdonában, ami nem sokára lejár. Most úgy döntöttek, hogy fenntartják a magyar légvédelmi képességet, sőt azt ki is bővítik új eszközök beszerzésével.

Azt is bejelentette, hogy a gépek beszerzése mellett egy mesterséges intelligencia fókuszú kutatási központot is létrehoznak a SAAB-bal, mely a Gripenek gyártója. Emellett a védelmi eszközöknél a logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szerződést meghosszabbítják, és kiterjesztik a katonai kiképzések területére is.

A kormányfő ezután arról beszélt, hogy 2010-hez képest megduplázódott, a 3 milliárd eurós értékhez közelít mostanra a két ország közötti kereskedelem. Sikeres együttműködést folytatunk a nukleáris energia területén is, van svéd kivitelező a Paks II. beruházásban is.