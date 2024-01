Retro eperhab recept: hogyan történik az eperhab készítése?

Villámgyors desszertre vágysz? Nincs időd sokáig ténykedni a konyhában, netalántán perceid vannak hátra, míg meg nem érkeznek a vendégek? Az eperhab retro desszertjeink egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb opciója: az eperhab tényleg percek alatt összedobható, pofonegyszerű, ráadásul mindenki szereti. Nézzünk utána, hogyan történik a retro eperhab készítése a legegyszerűbb eperhab recept alapján!

Cikkünkben mindent elárulunk a klasszikus, avagy retro eperhab készítése kapcsán: tudd meg, hogyan készül az eperhab a létező legegyszerűbb eperhab recept szerint! Kell valami speciális eszköz vagy hozzávaló a klasszikus eperhab retro módon történő elkészítéséhez? Friss vagy fagyasztott epret használjunk? Mennyi cukor kell az eperhab recept előírásai szerint? Máris megválaszoljuk az összes kérést az eperhab készítése kapcsán!

Milyen desszert az eperhab?

Az eperhab az egyik legegyszerűbb desszert, amit csak készíthetünk: nem kell hozzá semmilyen különleges hozzávaló, csak eper, cukor és tojásfehérje, ráadásul a gyerekek is imádják. A nyers tojásfehérje miatt érdemes nyáron mindig frissen készíteni és fogyasztani, egyébként fagyasztott gyümölccsel egész évben, bármikor előállíthatjuk. Érdekesség, hogy a retro eperhab fagyasztóba is tehető: néhány órával később máris kész a mennyei eperfagyi. A lenti eperhab recept egyébként más gyümölcsökkel is működik: próbáluk ki például szederrel, málnával vagy akár déli gyümölcsökkel!

Eperhab recept egyszerűen: hogyan történik az eperhab készítése?

Most pedig nézzük, hogy az univerzális eperhab recept szerint hogyan történik az eperhab retro desszertünk elkészítése! Nézzük, mit ír a retro eperhab recept, miből mennyit kell hozzá használni!

Az eperhab hozzávalói

750 g friss vagy fagyasztott eper (kiengedve, lecsepegtetve)

6 db tojásfehérje

6-8 ek kristálycukor

Az eperhab készítése

Mossuk meg az epret alaposan, csumázzuk ki, majd botmixerrel egyszerűen törjük simára (fagyasztott eperrel ugyanígy dolgozhatunk, de persze előtte várjuk meg, amíg kiolvad a gyümölcs). Verjük kemény habbá a tojásfehérjét a cukorral, majd forgassuk össze egy spatula segítségével óvatosan a pürésített eperrel. A kész eperhab tálalása is egyszerű: töltsük fagylaltkehelybe vagy más kisebb, mutatósabb tányérba és már kínálhatjuk is!