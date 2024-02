Milliós költség lehet, ha valaki így fűtené ki a lakását: sokan járhatnak pórul ezzel a módszerrel

Sokat lehet spórolni a fűtési időszakban az úgynevezett H tarifás árammal, ami a legolcsóbb itthon a fogyasztók számára október 15-től április 15-ig. Igen ám, de ahhoz hogy valaki ilyen áramot használhasson egy sor dolognak meg kell felelnie. Az átalakítási munkák költségei pedig igen nagy sávban mozognak, a 100 ezer forinttól az egy millió forintig is akár.

Az elérhető áramtarifák közül a H tarifa árszabása a legjobb, 22-24 forint kilowattóránként. Ez olcsóbb az éjszakai áramnál, de még a rezsicsökkentett lakossági árnál is, legalábbis a fűtési időszakban, azaz október 15-től április 15-ig. A kiépítés költségei azonban igen komolyak lehetnek, akár egy millió forintba is kerülhet az olcsó árammal való fűtés. A H tarifáról azt érdemes tudni, hogy bárki igényelheti, aki villamos energiával fűt. Ugyanakkor ez ebben a formában nem igaz, mivel csak azok számára elérhető a kedvezményes díjszabás, akik valamilyen hőszivattyús rendszert használnak fűtésre – írja a növekedés.hu

Megjegyzik azonban, hogy nem kell egyből sokmilliós rendszerekre gondolni, beleférhet akár egy mezei hűtő-fűtő klíma is amennyiben tudja hozni az előírt SCOP értéket, amit 3,4-nél húzott meg az MVM. A portálnak Takács Roland szakértő azt mondta, a rendszert nem lehet kijátszani, az olcsó áramot nem lehet másra, például főzésre használni, csakis hőszivattyús rendszerek tudják használni, ezek ugyanis külön áramkört kapnak saját kismegszakítókkal.

Miért lesz drága?

Ha valaki ilyen áramot használnak, akkor ilyenkor egy új mérőórát szerelnek fel a meglévő mellé, annak először ki kell alakíttatni a helyét, sőt az eredeti mérőhelyet is át kell alakíttatni, ha az nem felel meg az aktuális szabványoknak. Ráadásul ha a klímaberendezéshez hálózatbővítés is kell, akkor annak óriási költségei lehetnek. A legjobban tehát azok járnak, akinek nincs szüksége több amperre, mondjuk azért, mert korábban már bővített, és egyúttal a szabványoknak megfelelő helyre.

Ha minden flottul megy, akkor az egész beruházás kijöhet akár 100 ezer forint alatti költségből is. Viszont ha problémásabb a dolog, akkor már 200-300 ezer forintba is lehet a vállalkozás. Ennél is van azonban fentebb, ha körülmények összeesküdnek, akkor a költségek a 800 ezer, milliót is elérhetik. Ez pedig a megtérülés szempontjából egyáltalán nem mindegy, hiszen „a szerencséseknek akár egyetlen fűtésszezon alatt is visszajöhet a bekötésre költött pénz, azoknak, akik mindent most csinálnak végig, ehhez a villanyszámla mértékétől függően akár egy évtizedre is szükség lehet” - jegyzi meg a portál.