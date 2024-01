Végleg felszámolta magyarországi életét Vajna Tímea: horror pénzért kelt el a pesti luxusvillája

Jól indult az év Vajna Tímea számára. A híresség még október végén hirdette meg budapesti otthonát, ami a Blikk információi szerint már el is kelt potom 1,3 milliárd forintért.

A Pénzcentrum is beszámolt arról októberben, hogy eladó sorba került Vajna Tímea rózsadombi Luxusingatlanja, amit 1,3 milliárd forintos áron hirdettek meg akkor. Az árat pedig a jelek szerint annak ellenére is jól lőtték be, hogy korántsem mondhatnánk, hogy az elmúlt hónapokban szárnyalt az ingatlanpiac. A luxusingatlant ugyanis alig pár hónap leforgása alatt sikerült eladni.

Andy Vajna özvegye a házat körülbelül 3,5 évvel ezelőtt vásárolta, azonban végük úgy döntött, hogy megválik tőle. Ennek oka, hogy bár a producer halála után itt szeretett volna új életet kezdeni, azonban végül az Egyesült Államokban telepedett le, ahol azóta meg is házasodott. Így, miután Magyarországra már csak látogatóba érkezik nincs szüksége a milliárdos ingatlanra.

Nem itt laktam Andyvel. Magamnak és a jövőbeli családomnak vettem ezt a gyönyörű, modern házat 2020-ban a II. kerületben, de mivel Amerikában töltöm az év nagy részét, nem akarom tovább fenntartani. Körülbelül háromszor aludtam benne tíz napot, szóval teljesen új

– írta Instagram oldalán a volt szépségkirálynő.

Az pedig korántsem meglepő, hogy az ingatlan ilyen hamar gazdára lelt: a 403 négyzetméteres, háromszintes okosotthon egy 1262 négyzetméteres telken található, ráadásul van benne négy hálószoba, két gardrób, három fürdőszoba és egy óriási garázs is többek között.

Miután elvesztette a férjét, úgy gondolta, ebben a házban új életet kezdhet majd. Vágyott arra, hogy találjon még egy olyan társat, akivel családot alapíthatnak, s erre a célra tökéletesnek bizonyult ez az ingatlan. Ám úgy alakult, hogy végül Amerikában telepedett le, ahol szintén vett egy hasonló villát. Nem akar visszaköltözni Magyarországra, ezért jobbnak látja, ha eladja az ingatlant, nincs értelme fenntartania

– nyilatkozta korábban Tímea egyik ismerőse a Blikknek.